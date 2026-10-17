Le juge unique disciplinaire de la Fédération royale espagnole de football (RFEF) a officiellement décidé que le match interrompu entre le Rayo Vallecano et l’Athletic Club se terminerait à huis clos. Cette décision fait directement suite aux jets répétés d’objets sur la pelouse lors de la rencontre du 10 octobre.

Selon As, l’arbitre a dû interrompre le match à deux reprises avant d’y mettre définitivement fin, la Police nationale ayant confirmé qu’elle ne pouvait pas garantir la sécurité des personnes présentes dans le stade. La décision de la RFEF, rendue le 16 octobre, vise à éviter que les scènes hostiles qui ont marqué la première rencontre ne se reproduisent.

Malgré la sévérité de la mesure, le juge de la RFEF a précisé que l’obligation de jouer dans un stade vide ne constituait pas, techniquement, une nouvelle sanction disciplinaire. Il s’agit plutôt d’une mesure de sécurité préventive destinée à permettre au match d’aller à son terme sans nouvelles perturbations.