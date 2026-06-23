Double lauréate en titre du titre de MVP de la NWSL et du Soulier d’or, Temwa Chawinga prolonge son contrat avec le KC Current jusqu’en 2029

Le Kansas City Current a prolongé le contrat de Temwa Chawinga jusqu’en 2029, a annoncé le club lundi.

Meilleure buteuse de la National Women’s Soccer League (NWSL) depuis deux ans, l’attaquante a rejoint le club en 2024 et a immédiatement inscrit 20 réalisations lors de sa première saison régulière, avant d’en ajouter 15 l’année suivante. Avec déjà sept unités au compteur cette année, elle occupe actuellement la deuxième place du classement des buteuses, ex aequo. Outre ses buts et ses deux Soulier d’or consécutifs, elle a également été élue meilleure joueuse (MVP) deux fois de suite.

Au total, elle a marqué 42 buts, délivré 11 passes décisives et inscrit 15 buts victorieux en 56 matchs sous le maillot du Current. En ajoutant les play-offs, son compteur s’élève à 47 buts et 12 passes décisives.

Cette prolongation intervient une semaine après le transfert de l’attaquante Ally Sentnor à l’Angel City FC contre 850 000 dollars de fonds intra-ligue.



