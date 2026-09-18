Le nouveau sélectionneur des Pays-Bas, Xavi Hernandez, a officiellement dévoilé sa première liste de 26 joueurs pour la prochaine campagne de l’UEFA Nations League. L’Espagnol de 46 ans, qui a pris ses fonctions en août aux côtés de ses adjoints Oscar Hernandez, Sergio Allegre, Ruud van Nistelrooij et Adil Ramzi, a offert leurs premières convocations en équipe A à Ruben van Bommel et Gjivai Zechiel.

Le groupe complet comprend Nathan Ake, Ruben van Bommel, Brian Brobbey, Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Mark Flekken, Jeremie Frimpong, Cody Gakpo, Lutsharel Geertruida, Ryan Gravenberch, Jorrel Hato, Jan Paul van Hecke, Justin Kluivert, Teun Koopmeiners, Noa Lang, Donyell Malen, Tijjani Reijnders, Robin Roefs, Crysencio Summerville, Kenneth Taylor, Jurrien Timber, Quinten Timber, Joey Veerman, Micky van de Ven, Bart Verbruggen et Gjivai Zechiel.

Les joueurs se retrouveront au siège de l’équipe nationale à Zeist le lundi 21 septembre après-midi.



