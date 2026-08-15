Alonso semble avoir arrêté son identité tactique pour la saison à venir, en alignant un 3-4-3 pour le troisième match consécutif. C’est un système qui l’a remarquablement bien servi lors de son historique période conclue par un titre en Bundesliga avec le Bayer Leverkusen, et sa mise en place à Chelsea laisse penser à un abandon durable du 4-2-3-1 aperçu plus tôt cet été.

Cette organisation tactique a également offert une plateforme aux nouvelles recrues Morgan Rogers et Maxence Lacroix pour faire leurs débuts. Rogers, arrivé pour 117 millions de livres sterling, n’a pas tardé à se signaler en trouvant le chemin des filets dans les dix premières minutes. Cependant, la première période n’a pas été exempte de défauts. Chelsea a eu du mal à maintenir un pressing constant, reculant souvent trop bas et permettant aux visiteurs espagnols de dicter le tempo, une faille qui lui a finalement coûté cher lorsque Jon Mikel Aramburu a remis les deux équipes à égalité d’une volée à l’entrée de la surface peu avant la pause.