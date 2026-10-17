L’entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, a confirmé que Noussair Mazraoui et Matthijs de Ligt sont tous deux disponibles pour renforcer son effectif lors du choc de dimanche face à Leeds United. Manchester United se rend à Elland Road pour affronter son rival historique, avec l’objectif de décrocher une victoire cruciale en Premier League.

Mazraoui a repris l’entraînement collectif après une période d’absence, tandis que De Ligt continue de retrouver le rythme de la compétition après quelques mois difficiles.

Carrick a estimé que le retour de ces deux défenseurs clés constituait une avancée importante pour la stabilité défensive de l’équipe.