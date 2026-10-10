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Double coup dur pour Liverpool ! Alexander Isak et Cody Gakpo forfaits pour le choc contre Manchester City alors qu’Andoni Iraola donne des nouvelles inquiétantes sur leur blessure
La trêve internationale fait des dégâts à Liverpool
Liverpool affrontera le leader de Enzo Maresca sans deux de ses armes offensives les plus redoutables. Isak et Gakpo ont tous deux contracté des pépins physiques respectifs en représentant leur sélection pendant la récente trêve internationale.
Gakpo a été contraint de quitter le rassemblement des Pays-Bas à la suite d’un gros tacle qui lui a causé un problème à la cheville. De son côté, Isak a subi une blessure à la cuisse avec la Suède, privant Liverpool d’un attaquant qui a déjà marqué à quatre reprises en cinq apparitions en championnat cette saison.
Ce double coup dur prive Iraola d’une force de frappe importante. À eux deux, le duo a joué un rôle essentiel dans le début de saison sans défaite de Liverpool en championnat, Gakpo affichant jusqu’ici deux buts et quatre passes décisives toutes compétitions confondues cette saison.
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Iraola déplore la malchance, mais soutient Koumas
Lors de sa conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur de Liverpool a exprimé sa frustration quant au timing de ces contretemps. « Alex Isak et Gakpo ne joueront pas, ils ne sont malheureusement pas prêts pour nous », a déclaré Iraola aux journalistes. « Des blessures pendant la trêve. On espère toujours que le médecin ne vous appelle pas, mais nous n’avons pas eu de chance. »
En détaillant la nature précise des problèmes, l’Espagnol a ajouté : « Ils ne vont pas être impliqués. Concernant le délai, Gakpo a une blessure à la cheville, c’est une question de gestion de la douleur pour lui. Un vilain tacle, je pense. Il travaille, mais pas pour dimanche. Isak a une blessure à la cuisse, dès qu’il se sentira prêt, elles ne semblent pas être des blessures de longue durée. Mais ils ne sont pas prêts pour dimanche. »
Malgré ces absences, Iraola a apporté son soutien à l’international gallois de 21 ans Lewis Koumas pour combler ce vide, après avoir déjà utilisé le jeune joueur à cinq reprises cette saison. « Koumas a notre confiance, vous savez », a-t-il expliqué. « Pas de grosse surprise. Le joueur a montré qu’il était prêt. Nous avons d’autres joueurs qui peuvent couvrir ces postes, donc nous prenons cette décision. »
Le retour de Jacquet compense les difficultés offensives
Si les absences en attaque sont un coup dur à encaisser, Liverpool a tout de même reçu une bonne nouvelle en défense. Jeremy Jacquet est disponible après avoir surmonté un coup reçu lors de ses débuts avec l’équipe de France A.
« Évidemment, il a bien travaillé », a déclaré Iraola au sujet du jeune défenseur. « D’abord, c’est un bon joueur. Vous avez vu des images, mais si vous ne le voyez pas tous les jours, vous ne pouvez pas apprécier ce qu’il a. Je suis heureux pour lui personnellement, des débuts avec la France, c’est toujours difficile. Il a bien joué, il doit être content, mais il a encore beaucoup de chemin à parcourir. Il est en forme et prêt. Il ira bien, nous devons nous entraîner demain. »
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Fixer la référence face au leader du championnat
Le match de dimanche constitue un premier véritable test pour les ambitions de Liverpool dans la course au titre. Si les hommes d'Iraola sont invaincus, trois nuls en cinq matches les ont laissés derrière le rythme parfait de City.
L'entraîneur accueille ce défi avec enthousiasme à l'idée d'affronter l'actuel leader. « C'est un match excitant, à domicile à Anfield contre le leader du championnat, a conclu Iraola. Ils ont gagné tous leurs matches. Ils vont y aller, nous aussi, nous devons être prêts et aider nos supporters. J'espère que nous serons au niveau. Je pense qu'il est encore très tôt, quoi qu'il arrive dimanche. Seulement cinq matches, mais c'est vrai que nous aimons affronter des équipes comme City et montrer notre niveau, définitivement. C'est énorme pour toutes les personnes impliquées, c'est un moment excitant. »
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