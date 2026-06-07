Drame autour de Christian Eriksen ! La star danoise s'est à nouveau effondrée sur la pelouse lors d'un match amical

« Eriksen va bien, compte tenu des circonstances », a déjà déclaré le speaker du stade à ce moment-là ; peu après, la fédération danoise a également publié une première déclaration du médecin de l'équipe. « Christian va bien et il a quitté le terrain par ses propres moyens. D'après ce que je vois, le pacemaker fonctionne comme il se doit », a déclaré Morten Boesen : « Il a brièvement perdu connaissance, mais il a très vite repris ses esprits et nous avons rapidement pu communiquer avec lui. »

Le VfL Wolfsburg, avec lequel Eriksen a été relégué en fin de saison dernière, a réagi dans la soirée : « Nous pensons à toi, Christian. Nous sommes en contact étroit avec la Fédération danoise de football et nous suivons l’évolution de la situation. » Le joueur va désormais subir des examens approfondis à l’hôpital universitaire d’Odense.

Les images de son effondrement lors de l’Euro 2020, le 12 juin 2021 à Copenhague, sont encore vives : victime d’un arrêt cardiaque pendant Danemark-Finlande, il avait été réanimé sur la pelouse. « J’ai été mort pendant cinq minutes », avait-il confié plus tard. Un défibrillateur lui avait alors été implanté, et les médecins avaient donné leur feu vert pour que le joueur le plus capé de l’histoire de la sélection nationale poursuive sa carrière.