Liverpool affrontera le leader de Enzo Maresca sans deux de ses armes offensives les plus redoutables. Isak et Gakpo ont tous deux contracté des pépins physiques respectifs en représentant leur sélection pendant la récente trêve internationale.

Gakpo a été contraint de quitter le rassemblement des Pays-Bas à la suite d’un gros tacle qui lui a causé un problème à la cheville. De son côté, Isak a subi une blessure à la cuisse avec la Suède, privant Liverpool d’un attaquant qui a déjà marqué à quatre reprises en cinq apparitions en championnat cette saison.

Ce double coup dur prive Iraola d’une force de frappe importante. À eux deux, le duo a joué un rôle essentiel dans le début de saison sans défaite de Liverpool en championnat, Gakpo affichant jusqu’ici deux buts et quatre passes décisives toutes compétitions confondues cette saison.



