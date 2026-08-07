Sandro Tonali, Anthony Gordon et Eddie Howe ont déjà fait leurs adieux à Tyneside, tandis que Bruno Guimaraes se rapproche d’un transfert à 75 millions de livres sterling (101 M$) vers Arsenal. De vives inquiétudes émergent dans le Nord-Est concernant la direction que prend Newcastle.

La situation pourrait empirer avant de s’améliorer, alors que le mercato estival doit rester ouvert jusqu’au 1er septembre. D’autres joueurs confirmés suscitent de l’intérêt et réfléchissent à leurs options.

Hall entre dans cette catégorie, le latéral de 21 ans ayant vu sa cote grimper en flèche au cours des deux dernières années. Il est devenu un titulaire régulier à Newcastle après son transfert en provenance de Chelsea en 2023 pour 35 millions de livres sterling (47 M$).

Manchester United, avec des interrogations persistantes sur la condition physique de Luke Shaw à Old Trafford, serait prêt à tester la détermination d’un rival de Premier League en soumettant une offre formelle pour Hall. Les conditions proposées pourraient le faire réfléchir.