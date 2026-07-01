À compter de ce jour, Douglas Luiz retrouve officiellement la Juventus : le prêt dumilieu de terrain brésilien à Aston Villa, qui avait suivi celui à Nottingham Forest depuis janvier, s’est achevé hier, marquant la fin d’une saison 2025-2026 globalement décevantepour le joueur né en 1998. En 34 apparitions, il a inscrit 1 but, délivré 2 passes décisives et totalisé 1 591 minutes de jeu (46 minutes par match en moyenne) entre Nottingham et Aston Villa, des statistiques qui n’ont pas convaincu. Si le milieu de terrain a bien figuré sur la liste des vainqueurs de l’Europa League avec les Villans (il est entré en jeu à la 88^e minute de la finale), son rendement global reste en deçà des attentes.





Un retour dans le club qui l’avait révélé avant son arrivée à Turin, mais insuffisant pour lui valoir une reconduction. À l’issue de son prêt à Aston Villa, le milieu de terrain brésilien rentre donc à Turin, en attendant de connaître la suite de son parcours.



