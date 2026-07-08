Pickford a lui aussi connu de nombreux moments mémorables au fil des ans. En 2018, il a joué un rôle clé au sein d’une équipe d’Angleterre qui a exorcisé bon nombre de ses démons lors de la Coupe du monde, en arrêtant un penalty décisif lors de la victoire aux tirs au but contre la Colombie en huitièmes de finale, avant de livrer une performance qui lui a valu le titre de meilleur joueur du match contre la Suède en quarts de finale.

Il s’est à nouveau illustré lors de la finale de l’Euro 2020, en arrêtant deux penalties lors de la défaite déchirante face à l’Italie à Wembley. Il a réalisé un exploit similaire en 2024, en repoussant le tir de Manuel Akanji lors de la victoire de l’Angleterre contre la Suisse en quarts de finale. Au total, Pickford a arrêté quatre des 14 penalties qu’il a affrontés lors des séances de tirs au but de la Coupe du monde et de l’Euro.

« En séance de tirs au but, je ne vois pas qui je pourrais préférer », a déclaré l’ancien gardien anglais Ben Foster en 2024. « À cet instant, il se dit sans doute : “C’est l’heure du spectacle, bébé”. Si l’on pouvait mesurer son taux d’adrénaline ou prélever un échantillon de ce qui circule dans son corps à ce moment-là, je pense qu’il serait au plus haut, à la limite. C’est comme s’il avait bu six doubles expressos. »

En jeu ouvert, en revanche, Pickford n’a pratiquement commis aucune erreur depuis qu’il est devenu le numéro 1 de son pays. Les modèles statistiques indiquent qu’il n’a commis qu’une seule erreur ayant conduit à un but depuis 2018. On aurait du mal à trouver beaucoup de gardiens aussi fiables.