Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Jordan Pickford England GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Traduit par

Douter de Jordan Pickford relève de la gageure : le gardien de but anglais ne cesse de faire taire ses détracteurs alors qu'il s'apprête à battre un record de la Coupe du monde

Analysis
Angleterre
J. Pickford
Coupe du monde
FEATURES
Norvège vs Angleterre

Les vingt dernières minutes de la victoire spectaculaire de l’Angleterre face au Mexique en huitièmes de finale ont parfaitement illustré le match de Jordan Pickford. Réduits à dix, les Three Lions ont reçu des consignes claires de Thomas Tuchel : se replier et éloigner le danger. Mission accomplie pour le gardien.

Les supporters anglais ont vécu une rencontre pénible et angoissante, mais leur équipe s’est finalement imposée 3-2 grâce à une défense de fer. Pickford semble adorer ces moments : c’est un gardien qui s’appuie autant sur sa personnalité que sur ses qualités techniques entre les poteaux. Quand l’équipe doit serrer les dents, il est le premier à mettre la main à la pâte.

Pourtant, il demeure injustement sous-estimé. Sans doute parce qu’on le perçoit comme un petit gars un peu farfelu venu de Sunderland, ou parce qu’il évolue à Everton, club peu habitué aux compétitions européennes, encore moins à la Ligue des champions. Peut-être aussi parce que ses rares erreurs, plus marquantes que ses nombreuses parades décisives, restent longtemps dans les mémoires.

Reste qu’il s’impose, preuves à l’appui, comme l’un des plus grands gardiens anglais. Son match référence à l’Azteca l’a démontré : il doit désormais maintenir ce niveau d’excellence si l’Angleterre veut concrétiser ses ambitions mondiales.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Un départ laborieux

    Le début de tournoi de Pickford a été difficile. Si sa performance contre la Croatie n’était pas catastrophique, elle est restée en deçà de ses standards habituels. Il a certes repoussé une frappe de Martin Baturina, mais n’a pu empêcher l’égalisation croate à 1-1 en première période. Certaines de ses relances ont par ailleurs été hasardeuses, et les caméras ont capté Tuchel à Dallas réprimandant Pickford pour ses distributions.

    Le gardien d’Everton a ensuite connu un nouveau temps faible face au Ghana : il a évité de justesse l’expulsion après être sorti de sa surface, avoir manqué le ballon et percuté Prince Adu qui fonçait vers lui. Seul un contact violent de l’attaquant ghanéen lui a évité l’exclusion dans un match terne conclu sur un 0-0.

    En 16es de finale face à la RD Congo, il s’est fait surprendre sur son premier poteau par Brian Cipenga, offrant l’ouverture du score aux Africains à Atlanta. Si Harry Kane n’avait pas renversé la vapeur dans les quinze dernières minutes, Pickford aurait été pointé du doigt comme principal responsable de l’élimination.

    • Publicité
  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « Il mérite pleinement tous ces éloges »

    Dans ce contexte, la rencontre de l’Azteca prenait une importance encore plus grande. L’Angleterre allait inévitablement devoir subir la pression à Mexico, et Pickford allait devoir réaliser un grand match.

    Le Mexique s’est créé la première véritable occasion lorsque Raúl Jiménez – qui devait détester voir Pickford à la fin du match – a remporté un duel aérien au premier poteau, mais le gardien anglais a fait preuve d’une réactivité impressionnante en plongeant sur sa gauche pour détourner le ballon sur le poteau. Il a réalisé un autre arrêt exceptionnel face au n° 9 mexicain peu avant la mi-temps, repoussant cette fois-ci sa tête au-dessus de la barre. Encaisser aurait été un coup dur pour les Three Lions, qui regagnèrent les vestiaires avec une avance précieuse de 2-1.

    Lors des trente dernières minutes, il a savouré chaque seconde, haranguant ses centraux, organisant la défense et captant chaque centre. Au final, il totalisait cinq dégagements au poing, trois arrêts décisifs et plusieurs interventions déterminantes.

    « Il n’est pas très spectaculaire, mais mon Dieu qu’il est efficace, on peut lui faire confiance, et dans les moments décisifs, il veut être là et endosser ce rôle », a déclaré l’ancien gardien de but anglais Joe Hart sur la BBC. « C’est un atout énorme pour une équipe.

    « Être le numéro un de l’Angleterre pendant si longtemps, tout en continuant à progresser et à répondre présent dans les grands matchs… Je suis vraiment heureux pour lui ce soir, et il mérite tous les éloges qu’il va recevoir. »

  • Jordan PickfordGetty

    Recordman

    Hart soulève un point crucial : Pickford n’a jamais vraiment reçu la reconnaissance qu’il mérite. Tuchel l’avait d’ailleurs rappelé avant le tournoi : la concurrence est vive à tous les postes, y compris celui de gardien – notamment en raison des performances toujours impressionnantes de Dean Henderson sous le maillot de Crystal Palace.

    Pourtant, le palmarès de Pickford avec l’Angleterre est quasi irréprochable. Entré en sélection en novembre 2017, il s’est rapidement imposé sous les ordres de Sir Gareth Southgate. Il a été titulaire lors de tous les matchs de cinq grands tournois consécutifs, et à moins d’un coup de théâtre samedi contre la Norvège, il deviendra le joueur anglais ayant disputé le plus de rencontres en Coupe du monde, dépassant le record de Peter Shilton (17 sélections).

