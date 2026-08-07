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« Doublez mon salaire » : pourquoi Lewis Hall envisage un transfert à 60 M£ vers Manchester United alors que Chris Waddle lance un avertissement de « catastrophe » à Newcastle
Exode massif de talents en partance de St James' Park
Sandro Tonali, Anthony Gordon et Eddie Howe ont déjà fait leurs adieux à Tyneside, tandis que Bruno Guimaraes se rapproche d’un transfert à 75 millions de livres sterling (101 M$) vers Arsenal. De vives inquiétudes émergent dans le Nord-Est concernant la direction que prend Newcastle.
La situation pourrait empirer avant de s’améliorer, alors que le mercato estival doit rester ouvert jusqu’au 1er septembre. D’autres joueurs confirmés suscitent de l’intérêt et réfléchissent à leurs options.
Hall entre dans cette catégorie, le latéral de 21 ans ayant vu sa cote grimper en flèche au cours des deux dernières années. Il est devenu un titulaire régulier à Newcastle après son transfert en provenance de Chelsea en 2023 pour 35 millions de livres sterling (47 M$).
Manchester United, avec des interrogations persistantes sur la condition physique de Luke Shaw à Old Trafford, serait prêt à tester la détermination d’un rival de Premier League en soumettant une offre formelle pour Hall. Les conditions proposées pourraient le faire réfléchir.
Will Hall va-t-il prendre la même direction que Tonali et Gordon ?
La légende de Newcastle Waddle l’admet volontiers. L’ancien ailier de Newcastle United, qui s’exprimait en association avec BetBrain, a déclaré à GOAL au sujet des rumeurs autour de Hall : « Je pense que tous les joueurs vont regarder cela en ce moment. Quiconque s’intéresse à un joueur de Newcastle United va regarder cela.
« Les joueurs vont regarder et se dire : Man United, la Ligue des champions à nouveau, probablement le double de mon salaire, voire plus, un peu plus de sécurité. Vous savez, le club repart dans la bonne direction, Man United.
« Donc, on peut comprendre pourquoi le pouvoir d’attraction est là et Newcastle, soyons honnêtes, ne semble pas faire grand-chose sur le marché des transferts. Oui, ils ont recruté deux ou trois joueurs, tous âgés de 20 ans ou moins je crois, et ils n’ont rien prouvé, ils peuvent progresser, ils peuvent être un désastre.
« Regardez, les trois recrues de l’an dernier, qui étaient des joueurs assez expérimentés, n’ont pas du tout été bonnes. Donc, c’est un club un peu en crise et perdre Hall autant que les autres, cela rend très difficile la construction d’une équipe capable de se maintenir en Premier League. En ce moment, Newcastle regardera davantage derrière lui vers le bas du classement que devant lui vers le haut. »
Ce qui doit se passer pour que Manchester United signe Hall
Le spécialiste du mercato Fabrizio Romano a indiqué, en faisant le point sur le dossier Hall et sur ce qui doit se passer pour qu’un transfert d’un montant important se concrétise : « Manchester United cherche à se renforcer au poste d’arrière gauche et cela pourrait être l’une de ses prochaines priorités.
« À l’heure actuelle, Lewis Hall est considéré comme trop cher et Newcastle n’a absolument aucune intention de le vendre. Newcastle a déjà perdu plusieurs figures importantes cet été. Sandro Tonali a rejoint Tottenham, Anthony Gordon a signé au FC Barcelone, Bruno Guimaraes va rejoindre Arsenal et le club a également perdu son entraîneur Eddie Howe.
« Pour cette raison, Newcastle est déterminé à conserver Lewis Hall. Seule une offre extraordinaire pourrait changer sa position, donc nous continuerons à surveiller la situation dans les prochains jours. »
Le prix demandé pour Hall : combien Manchester United est prêt à payer
Il a été avancé que Manchester United est prêt à payer 60 M£ (81 M$) pour Hall, car il représenterait un renfort utile pour le présent comme pour l’avenir, alors que Michael Carrick est en train de mettre en place des plans ambitieux.
Newcastle, toutefois, ne laissera pas partir un autre atout de valeur sans se battre. Le club est déterminé à faire en sorte que son nouvel entraîneur, Matthias Jaissle, ne voie pas l’effectif dont il a hérité d’Eddie Howe complètement décimé avant le début de la campagne 2026-2027.
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