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Double joie pour Crystal Palace ! Crystal Palace s’offre Ben Chilwell et Quinten Timber dans des arrivées spectaculaires après la clôture du mercato
Crystal Palace boucle des signatures de dernière minute
Palace a bouclé les transferts définitifs de l'arrière gauche anglais Chilwell et du milieu néerlandais Timber après avoir soumis des deal sheets à la Premier League avant la date limite. Chilwell revient définitivement à Selhurst Park en provenance du club français du RC Strasbourg, tandis que Timber arrive de Marseille avec un contrat de cinq ans. En plus de ce duo international, Crystal Palace a également obtenu le prêt pour une saison de l'ailier chilien Dario Osorio en provenance du club danois du FC Midtjylland.
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Chilwell savoure son retour à Londres
Après un prêt réussi, marqué notamment par une victoire en FA Cup en 2025, Chilwell est revenu à Selhurst Park et a partagé sa joie : « C'est incroyable d'être de retour. C'est agréable de revoir des visages familiers, et j'ai vraiment hâte de m'y remettre, de revoir les gars et les supporters, et de repartir. »
Le latéral de 29 ans, qui compte 21 sélections avec l'équipe d'Angleterre, a auparavant porté les couleurs de Chelsea, Leicester City et Huddersfield Town avant de passer la saison dernière en Ligue 1 avec Strasbourg.
Timber renforce la profondeur du milieu de terrain
L'arrivée de Timber apporte une qualité technique considérable et une présence physique importante aux options du vainqueur de la Ligue Conférence au milieu de terrain. Le milieu de terrain de 25 ans, dont le frère jumeau Jurrien joue pour Arsenal, compte 13 sélections avec les Pays-Bas et a représenté les Pays-Bas lors de la Coupe du monde de cet été. Son arrivée dans le sud de Londres représente une étape majeure vers la Premier League après une série de performances régulières avec Marseille en compétition européenne.
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Crystal Palace à la recherche de ses premiers points
L’équipe de Sage se déplace à Craven Cottage pour affronter Fulham en Premier League samedi, avec l’objectif de réagir immédiatement après un début compliqué. Crystal Palace cherche désespérément à décrocher ses premiers points et sa première victoire de la saison après une défaite 2-0 contre Everton et une correction 4-1 à Manchester City. Intégrer rapidement les nouveaux venus comme Chilwell et Timber sera essentiel pour Sage, qui cherche à stabiliser son équipe avant la trêve internationale.
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