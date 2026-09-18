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Double joie ! Ruben van Bommel et Gjivai Zechiel appelés avec les Pays-Bas alors que Xavi lance du sang neuf pour le choc contre l’Allemagne
Xavi dévoile sa première liste des Pays-Bas avec deux débutants
Le nouveau sélectionneur des Pays-Bas, Xavi Hernandez, a officiellement dévoilé sa première liste de 26 joueurs pour la prochaine campagne de l’UEFA Nations League. L’Espagnol de 46 ans, qui a pris ses fonctions en août aux côtés de ses adjoints Oscar Hernandez, Sergio Allegre, Ruud van Nistelrooij et Adil Ramzi, a offert leurs premières convocations en équipe A à Ruben van Bommel et Gjivai Zechiel.
Le groupe complet comprend Nathan Ake, Ruben van Bommel, Brian Brobbey, Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Mark Flekken, Jeremie Frimpong, Cody Gakpo, Lutsharel Geertruida, Ryan Gravenberch, Jorrel Hato, Jan Paul van Hecke, Justin Kluivert, Teun Koopmeiners, Noa Lang, Donyell Malen, Tijjani Reijnders, Robin Roefs, Crysencio Summerville, Kenneth Taylor, Jurrien Timber, Quinten Timber, Joey Veerman, Micky van de Ven, Bart Verbruggen et Gjivai Zechiel.
Les joueurs se retrouveront au siège de l’équipe nationale à Zeist le lundi 21 septembre après-midi.
- ANP
Xavi met en avant la profondeur de l’effectif et les objectifs d’évaluation
Xavi a expliqué que la sélection de 26 joueurs offrait une flexibilité essentielle pour une fenêtre internationale exigeante, avec quatre matches en deux semaines. En travaillant avec l’ensemble de son staff, l’entraîneur veut évaluer chaque joueur dans un contexte compétitif.
L’ancien entraîneur du FC Barcelone a souligné l’importance d’un contact rapproché durant ses premières semaines en poste.
« Compte tenu du calendrier de quatre matches, un groupe de 26 joueurs nous offre suffisamment d’options et de flexibilité, a déclaré Xavi. En même temps, cette taille de groupe nous permet de travailler de manière ciblée et d’évaluer en profondeur tous les joueurs. Il est précieux de les observer de près et de mieux les connaître. »
Van Bommel et Zechiel apportent héritage et polyvalence
L’ailier gauche du PSV Ruben van Bommel, connu pour son accélération explosive et ses incursions dans la surface, possède un pedigree international exceptionnel. L’ancien international néerlandais des moins de 20 ans est le fils du finaliste de la Coupe du monde 2010 Mark van Bommel et le petit-fils de l’ancien sélectionneur des Oranje Bert van Marwijk.
Le milieu de terrain de Feyenoord Gjivai Zechiel franchit lui aussi un cap vers l’équipe première après des performances remarquées avec les Pays-Bas Espoirs, dont un but contre la Slovaquie en novembre 2024.
Ces deux jeunes talents offrent des profils dynamiques au milieu de terrain et en attaque dans le dispositif tactique de Xavi.
- Box to Box Pictures
Les Pays-Bas se préparent à un calendrier éprouvant en Ligue des nations
Les Pays-Bas lancent leur campagne de Ligue des nations A, groupe 2, le jeudi 24 septembre, contre l’Allemagne à la Johan Cruyff Arena d’Amsterdam. Les Néerlandais se rendront ensuite à Belgrade trois jours plus tard pour affronter la Serbie le dimanche 27 septembre.
La fenêtre internationale se poursuit le jeudi 1er octobre, avec un déplacement en Grèce à Thessalonique.
Les Pays-Bas boucleront leur série de quatre matches le dimanche 4 octobre, en recevant la Serbie à Eindhoven.
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