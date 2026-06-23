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Double lauréate en titre du titre de MVP de la NWSL et du Soulier d’or, Temwa Chawinga prolonge son contrat avec le KC Current jusqu’en 2029
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Temwa Chawinga reste à Kansas City
Le Kansas City Current a prolongé le contrat de Temwa Chawinga jusqu’en 2029, a annoncé le club lundi.
Meilleure buteuse de la National Women’s Soccer League (NWSL) depuis deux ans, l’attaquante a rejoint le club en 2024 et a immédiatement inscrit 20 réalisations lors de sa première saison régulière, avant d’en ajouter 15 l’année suivante. Avec déjà sept unités au compteur cette année, elle occupe actuellement la deuxième place du classement des buteuses, ex aequo. Outre ses buts et ses deux Soulier d’or consécutifs, elle a également été élue meilleure joueuse (MVP) deux fois de suite.
Au total, elle a marqué 42 buts, délivré 11 passes décisives et inscrit 15 buts victorieux en 56 matchs sous le maillot du Current. En ajoutant les play-offs, son compteur s’élève à 47 buts et 12 passes décisives.
Cette prolongation intervient une semaine après le transfert de l’attaquante Ally Sentnor à l’Angel City FC contre 850 000 dollars de fonds intra-ligue.
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Règle des joueurs à fort impact
Selon ESPN, une source proche du dossier a confirmé que cette transaction a été réalisée en vertu de la nouvelle règle « High Impact Player » (HIP) de la NWSL.
Communément surnommée « règle Rodman », cette disposition entrera officiellement en vigueur le 1^(er) juillet et permettra aux clubs de dépasser le plafond salarial de 1 000 000 de dollars pour des joueuses répondant à des critères stricts. Chawinga est ainsi la première joueuse des Current dont la rémunération est intégrée dans le calcul du plafond grâce à l’application de la règle HIP.
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« Je me sens chez moi à Kansas City »
« Cette prolongation de contrat compte beaucoup pour moi, car je me sens chez moi à Kansas City », a déclaré Chawinga dans un communiqué du club. « Le soutien que le club et la ville m'apportent, à moi et à mes coéquipiers, est vraiment exceptionnel. Je me réjouis de rester plus longtemps à Kansas City et de travailler dur avec mes coéquipiers. »
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Et maintenant ?
La NWSL reprend ses activités vendredi 26 juin, avec la rencontre opposant le Kansas City Current et Chawinga au Gotham FC dans le cadre de la prestigieuse Challenge Cup de la ligue.