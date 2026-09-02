Après un prêt réussi, marqué notamment par une victoire en FA Cup en 2025, Chilwell est revenu à Selhurst Park et a partagé sa joie : « C'est incroyable d'être de retour. C'est agréable de revoir des visages familiers, et j'ai vraiment hâte de m'y remettre, de revoir les gars et les supporters, et de repartir. »

Le latéral de 29 ans, qui compte 21 sélections avec l'équipe d'Angleterre, a auparavant porté les couleurs de Chelsea, Leicester City et Huddersfield Town avant de passer la saison dernière en Ligue 1 avec Strasbourg.