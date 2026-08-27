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Double coup dur sur blessure pour Chelsea : Xabi Alonso confirme que Moises Caicedo et la recrue estivale manqueront le match contre Luton
Chelsea privé d’un duo clé pour la Carabao Cup
Après avoir lancé leur campagne de Premier League par une victoire 3-2 sur la pelouse de Fulham lundi soir, Chelsea tourne désormais son attention vers les coupes nationales. Cependant, l’équipe d’Alonso devra aborder la rencontre de Carabao Cup de jeudi contre Luton Town sans deux stars cruciales.
Ni Caicedo ni la récente recrue estivale Palestra n’ont participé au derby de l’ouest londonien. Les deux joueurs restent indisponibles pour la rencontre à venir à Stamford Bridge, ce qui limite considérablement la capacité d’Alonso à faire tourner son onze de départ. Palestra, arrivé de l’Atalanta lors du récent mercato, fait face à une durée d’absence incertaine, tandis que Caicedo semble légèrement plus proche d’un retour.
- AFP
Alonso explique les contretemps liés aux blessures
Après cette victoire arrachée à Craven Cottage, Alonso a révélé que ses stars absentes avaient connu de petits pépins à l’entraînement. Le technicien espagnol a insisté sur une approche prudente concernant la condition physique de ses joueurs en ce début de saison.
« Pendant la semaine, ils ont connu quelques contretemps, a expliqué Alonso lors de sa conférence de presse d’avant-match mercredi après-midi. Avec Moi, comme avec n’importe quel autre joueur, nous ne voulons pas prendre trop de risques. Ils n’étaient pas prêts à jouer ce soir. »
L’entraîneur de Chelsea a ensuite donné des nouvelles supplémentaires de l’état des deux joueurs avant le match contre Luton. Alonso a confirmé leur absence immédiate, tout en laissant entrevoir une lueur d’optimisme en vue du programme de championnat du week-end.
« Pas pour demain, aucun des deux ne sera disponible, a déclaré Alonso. On verra, j’espère que Moi pourra être prêt pour le week-end, mais nous devons encore vérifier un peu plus avec Marco. Sinon, à partir de lundi, tout le monde va bien, Cole [Palmer] va parfaitement bien. »
Des questions autour du poste de gardien et l’opportunité Penders
Au-delà de l’infirmerie, Chelsea doit gérer d’intenses spéculations sur le mercato. Le gardien numéro un Robert Sanchez a été critiqué pour sa performance contre Fulham, ce qui a déclenché des informations selon lesquelles Chelsea pourrait cibler Emiliano Martinez d’Aston Villa avant la date limite. Par conséquent, le gardien remplaçant Mike Penders pourrait avoir l’occasion de faire ses preuves dans les buts contre Luton.
Interrogé sur le choix du gardien, Alonso est resté prudent : « Penders fait partie du groupe, donc il a une opportunité. Nous allons décider, puis demain je communiquerai l’équipe aux joueurs, donc je préfère respecter le fait qu’ils le sachent en premier. »
Pendant ce temps, Enzo Fernandez devrait jouer jeudi malgré les liens persistants avec Manchester City. Saluant la concentration de l’Argentin, Alonso a ajouté : « Enzo, oui, nous nous attendons à ce qu’il soit impliqué. Il s’entraîne vraiment bien, c’est un bon professionnel, et il sera impliqué. »
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Fernandez impliqué au milieu des rumeurs de transfert avec Manchester City
Un joueur qui semble certain de figurer dans le groupe est Enzo Fernandez, malgré les rumeurs persistantes liant le milieu argentin à un transfert retentissant vers Manchester City. Alonso n’a pas tardé à saluer le professionnalisme du vainqueur de la Coupe du monde 2022 et a confirmé sa disponibilité pour le match à venir. L’entraîneur a ajouté : « Enzo, oui, nous nous attendons à ce qu’il soit impliqué. Il s’entraîne vraiment bien, c’est un bon professionnel, et il sera impliqué. »
Alors que Caicedo pousse pour être apte pour le prochain match de Premier League de Chelsea ce week-end, le club continue de surveiller ses absents de longue durée. Jordan Henderson et Emmanuel Emegha ont tous deux manqué la victoire lors de la première journée et restent sur la touche, même s’ils devraient reprendre l’entraînement complet d’ici deux semaines.
Une victoire contre Luton assurerait la qualification en Carabao Cup et entretiendrait la dynamique du début de mandat d’Alonso. Cependant, l’entraîneur doit soigneusement équilibrer ses choix au sein de l’effectif afin d’éviter d’aggraver les problèmes physiques actuels avant un calendrier national exigeant.
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