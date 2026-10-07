Manchester City a récemment été reconnu coupable de 114 des 115 chefs d’accusation financiers retenus contre lui par la Premier League. Parmi les allégations les plus graves figure l’affirmation selon laquelle le club aurait orchestré des accords de sponsoring artificiels afin d’augmenter ses revenus d’environ 900 millions de livres sterling entre 2009 et 2018.

À la suite de ce verdict de culpabilité, le géant de l’Etihad a officiellement fait appel la semaine dernière. Le club continue de clamer son innocence totale, en insistant sur le fait qu’il possède des « preuves irréfutables » qui l’innocenteront finalement de tout acte répréhensible.

Un panel indépendant de trois personnes examinera l’appel du club. Une décision définitive est attendue avant la fin de la saison actuelle.



