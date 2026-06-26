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Double coup dur pour l’Angleterre : Reece James et Declan Rice ont déclaré forfait à l’entraînement à la veille du dernier match de groupe de la Coupe du monde contre le Panama
James est dans une course contre la montre pour être prêt après sa blessure aux ischio-jambiers.
Le capitaine de Chelsea est la principale source d’inquiétude pour le staff médical de l’Angleterre après avoir manqué l’entraînement de jeudi. Le latéral droit de 26 ans a souffert d’un problème aux ischio-jambiers lors du match nul et serré 0-0 contre le Ghana mardi et fait désormais l’objet d’une surveillance étroite. Compte tenu de ses nombreux antécédents de blessures musculaires, le staff technique est très réticent à prendre des risques inutiles concernant la condition physique du défenseur.
Cette nouvelle est d’autant plus frustrante pour Tuchel qu’il dispose déjà de peu d’options sur le flanc droit de sa défense. Privée dès l’entame de compétition de Tino Livramento, victime d’une blessure au mollet éliminatoire, l’Angleterre risquerait, en cas d’indisponibilité prolongée de James, de se retrouver dangereusement démunie à l’aile droite à l’orée des phases à élimination directe.
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Rice gère ses douleurs nerveuses chroniques
Rice était également absent de la séance au centre d’entraînement de l’Angleterre, après avoir quitté le match précédent avec un bandage épais au mollet gauche. Toutefois, selon la BBC, la situation du milieu de terrain d’Arsenal ne semble pas trop préoccupante. Rice a récemment révélé qu’il souffrait de douleurs nerveuses au niveau des ischio-jambiers depuis la période des fêtes, un problème qu’il gère en coulisses depuis plusieurs mois.
Le joueur de 27 ans s’est ouvertement plaint du « nombre obscène de matchs » que comporte le calendrier du football moderne, après une saison éprouvante au cours de laquelle il a disputé 55 rencontres avec son club. Bien que Rice ait assuré au staff qu’il allait « très bien » après le match nul contre le Ghana, son absence à l’entraînement suggère que l’Angleterre prend toutes les précautions nécessaires pour s’assurer que son meneur de jeu soit disponible pour la phase décisive du tournoi.
Tuchel étudie attentivement ses options de rotation
La qualification pour les 16^(es) de finale étant quasiment acquise, Tuchel pourrait profiter de la rencontre face au Panama pour procéder à quelques rotations, tout en mettant en garde contre le danger de trop modifier son équipe d’un coup. L’Allemand a déclaré : « Je n’hésite pas à procéder à quelques rotations dès maintenant. Certains joueurs devraient être sur le terrain, mais cela se fera peut-être de manière plus modérée. Ce n’est pas toujours juste de simplement faire tourner ses joueurs et de leur dire : “OK, allez-y, montrez ce que vous valez.” On verra bien. »
Si James et Rice ne sont pas jugés aptes à débuter, Tuchel a plusieurs plans de secours. Ezri Konsa pourrait ainsi glisser à droite de la défense, tandis que le Citizen Nico O’Reilly et le Red Devil Kobbie Mainoo patientent en coulisses. Une autre option serait de préserver Rice d’une suspension, puisqu’il n’est qu’à un carton jaune d’une rencontre de suspension.
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La mission contre le Panama
Malgré les blessures, l’Angleterre peut encore terminer en tête du groupe L en cas de victoire contre le Panama. Tuchel a défendu la prestation de son équipe face au Ghana, insistant sur la nécessité de stabilité : « Le chemin est long et personne n’a jamais gagné une Coupe du monde en marquant quatre buts par match en jouant à fond. Notre responsabilité est de tout donner. »
Les Three Lions ne comptent qu’une seule unité d’avance sur les Black Stars et une victoire dans le New Jersey leur ouvrirait la voie d’un parcours plus favorable au premier tour à élimination directe. Si Bukayo Saka poursuit son retour à la compétition après ses problèmes au tendon d’Achille, le travail du staff médical à Kansas City pourrait, in fine, sceller les ambitions anglaises dans cette Coupe du monde.