AFP
Traduit par
Double de Mexx ! Le jeune d’AZ réalise son rêve d’enfance avec un penalty plein de sang-froid et un but victorieux glissé à Belgrade
Meerdink inspire les Pays-Bas pour une première victoire sous Xavi
L’attaquant néerlandais Mexx Meerdink a vécu des débuts de rêve en équipe nationale A, en inscrivant les deux buts de la victoire 2-1 des Pays-Bas contre la Serbie en Ligue des nations de l’UEFA, au stade Rajko Mitic. Titularisé par le sélectionneur Xavi Hernández en raison de la blessure de Brian Brobbey, l’attaquant de l’AZ a ouvert le score sur un penalty transformé avec sang-froid en première période.
Après l’égalisation de Luka Jović pour les locaux au début de la seconde période, Meerdink a repris d’un tacle glissé une passe de Guus Til pour marquer à la 78e minute.
Ce résultat offre aux Pays-Bas leur première victoire dans cette campagne.
- ANP
L’attaquante revient sur une semaine folle et son sang-froid sur penalty
S’exprimant devant des journalistes après le coup de sifflet final, Meerdink a affiché une joie immense au sujet de son ascension fulgurante, passant du statut de remplaçant face à l’Allemagne à celui de héros du match à Belgrade. Le jeune attaquant a révélé s’être senti totalement serein au moment de s’élancer pour transformer le penalty après la faute sur Crysencio Summerville.
Meerdink a souligné que le fait d’aider l’équipe à prendre les trois points rendait l’instant encore plus spécial.
« C’est un rêve d’enfant », a déclaré Meerdink. « Tout est allé très vite cette semaine. J’ai ressenti un peu de pression avant le penalty, mais inscrire un doublé et aider l’équipe à gagner, c’est une sensation formidable. »
L’attaquante est saluée pour son éthique de travail totalement tournée vers le collectif
Au-delà de ses deux buts, Meerdink a reçu les éloges appuyés de l'entraîneur Xavi pour son énorme travail défensif et son pressing incessant sans le ballon. Point d'appui de l'attaque, l'avant-centre a constamment perturbé la relance de la Serbie tout en combinant parfaitement avec Joey Veerman et Til.
Xavi a confirmé que Meerdink est le deuxième tireur de penalty désigné derrière Cody Gakpo.
Meerdink a exprimé sa gratitude pour la confiance que lui a accordée le staff technique.
- ANP
Le jeune attaquant vise une place de titulaire contre la Grèce
Meerdink et ses coéquipiers tournent désormais leur attention vers la rencontre de Ligue des nations de jeudi contre la Grèce, leader du groupe, à Thessalonique. L’attaquant vise à surfer sur sa lancée et à conserver sa place dans le onze de départ de Xavi.
La Serbie accueille les Pays-Bas à Eindhoven lors du match retour dimanche.
Meerdink veut poursuivre sa belle série devant le but avec les Pays-Bas.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles