Le joueur international danois Christian Eriksen s'est à nouveau effondré sur la pelouse, presque jour pour jour cinq ans après son arrêt cardiaque lors de l'Euro 2021. L’incident s’est produit dimanche, à la 65^e minute du match international contre l’Ukraine à Odense. Le joueur de 34 ans, qui évolue au VfL Wolfsburg, a reçu des soins médicaux et a pu ensuite gagner l’ambulance par ses propres moyens.
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Drame autour de Christian Eriksen ! La star danoise s'est à nouveau effondrée sur la pelouse lors d'un match amical
« Eriksen va bien, compte tenu des circonstances », a déjà déclaré le speaker du stade à ce moment-là ; peu après, la fédération danoise a également publié une première déclaration du médecin de l'équipe. « Christian va bien et il a quitté le terrain par ses propres moyens. D'après ce que je vois, le pacemaker fonctionne comme il se doit », a déclaré Morten Boesen : « Il a brièvement perdu connaissance, mais il a très vite repris ses esprits et nous avons rapidement pu communiquer avec lui. »
Le VfL Wolfsburg, avec lequel Eriksen a été relégué en fin de saison dernière, a réagi dans la soirée : « Nous pensons à toi, Christian. Nous sommes en contact étroit avec la Fédération danoise de football et nous suivons l’évolution de la situation. » Le joueur va désormais subir des examens approfondis à l’hôpital universitaire d’Odense.
Les images de son effondrement lors de l’Euro 2020, le 12 juin 2021 à Copenhague, sont encore vives : victime d’un arrêt cardiaque pendant Danemark-Finlande, il avait été réanimé sur la pelouse. « J’ai été mort pendant cinq minutes », avait-il confié plus tard. Un défibrillateur lui avait alors été implanté, et les médecins avaient donné leur feu vert pour que le joueur le plus capé de l’histoire de la sélection nationale poursuive sa carrière.
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Il y a presque exactement cinq ans, Christian Eriksen a été victime d’un arrêt cardiaque sur le terrain.
Pour des raisons juridiques liées au réglement sportif, le retour sur les terrains n’a pas pu se faire en Italie, où il était encore sous contrat avec l’Inter Milan. Le milieu de terrain, qui continuait parallèlement à honorer ses sélections avec la Danemark, a finalement rejoint le VfL Wolfsburg en septembre 2025, après des passages éclair au FC Brentford puis à Manchester United. Il y avait signé un contrat jusqu’en 2027, mais le club allemand a été relégué à l’issue de la saison dernière.
Dimanche, les images télévisées ont montré Eriksen se saisir la poitrine à deux mains avant de s’effondrer sur la pelouse. Le personnel médical est immédiatement intervenu. Ses coéquipiers ont formé un mur pour protéger le capitaine pendant les soins. Une fois Eriksen évacué, Danois et Ukrainiens ont créé un cercle, bras dessus bras dessous. La rencontre a été interrompue.
Ce match amical, sans enjeu pour des Danois non qualifiés pour la Coupe du monde, a donc été interrompu. Les joueurs ont alors formé un écran pour protéger l’intimité des soins prodigués au capitaine. Une fois Eriksen évacué, Danois et Ukrainiens ont créé un cercle, bras dessus bras dessous. La rencontre a été interrompue.
Selon le médecin de l’équipe, Morten Boesen, le joueur va désormais passer des examens complémentaires à l’hôpital « afin d’identifier la cause de cet incident. Nous restons en contact permanent avec lui et l’équipe médicale. Christian va bien et m’a demandé de transmettre ses salutations à tous les joueurs et de les assurer de son état stable. »