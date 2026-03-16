Double coup dur pour Chelsea ! Les Blues risquent une nouvelle amende colossale pour avoir enfreint les règles, la FA s'apprêtant à suivre l'exemple de la Premier League à l'issue d'une enquête

Malgré la gravité de ces infractions passées, la direction actuelle du club a été largement saluée pour sa transparence. Le consortium BlueCo, dirigé par Todd Boehly et Clearlake Capital, a signalé de son propre chef ces irrégularités dès leur découverte, au cours du processus de rachat de 2022. La Premier League a noté que « la déclaration proactive du club, la reconnaissance des infractions et la coopération exceptionnelle tout au long de l'enquête ont constitué des facteurs atténuants importants ». De plus, les responsables ont estimé que même si ces paiements avaient été correctement déclarés à l'époque, Chelsea n'aurait pas enfreint les règles de rentabilité et de viabilité (PSR) au cours de ces saisons spécifiques.