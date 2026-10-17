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Double bonne nouvelle pour Manchester United ! Carrick enregistre les retours de De Ligt et Mazraoui pour un duel acharné à Elland Road
Carrick reçoit une excellente nouvelle en défense avant le déplacement à Elland Road
L’entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, a confirmé que Noussair Mazraoui et Matthijs de Ligt sont tous deux disponibles pour renforcer son effectif lors du choc de dimanche face à Leeds United. Manchester United se rend à Elland Road pour affronter son rival historique, avec l’objectif de décrocher une victoire cruciale en Premier League.
Mazraoui a repris l’entraînement collectif après une période d’absence, tandis que De Ligt continue de retrouver le rythme de la compétition après quelques mois difficiles.
Carrick a estimé que le retour de ces deux défenseurs clés constituait une avancée importante pour la stabilité défensive de l’équipe.
- Action Plus
L’entraîneur salue la résilience de De Ligt et les progrès de Mazraoui
S’exprimant auprès des médias du club avant la rencontre, Carrick s’est réjoui du retour de De Ligt sur le banc et de sa réintégration au groupe de l’équipe première. « Matty a retrouvé le groupe. À chaque séance d’entraînement, à chaque jour qui passe... retrouver le banc était une bonne étape pour lui », a déclaré Carrick.
« Il faut encore un peu de patience pour qu’il retrouve le rythme, mais c’est formidable de l’avoir parmi nous. Il a traversé quelques mois difficiles, qu’il a dû surmonter, et tout le mérite lui revient. »
Au sujet de Mazraoui, Carrick a ajouté : « Avec un peu de chance, nous avons pu réintégrer Nouss au groupe. Il s’est un peu entraîné, donc il va retrouver le groupe, ce qui est une bonne étape. »
Carrick met en avant le jeune Heaven et Amad, qui franchit un cap symbolique
Carrick a couvert d’éloges le jeune défenseur Ayden Heaven après sa prestation maîtrisée au poste d’arrière droit contre l’Atlético de Madrid. Il a également évoqué la 100e apparition à venir d’Amad Diallo sous les couleurs du club. « Aiden est un jeune joueur doté de qualités exceptionnelles et il a le don de ne pas se laisser déstabiliser », a souligné Carrick.
« Il affiche beaucoup d’assurance et, contre l’Atlético, dans un match difficile, il a montré que, pour un jeune défenseur, il faisait vraiment de très bonnes choses. »
À propos d’Amad, l’entraîneur a ajouté : « C’est toujours bien quand on peut faire abstraction des chiffres. Il joue vraiment pour l’équipe et apporte énormément par sa contribution. »
- AFP
Manchester United se prépare à l’ambiance surchauffée d’Elland Road
Face à une équipe de Leeds United régulière, entraînée par Daniel Farke, Carrick sait que ses joueurs devront canaliser leur énergie pour en tirer le meilleur parti devant un public hostile.
« C’est un match à part, à Elland Road », a conclu Carrick. « C’est un endroit qui fait ressortir tout ce qu’on a en soi. Tous les sens sont en éveil : le bruit, l’ambiance, l’intensité, tout est là. »
L’entraîneur de Manchester United s’attend à une rencontre âpre, alors que son équipe tentera de décrocher trois points précieux de l’autre côté des Pennines.
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