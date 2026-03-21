Mauvaise nouvelle pour Bologne à la veille de l'important match de championnat à domicile contre la Lazio. Italiano devra en effet se passer de Tommaso Pobega et de Jens Odgaard, tous deux indisponibles en raison d'une blessure musculaire.
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Double coup dur pour Bologne : Pobega et Odgaard forfait contre la Lazio. La liste des joueurs convoqués par Italiano et l'état de santé des deux blessés
L'ÉTAT DE FORME DE POBEGA ET D'ODGAARD
Selon le bulletin médical publié par Bologne, Pobega et Odgaard ne seront pas de la partie demain au stade « Dall'Ara » en raison d'une blessure musculaire : le premier au niveau du muscle iliopsoas droit et le second à la cuisse gauche. L'objectif pour Bologne sera de les remettre sur pied en vue du déplacement à Crémone prévu le 5 avril, pendant les vacances de Pâques.
LES CONVOQUÉS
Voici la liste des joueurs convoqués par Bologne :
Gardiens : Pessina, Ravaglia, Franceschelli.
Défenseurs : Casale, Heggem, Helland, Lucumi, Lykogiannis, Mario, Miranda, Vitik, Zortea.
Milieux de terrain : Ferguson, Freuler, Moro, Sohm.
Attaquants : Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Orsolini, Rowe.
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