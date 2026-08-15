Getty Images Sport
Traduit par
Doublé de Joao Pedro et premier but de Rogers pour ses débuts : Chelsea s’impose ! Chelsea écarte la Real Sociedad sur fond d’accueil mitigé pour Enzo Fernandez
Alonso reste fidèle au modèle du Bayer Leverkusen
Alonso semble avoir arrêté son identité tactique pour la saison à venir, en alignant un 3-4-3 pour le troisième match consécutif. C’est un système qui l’a remarquablement bien servi lors de son historique période conclue par un titre en Bundesliga avec le Bayer Leverkusen, et sa mise en place à Chelsea laisse penser à un abandon durable du 4-2-3-1 aperçu plus tôt cet été.
Cette organisation tactique a également offert une plateforme aux nouvelles recrues Morgan Rogers et Maxence Lacroix pour faire leurs débuts. Rogers, arrivé pour 117 millions de livres sterling, n’a pas tardé à se signaler en trouvant le chemin des filets dans les dix premières minutes. Cependant, la première période n’a pas été exempte de défauts. Chelsea a eu du mal à maintenir un pressing constant, reculant souvent trop bas et permettant aux visiteurs espagnols de dicter le tempo, une faille qui lui a finalement coûté cher lorsque Jon Mikel Aramburu a remis les deux équipes à égalité d’une volée à l’entrée de la surface peu avant la pause.
- Getty Images Sport
Joao Pedro poursuit sa série d’efficacité devant le but
Malgré quelques flottements en première période, Chelsea est revenu après la pause avec une énergie et une détermination renouvelées. Joao Pedro, le joueur le plus en vue de l’été du côté du club de l’ouest londonien, a redonné l’avantage deux minutes seulement après la reprise. L’attaquant brésilien s’est élevé plus haut que tout le monde pour reprendre de la tête un centre précis du capitaine Reece James, au grand bonheur des fidèles de Stamford Bridge.
L’attaquant ne s’est toutefois pas arrêté là, inscrivant un deuxième but en fin de match pour porter son total de pré-saison à sept réalisations, un bilan impressionnant. Sa finition clinique à la 77e minute a pratiquement mis fin au suspense et permis à Chelsea d’aborder la nouvelle saison sur une note victorieuse.
Accueil mitigé pour Enzo Fernandez
Le principal sujet de discussion de l’après-midi est arrivé à la 62e minute, lorsque Fernandez est entré en jeu. Le milieu de terrain argentin a été accueilli par un concert de sifflets et d’acclamations, dans une atmosphère bizarre après les récentes spéculations sur un transfert l’envoyant à Manchester City.
Le contexte international a également joué un rôle dans cet accueil glacial, compte tenu de l’implication de Fernandez dans les célébrations controversées de l’Argentine après la Coupe du monde, qui ont touché une corde sensible en Angleterre. Néanmoins, au fil du match, la contestation bruyante a commencé à s’estomper, remplacée par les chants habituels à la gloire du milieu de terrain.
- Getty Images Sport
En vue du match d’ouverture de Fulham
La victoire contre la Real Sociedad a offert une conclusion idéale à la campagne de pré-saison contrastée de Chelsea. Chelsea a lancé son programme estival par un succès spectaculaire 6-4 contre les Western Sydney Wanderers, avant d’enchaîner deux défaites, 2-1 puis 1-0, contre Tottenham puis la Juventus respectivement. Un convaincant succès 3-0 contre l’AC Milan a suivi, ainsi qu’un palpitant match nul 3-3 contre Johor Darul Ta'zim, avant de culminer avec la performance d’aujourd’hui à Stamford Bridge.
L’attention se tourne désormais vers la compétition officielle, Chelsea devant lancer sa campagne de Premier League sur le terrain de Fulham le 24 août. Sous la direction du nouvel entraîneur Alonso, Chelsea sera impatient de bien démarrer et de lancer un fort renouveau, avec l’objectif d’effacer la déception de la frustrante dixième place de la saison dernière.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles