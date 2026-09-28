L’attaquant néerlandais Mexx Meerdink a vécu des débuts de rêve en équipe nationale A, en inscrivant les deux buts de la victoire 2-1 des Pays-Bas contre la Serbie en Ligue des nations de l’UEFA, au stade Rajko Mitic. Titularisé par le sélectionneur Xavi Hernández en raison de la blessure de Brian Brobbey, l’attaquant de l’AZ a ouvert le score sur un penalty transformé avec sang-froid en première période.

Après l’égalisation de Luka Jović pour les locaux au début de la seconde période, Meerdink a repris d’un tacle glissé une passe de Guus Til pour marquer à la 78e minute.

Ce résultat offre aux Pays-Bas leur première victoire dans cette campagne.