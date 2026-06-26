Double coup dur pour l’Angleterre : Reece James et Declan Rice ont déclaré forfait à l’entraînement à la veille du dernier match de groupe de la Coupe du monde contre le Panama

Le capitaine de Chelsea est la principale source d’inquiétude pour le staff médical de l’Angleterre après avoir manqué l’entraînement de jeudi. Le latéral droit de 26 ans a souffert d’un problème aux ischio-jambiers lors du match nul et serré 0-0 contre le Ghana mardi et fait désormais l’objet d’une surveillance étroite. Compte tenu de ses nombreux antécédents de blessures musculaires, le staff technique est très réticent à prendre des risques inutiles concernant la condition physique du défenseur.

Cette nouvelle est d’autant plus frustrante pour Tuchel qu’il dispose déjà de peu d’options sur le flanc droit de sa défense. Privée dès l’entame de compétition de Tino Livramento, victime d’une blessure au mollet éliminatoire, l’Angleterre risquerait, en cas d’indisponibilité prolongée de James, de se retrouver dangereusement démunie à l’aile droite à l’orée des phases à élimination directe.



