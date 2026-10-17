Alterphotos
Traduit par
Double coup dur pour le Rayo Vallecano ! Le club de Liga devra terminer son match face à l’Athletic Club à huis clos et prendre en charge les frais de déplacement de son adversaire après des incidents en tribunes
Une décision disciplinaire impose la fermeture du stade
Le juge unique disciplinaire de la Fédération royale espagnole de football (RFEF) a officiellement décidé que le match interrompu entre le Rayo Vallecano et l’Athletic Club se terminerait à huis clos. Cette décision fait directement suite aux jets répétés d’objets sur la pelouse lors de la rencontre du 10 octobre.
Selon As, l’arbitre a dû interrompre le match à deux reprises avant d’y mettre définitivement fin, la Police nationale ayant confirmé qu’elle ne pouvait pas garantir la sécurité des personnes présentes dans le stade. La décision de la RFEF, rendue le 16 octobre, vise à éviter que les scènes hostiles qui ont marqué la première rencontre ne se reproduisent.
Malgré la sévérité de la mesure, le juge de la RFEF a précisé que l’obligation de jouer dans un stade vide ne constituait pas, techniquement, une nouvelle sanction disciplinaire. Il s’agit plutôt d’une mesure de sécurité préventive destinée à permettre au match d’aller à son terme sans nouvelles perturbations.
- Alterphotos
Le Rayo confronté à une facture de frais de déplacement
La rencontre avait initialement sombré dans un chaos total, les supporters de l’équipe à domicile exprimant leur profonde frustration envers les dirigeants actuels du club. En écartant le public, les responsables de La Liga espèrent éviter les pressions extérieures qui avaient conduit à l’interruption du match en première période.
Outre le huis clos, le Rayo Vallecano devra assumer les coûts engendrés par cette interruption. En tant que club hôte responsable de la sécurité du stade, il devra prendre en charge tous les frais de déplacement et d’hébergement engagés par l’Athletic Club pour le match reprogrammé. À moins que les deux clubs ne trouvent un autre accord entre eux, le club basque soumettra ses factures au juge, qui vérifiera que les montants sont raisonnables avant d’en imposer le paiement.
Des scènes de chaos entraînent un arrêt prématuré
La rencontre initiale n’a duré que 24 minutes avant que la situation ne devienne intenable pour l’équipe arbitrale et les joueurs. Les tensions étaient déjà vives avant le coup d’envoi, mais l’atmosphère est devenue délétère lorsque des supporters ont commencé à lancer des avions en papier, des balles en plastique, puis des bouteilles en verre sur le terrain.
La plupart des objets provenaient de la partie du stade située au-dessus des vestiaires et visaient la zone où les joueurs et les membres du staff étaient les plus exposés. Si personne n’a été touché par les projectiles, les interruptions constantes ont rendu impossible le maintien du rythme et de l’intégrité de cette rencontre professionnelle, comme le rapporte Diario As.
Le rapport officiel du match indique que l’arbitre a tenté de relancer la partie après deux interruptions de dix minutes, durant lesquelles les équipes s’étaient réfugiées dans les vestiaires. Mais les supporters n’ont pas cédé : à peine 16 secondes après l’une des reprises, de nouveaux objets sont tombés sur la pelouse. Les supporters locaux, emmenés par les ultras Bukaneros, étaient manifestement déterminés à profiter de cette occasion pour protester contre le président du club, Raul Martin Presa.
- Getty Images Sport
Organisation logistique du match reporté
Lorsque le match reprendra, il repartira exactement là où il a été interrompu, à la 24e minute de la première période. Il restera précisément 20 minutes et 44 secondes à jouer avant la pause, auxquelles s’ajouteront au moins dix minutes de temps additionnel pour tenir compte des interruptions précédentes. La seconde période se jouera ensuite dans son intégralité. Le score restera de 0-0 et le jeu reprendra par une touche en faveur du Rayo Vallecano.
Les règles concernant les joueurs autorisés à participer à la reprise sont précises afin de garantir l’équité. Tout joueur inscrit auprès de l’un des deux clubs le 10 octobre pourra jouer, qu’il ait ou non figuré dans le groupe retenu pour le match initial. En revanche, un joueur déjà remplacé avant la 24e minute ne pourra pas revenir sur le terrain. De plus, toute personne suspendue à la suite directe des incidents survenus pendant le match interrompu ne pourra pas prendre part à la reprise.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles