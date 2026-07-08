Les supporters anglais ont vécu une rencontre pénible et angoissante, mais leur équipe s’est finalement imposée 3-2 grâce à une défense de fer. Pickford semble adorer ces moments : c’est un gardien qui s’appuie autant sur sa personnalité que sur ses qualités techniques entre les poteaux. Quand l’équipe doit serrer les dents, il est le premier à mettre la main à la pâte.
Pourtant, il demeure injustement sous-estimé. Sans doute parce qu’on le perçoit comme un petit gars un peu farfelu venu de Sunderland, ou parce qu’il évolue à Everton, club peu habitué aux compétitions européennes, encore moins à la Ligue des champions. Peut-être aussi parce que ses rares erreurs, plus marquantes que ses nombreuses parades décisives, restent longtemps dans les mémoires.
Reste qu’il s’impose, preuves à l’appui, comme l’un des plus grands gardiens anglais. Son match référence à l’Azteca l’a démontré : il doit désormais maintenir ce niveau d’excellence si l’Angleterre veut concrétiser ses ambitions mondiales.