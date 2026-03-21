Double coup dur pour Bologne : Pobega et Odgaard forfait contre la Lazio. La liste des joueurs convoqués par Italiano et l'état de santé des deux blessés

Selon le bulletin médical publié par Bologne, Pobega et Odgaard ne seront pas de la partie demain au stade « Dall'Ara » en raison d'une blessure musculaire : le premier au niveau du muscle iliopsoas droit et le second à la cuisse gauche. L'objectif pour Bologne sera de les remettre sur pied en vue du déplacement à Crémone prévu le 5 avril, pendant les vacances de Pâques.