Le PSV Eindhoven a lancé sa campagne de Ligue des champions de l’UEFA par un match nul 1-1 arraché de haute lutte face au Shakhtar Donetsk d’Arda Turan au Philips Stadion. Le club ukrainien a pris un avantage controversé dans le temps additionnel de la première période grâce à Gleiker Mendoza, après que Sergino Dest a été victime d’un tacle appuyé au milieu de terrain.

Poussé par la frustration, le PSV a réagi immédiatement après la pause. Armando Obispo a adressé un centre en retrait précis, permettant à Dest de parfaitement plonger dans la surface avant de décocher la frappe de l’égalisation.

Malgré la pression tardive des locaux, les deux équipes ont finalement dû se contenter d’un partage des points.