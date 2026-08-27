Double coup dur sur blessure pour Chelsea : Xabi Alonso confirme que Moises Caicedo et la recrue estivale manqueront le match contre Luton

Après cette victoire arrachée à Craven Cottage, Alonso a révélé que ses stars absentes avaient connu de petits pépins à l’entraînement. Le technicien espagnol a insisté sur une approche prudente concernant la condition physique de ses joueurs en ce début de saison.

« Pendant la semaine, ils ont connu quelques contretemps, a expliqué Alonso lors de sa conférence de presse d’avant-match mercredi après-midi. Avec Moi, comme avec n’importe quel autre joueur, nous ne voulons pas prendre trop de risques. Ils n’étaient pas prêts à jouer ce soir. »

L’entraîneur de Chelsea a ensuite donné des nouvelles supplémentaires de l’état des deux joueurs avant le match contre Luton. Alonso a confirmé leur absence immédiate, tout en laissant entrevoir une lueur d’optimisme en vue du programme de championnat du week-end.

« Pas pour demain, aucun des deux ne sera disponible, a déclaré Alonso. On verra, j’espère que Moi pourra être prêt pour le week-end, mais nous devons encore vérifier un peu plus avec Marco. Sinon, à partir de lundi, tout le monde va bien, Cole [Palmer] va parfaitement bien. »