    « Je pense qu’il est probablement le meilleur depuis que j’ai arrêté avec l’Angleterre », a déclaré Shilton. « Si l’on regarde son palmarès, les demi-finales de Coupe du monde, les arrêts de penalties… Je pense qu’il fait partie des meilleurs. Je le classerais même parmi les meilleurs. Évidemment, David Seaman est tout près derrière. Mais globalement, en considérant l’ensemble de son parcours, je pense qu’il est probablement le meilleur depuis l’époque où je jouais. »

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Jordan Pickford EnglandGetty

    Des actions décisives à répétition

    Pickford a lui aussi connu de nombreux moments mémorables au fil des ans. En 2018, il a joué un rôle clé au sein d’une équipe d’Angleterre qui a exorcisé bon nombre de ses démons lors de la Coupe du monde, en arrêtant un penalty décisif lors de la victoire aux tirs au but contre la Colombie en huitièmes de finale, avant de livrer une performance qui lui a valu le titre de meilleur joueur du match contre la Suède en quarts de finale.

    Il s’est à nouveau illustré lors de la finale de l’Euro 2020, en arrêtant deux penalties lors de la défaite déchirante face à l’Italie à Wembley. Il a réalisé un exploit similaire en 2024, en repoussant le tir de Manuel Akanji lors de la victoire de l’Angleterre contre la Suisse en quarts de finale. Au total, Pickford a arrêté quatre des 14 penalties qu’il a affrontés lors des séances de tirs au but de la Coupe du monde et de l’Euro.

    « En séance de tirs au but, je ne vois pas qui je pourrais préférer », a déclaré l’ancien gardien anglais Ben Foster en 2024. « À cet instant, il se dit sans doute : “C’est l’heure du spectacle, bébé”. Si l’on pouvait mesurer son taux d’adrénaline ou prélever un échantillon de ce qui circule dans son corps à ce moment-là, je pense qu’il serait au plus haut, à la limite. C’est comme s’il avait bu six doubles expressos. »

    En jeu ouvert, en revanche, Pickford n’a pratiquement commis aucune erreur depuis qu’il est devenu le numéro 1 de son pays. Les modèles statistiques indiquent qu’il n’a commis qu’une seule erreur ayant conduit à un but depuis 2018. On aurait du mal à trouver beaucoup de gardiens aussi fiables.

  • Manchester United v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    M. Fiable

    Au niveau des clubs, la situation est similaire. Pickford est le gardien titulaire le plus expérimenté de la Premier League : il occupe le poste de numéro 1 à Everton depuis près de dix ans. Il a été désigné meilleur joueur des Toffees en 2022, 2023 et 2024, et, depuis la saison 2022-2023, il a empêché plus de buts que tout autre gardien du championnat, d’après les données Opta.

    « C’est un gardien de haut niveau, il a réalisé des arrêts exceptionnels tout au long de la saison, il en est tout à fait capable », a poursuivi Hart après la rencontre contre le Mexique.

    Sous les couleurs d’Everton, il a certes commis quelques erreurs, restant associé à une ou deux fautes très médiatisées, notamment un tacle dangereux sur Virgil van Dijk qui a provoqué la rupture du ligament croisé antérieur du défenseur central de Liverpool. Pourtant, tous les entraîneurs d’Everton depuis 2017 lui ont maintenu leur confiance.

    Le gardien est un véritable leader pour les Toffees et il a multiplié les arrêts décisifs, souvent indispensables pour éloigner le spectre de la relégation.

  • Erling HaalandGetty Images

    Un adversaire bien connu

    Pickford sait qu’il devra être au sommet de son art samedi à Miami, d’autant plus qu’il croisera la route d’un adversaire qu’il connaît bien : Erling Haaland. L’attaquant norvégien s’est régalé face à Everton lors de son passage en Premier League, inscrivant sept buts au gardien anglais depuis son arrivée à Manchester City ; seuls quatre portiers ont été battus plus souvent par le géant scandinave.

    Et comme si cela ne suffisait pas, le géant norvégien a trouvé le chemin des filets lors de chacune de ses 14 dernières sorties avec la sélection, portant son total à 27 réalisations sur la période. Il a failli à lui seul éjecter le Brésil en huitièmes de finale, transformant en or les rares ballons touchés et renvoyant la Seleção chez elle plus tôt que prévu. Bref, c’est tout simplement l’attaquant le plus redoutable de la planète, et de loin.

    Toutefois, les récents tournois ont montré que Pickford sait élever son niveau d’exigence dans les grands rendez-vous. Les Three Lions abordent la rencontre en légers favoris, mais ils savent que la Norvège a emprunté le chemin le plus ardu pour se hisser jusqu’ici. Les Scandinaves sont d’ailleurs probablement plus frais, leur victoire contre le Brésil ayant semblé plus aisée que les déboires anglais au Mexique.

    Une fois encore, le gardien anglais risque d’être sollicité à des moments cruciaux. La bonne nouvelle ? Il a souvent répondu présent dans les grands rendez-vous.

Coupe du monde
Norvège crest
Norvège
NOR
Angleterre crest
Angleterre
ANG