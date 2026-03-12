Douglas Luiz tourne la page après sa rupture avec Alisha Lehmann et se consacre à sa fille de 19 ans, mannequin et fille de la légende d'Arsenal Edu

On ne sait pas quand Luiz et Gaspar se sont rencontrés, mais il est possible que leurs chemins se soient croisés pour la première fois lorsqu'ils exploraient différentes pistes. Edu a occupé des postes de directeur technique et sportif à Arsenal avant de rejoindre Evangelos Marinakis et Nottingham Forest en 2024.

Son rôle de directeur mondial du football lui aurait permis de jouer un certain rôle dans le transfert de Luiz au City Ground. De sérieuses questions sont posées quant à l'avenir d'Edu à Nottingham, et l'on s'attend à ce qu'il quittebientôt son poste important.

Le Daily Mail affirme que sa fille « devrait rester au Royaume-Uni » si son père est licencié par Forest et décide de retourner dans son Brésil natal, où des emplois lui seraient déjà réservés.

Luiz espère rester en Angleterre au-delà de l'été 2026, tout en représentant son pays lors de la prochaine Coupe du monde, Villa réfléchissant à un accord qui lui permettrait de rester dans ses rangs.