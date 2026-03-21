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Double coup dur pour Bologne : Pobega et Odgaard forfait contre la Lazio. La liste des joueurs convoqués par Italiano et l'état de santé des deux blessés

Après son marathon en Ligue Europa contre la Roma, Bologne perd deux joueurs clés pour son match à domicile contre la Lazio

Mauvaise nouvelle pour Bologne à la veille de l'important match de championnat à domicile contre la Lazio. Italiano devra en effet se passer de Tommaso Pobega et de Jens Odgaard, tous deux indisponibles en raison d'une blessure musculaire.

  • L'ÉTAT DE FORME DE POBEGA ET D'ODGAARD

    Selon le bulletin médical publié par Bologne, Pobega et Odgaard ne seront pas de la partie demain au stade « Dall'Ara » en raison d'une blessure musculaire : le premier au niveau du muscle iliopsoas droit et le second à la cuisse gauche. L'objectif pour Bologne sera de les remettre sur pied en vue du déplacement à Crémone prévu le 5 avril, pendant les vacances de Pâques.

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  • LES CONVOQUÉS

    Voici la liste des joueurs convoqués par Bologne :


    Gardiens : Pessina, Ravaglia, Franceschelli.


    Défenseurs : Casale, Heggem, Helland, Lucumi, Lykogiannis, Mario, Miranda, Vitik, Zortea.


    Milieux de terrain : Ferguson, Freuler, Moro, Sohm.


    Attaquants : Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Orsolini, Rowe.

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