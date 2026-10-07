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Double peine en vue pour Manchester City ? L’UEFA surveille l’affaire de Premier League alors que Manchester City risque de potentielles sanctions secondaires
L’UEFA attend l’appel de City
Manchester City a récemment été reconnu coupable de 114 des 115 chefs d’accusation financiers retenus contre lui par la Premier League. Parmi les allégations les plus graves figure l’affirmation selon laquelle le club aurait orchestré des accords de sponsoring artificiels afin d’augmenter ses revenus d’environ 900 millions de livres sterling entre 2009 et 2018.
À la suite de ce verdict de culpabilité, le géant de l’Etihad a officiellement fait appel la semaine dernière. Le club continue de clamer son innocence totale, en insistant sur le fait qu’il possède des « preuves irréfutables » qui l’innocenteront finalement de tout acte répréhensible.
Un panel indépendant de trois personnes examinera l’appel du club. Une décision définitive est attendue avant la fin de la saison actuelle.
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L’instance dirigeante européenne en alerte
Selon Sky Sports, l’UEFA suit de très près les procédures judiciaires en cours en Angleterre. L’instance dirigeante du football européen attendrait que la commission indépendante rende son verdict final sur l’appel de Manchester City avant de décider si elle ouvre sa propre enquête.
Si la décision de la Premier League était confirmée, on ne sait pas encore précisément quelles mesures punitives l’UEFA pourrait engager. Cependant, la perspective d’une sanction secondaire à l’échelle européenne ajoute un niveau de risque supplémentaire pour le club mancunien, qui se bat pour blanchir son nom sur la scène nationale.
Échos des précédentes batailles autour du fair-play financier
Ce n’est pas la première fois que Manchester City se heurte aux autorités du football au sujet des réglementations financières. En 2020, l’UEFA a d’abord exclu le club des compétitions européennes pendant deux ans et lui a infligé une amende de 30 M€ (25,4 M£) pour des infractions au fair-play financier.
Cette suspension a ensuite été annulée de manière retentissante après un appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). La sanction financière a également été considérablement réduite à 10 M€ (8,5 M£).
Sur le plan national, l’enjeu reste extrêmement élevé. Les rumeurs concernant d’éventuelles sanctions de la Premier League continuent d’aller bon train, allant de lourds retraits de points et de lourdes amendes jusqu’au retrait sans précédent de grands titres remportés par le passé, voire à une exclusion pure et simple de l’élite.
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Une attente cruciale pour Manchester City
L’attention immédiate de City reste portée sur le terrain, mais la bataille juridique qui se profile jettera sans aucun doute une ombre sur sa campagne. Alors que la commission d’appel devrait rendre ses conclusions avant la fin de la saison, le club s’apprête à vivre une attente tendue.
Jusqu’à ce que cette issue juridique finale soit tranchée, les sanctions nationales de Premier League comme toute réponse ultérieure de l’UEFA restent fermement en suspens.
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