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Douleur, réussite et rêve éveillé ! De la douleur au but, Dest rebondit tandis que Sano réalise un rêve d’enfance
Le PSV revient au score pour prendre un point à domicile
Le PSV Eindhoven a lancé sa campagne de Ligue des champions de l’UEFA par un match nul 1-1 arraché de haute lutte face au Shakhtar Donetsk d’Arda Turan au Philips Stadion. Le club ukrainien a pris un avantage controversé dans le temps additionnel de la première période grâce à Gleiker Mendoza, après que Sergino Dest a été victime d’un tacle appuyé au milieu de terrain.
Poussé par la frustration, le PSV a réagi immédiatement après la pause. Armando Obispo a adressé un centre en retrait précis, permettant à Dest de parfaitement plonger dans la surface avant de décocher la frappe de l’égalisation.
Malgré la pression tardive des locaux, les deux équipes ont finalement dû se contenter d’un partage des points.
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Joueur du match, Dest admet un goût amer
Dest, élu homme du match grâce à sa rédemption devant le but, a admis que l’effectif était déçu de ne pas avoir pris les trois points. Le latéral américain a mis en avant les difficultés tactiques rencontrées par le PSV pour faire sauter le bloc compact du Shakhtar durant la première période.
Il a souligné que, même si leur prestation s’était nettement améliorée en seconde période, le résultat final laissait un goût d’inachevé.
« Nous n’avons pas réussi à passer leur défense, a expliqué Dest. Ils sont bien organisés. Peut-être que notre rythme était trop bas, mais c’était une tout autre histoire en seconde période. Même si c’était un match nul contre une bonne équipe, nous avions le sentiment qu’il y avait mieux à faire, donc à cet égard, c’est amer. »
Sano réalise un rêve d’enfance pour ses débuts
Pour le milieu de terrain Kodai Sano, cette rencontre a marqué une immense étape personnelle puisqu'il a effectué ses débuts officiels dans la plus prestigieuse compétition de clubs en Europe. L'international japonais est revenu sur son parcours jusqu'au plus haut niveau, tout en reconnaissant les aspects tactiques que le PSV doit encore améliorer pour la suite.
Il a attribué à la rigueur défensive du Shakhtar le fait d'avoir limité les options offensives du PSV tout au long du match.
« Quand j'étais enfant, j'en rêvais, a révélé Sano. Pour cette première, je suis fier de moi. Je suis tellement heureux de porter ce maillot et je pense m'être assez bien adapté, mais il nous a été difficile de nous créer des occasions et nous devons nous améliorer. »
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Les champions des Pays-Bas visent à faire mieux en Europe
Leur match d’ouverture désormais terminé, le PSV tourne désormais son attention vers l’amélioration de ses mouvements offensifs et de son rythme lors des prochaines rencontres. Dest et Sano ont tous deux souligné qu’il sera essentiel de gagner en régularité si les champions des Pays-Bas espèrent se qualifier hors de la phase de ligue.
L’équipe de Peter Bosz cherchera à s’appuyer sur sa meilleure seconde période lorsqu’elle reprendra ses engagements nationaux et européens.
Le groupe reste convaincu que les leçons tirées de ce match nul l’aideront à affiner son approche pour les défis à venir.
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