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CM grafica Douglas Luiz 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Douglas Luiz est officiellement de retour à la Juventus ce jour. Sa vente étant exclue, le club relance la procédure pour le prêter

Juventus FC
D. Luiz
Mercato

Le Brésilien, après ses deux prêts successifs à Nottingham Forest puis à Aston Villa, fait son retour à la Continassa.

À compter de ce jour, Douglas Luiz retrouve officiellement la Juventus : le prêt dumilieu de terrain brésilien à Aston Villa, qui avait suivi celui à Nottingham Forest depuis janvier, s’est achevé hier, marquant la fin d’une saison 2025-2026 globalement décevantepour le joueur né en 1998. En 34 apparitions, il a inscrit 1 but, délivré 2 passes décisives et totalisé 1 591 minutes de jeu (46 minutes par match en moyenne) entre Nottingham et Aston Villa, des statistiques qui n’ont pas convaincu. Si le milieu de terrain a bien figuré sur la liste des vainqueurs de l’Europa League avec les Villans (il est entré en jeu à la 88^e minute de la finale), son rendement global reste en deçà des attentes.


Un retour dans le club qui l’avait révélé avant son arrivée à Turin, mais insuffisant pour lui valoir une reconduction. À l’issue de son prêt à Aston Villa, le milieu de terrain brésilien rentre donc à Turin, en attendant de connaître la suite de son parcours.


  • PREMIÈRE SAISON NÉGATIVE

    Rappelons que Douglas Luiz, recruté par la Juventus en 2024 pour 50 millions d'euros, plus 1,5 million de frais annexes, a été prêté l'été dernier à Nottingham Forest, puis en janvier à Aston Villa, après une saison décevante sous le maillot bianconero (27 matchs, 0 but). Pour ce milieu de terrain né en 1998, sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2029, la situation sur le marché des transferts devient désormais très délicate, tant pour lui que pour les Bianconeri. Le Brésilien a complètement raté la saison 2024-25 à la Juve (seulement 6 titularisations et un total de 877 minutes, sans but ni passe décisive) et, lors de la saison 2025-26, il a même été écarté à deux reprises. D’abord par Nottingham Forest, où il avait été prêté l’été précédent avec une option d’achat conditionnelle (il aurait dû disputer 15 matchs d’au moins 45 minutes pour que l’obligation de rachat soit déclenchée), puis par Aston Villa (le club d’où la Juve l’avait recruté), où il a tenté de se relancer en janvier. Les Villans, qui avaient signé un contrat incluant uniquement une option d’achat, ne l’ont aligné comme titulaire que lors d’une phase d’urgence au milieu de terrain, le laissant sur le banc dès que l’effectif d’Emery, vainqueur pour la cinquième fois de la Ligue Europa, n’était pas touché par des blessures ou des suspensions.


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  • À LA RECHERCHE D'UN PRÊT

    Douglas Luiz s’annonce comme un casse-tête pour Giovanni Carnevali, le nouveau directeur général de la Juve, lors du mercato estival. Encore inscrit au bilan pour près de 30 millionsd’euros et lié aux Bianconeri jusqu’en 2029 avec un salaire net de 5 millions, le Brésilien représente un casse-tête pour l’évolution du mercato de la Vieille Dame. À l’heure actuelle, trouver un club prêt à débourser au moins 30 millions pour l’acheter définitivement et éviter ainsi une moins-value semble mission impossible. Les seules options qui s’offrent à la « Vieille Dame » sont le maintien dans l’effectif (après l’évaluation que Luciano Spalletti effectuera pendant le stage de préparation), le prêt avec option d’achat ou le prêt sec. La situation de Douglas Luiz rappelle de plus en plus celle d’un de ses compatriotes : Arthur Melo. Recruté en 2020 pour une somme astronomique (72 millions plus 10 de primes), le milieu de terrain né en 1996, désormais invendable, enchaîne depuis six ans les prêts de toutes sortes. Arthur, toujours sous contrat avec les Bianconeri jusqu’en 2027, fait lui aussi, depuis aujourd’hui, son retour dans l’effectif de la Juventus après son dernier prêt au Grêmio.


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