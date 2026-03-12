Getty/Instagram
Douglas Luiz tourne la page après sa rupture avec Alisha Lehmann et se consacre à sa fille de 19 ans, mannequin et fille de la légende d'Arsenal Edu
Pourquoi Luiz et Lehmann se sont-ils séparés ?
Luiz et la star de la WSL Lehmann, qui est de retour dans le football anglais avec Leicester, ont commencé à se fréquenter en 2021. Après une brève séparation, ils se sont remis ensemble et ont réalisé un transfert historique en 2024 en quittant Villa pour le géant italien Juventus.
Ils se seraient séparés en mai 2025. Lehmann a quitté la Juve pour Como Women, avant de rejoindre Leicester en janvier 2026. Luiz est également de retour dans les Midlands après avoir écourté son prêt à Nottingham Forest et rejoint Villa dans le cadre d'un accord qui comprend une option d'achat permanent.
Luiz et Duda Gaspar partagent des photos et des messages d'amour sur les réseaux sociaux
La jeune femme de 27 ans semble avoir retrouvé sa place sur le terrain après avoir souffert de blessures à Turin, et elle a trouvé un nouvel amour en dehors du terrain. Duda Gaspar, dont le père faisait partie de la célèbre équipe des « Invincibles » d'Arsenal, est d'origine brésilienne et vit actuellement à Londres.
L'adolescente a partagé une photo d'elle et de Luiz sur Instagram, accompagnée de la légende : « Tu es ma plus grande certitude ». Luiz a publié la même photo sur son compte, en ajoutant : « Te rendre heureuse sera ma priorité ».
Luiz et Gaspar resteront-ils au Royaume-Uni alors que l'on parle du départ d'Edu de Forest ?
On ne sait pas quand Luiz et Gaspar se sont rencontrés, mais il est possible que leurs chemins se soient croisés pour la première fois lorsqu'ils exploraient différentes pistes. Edu a occupé des postes de directeur technique et sportif à Arsenal avant de rejoindre Evangelos Marinakis et Nottingham Forest en 2024.
Son rôle de directeur mondial du football lui aurait permis de jouer un certain rôle dans le transfert de Luiz au City Ground. De sérieuses questions sont posées quant à l'avenir d'Edu à Nottingham, et l'on s'attend à ce qu'il quittebientôt son poste important.
Le Daily Mail affirme que sa fille « devrait rester au Royaume-Uni » si son père est licencié par Forest et décide de retourner dans son Brésil natal, où des emplois lui seraient déjà réservés.
Luiz espère rester en Angleterre au-delà de l'été 2026, tout en représentant son pays lors de la prochaine Coupe du monde, Villa réfléchissant à un accord qui lui permettrait de rester dans ses rangs.
La star de Love Island : avec qui Lehmann sort-il actuellement ?
Alors que Luiz prend un nouveau départ avec Gaspar, son ancienne flamme Lehmann s'est déjà trouvé un nouveau petit ami. En janvier, la Suissesse de 27 ans a officialisé sur Instagram sa relation avec Montel McKenzie, footballeur semi-professionnel et star de Love Island.
Ils ont partagé des photos de leurs vacances passées ensemble, Lehmann quittant les environs pittoresques du lac de Côme pour rejoindre la WSL et signer un contrat de deux ans et demi avec Leicester.
