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Double coup dur pour Chelsea ! Les Blues risquent une nouvelle amende colossale pour avoir enfreint les règles, la FA s'apprêtant à suivre l'exemple de la Premier League à l'issue d'une enquête
Des sanctions record en Premier League
Selon le Times, la Fédération anglaise de football (FA) est sur le point de conclure son enquête sur les agissements passés de Chelsea et s'apprête à infliger une amende de plusieurs millions de livres sterling. Cette sanction fait suite à l'amende de 10,75 millions de livres sterling infligée lundi aux Blues par la Premier League. Ce montant constitue la plus lourde amende de ce type dans l'histoire de la compétition. Elle résulte de paiements non déclarés versés à des agents non enregistrés, à des joueurs et à d'autres tiers entre 2011 et 2018, alors qu'Abramovich était propriétaire du club. L'instance dirigeante a le pouvoir de retirer des points, mais une sanction financière reste l'issue la plus probable.
- Getty Images Sport
Les transferts très médiatisés sous la loupe
Ces infractions concernent plusieurs joueurs vedettes qui ont rejoint Stamford Bridge, notamment Eden Hazard, Willian, Ramires, David Luiz, André Schürrle, Nemanja Matić et Samuel Eto’o. Des versements impliquant l’ancien directeur sportif Frank Arnesen et trois joueurs non identifiés ont également fait l’objet d’un examen minutieux. La Premier League a confirmé : « À la suite de l'enquête menée par la Premier League, il a été établi qu'entre 2011 et 2018, des paiements non divulgués provenant de tiers associés au club ont été versés à des joueurs, à des agents non enregistrés et à d'autres tiers. » Ces fonds étaient destinés à Chelsea et auraient dû être déclarés aux autorités de régulation du football.
Transparence en matière de propriété et mesures d'atténuation
Malgré la gravité de ces infractions passées, la direction actuelle du club a été largement saluée pour sa transparence. Le consortium BlueCo, dirigé par Todd Boehly et Clearlake Capital, a signalé de son propre chef ces irrégularités dès leur découverte, au cours du processus de rachat de 2022. La Premier League a noté que « la déclaration proactive du club, la reconnaissance des infractions et la coopération exceptionnelle tout au long de l'enquête ont constitué des facteurs atténuants importants ». De plus, les responsables ont estimé que même si ces paiements avaient été correctement déclarés à l'époque, Chelsea n'aurait pas enfreint les règles de rentabilité et de viabilité (PSR) au cours de ces saisons spécifiques.
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Restrictions imposées par les centres de formation et sanctions de la FA
Outre l'amende de 10,75 millions de livres sterling, la Premier League a imposé une restriction immédiate de neuf mois sur l'enregistrement des joueurs issus du centre de formation ayant déjà été enregistrés auprès d'autres clubs anglais, ainsi qu'une pénalité de 750 000 livres sterling à la suite d'une enquête distincte sur le centre de formation. Chelsea a déclaré être « satisfait que cette affaire soit désormais close » en ce qui concerne l'enquête de la ligue. Cependant, le club n'est pas encore tiré d'affaire. En septembre dernier, la FA a annoncé que les Blues faisaient l'objet de 74 chefs d'accusation pour violation des règlements. Alors que la FA prépare son jugement final, Chelsea espère que sa coopération antérieure l'aidera une nouvelle fois à éviter toute sanction sportive sévère.
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