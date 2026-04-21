Six chambres, une vaste piscine intérieure, une salle de jeux, une salle de sport : cette propriété de 700 m² habitables se trouve à Hale Barns, dans la banlieue chic de Manchester. Comptez environ quatre millions d’euros pour en devenir le propriétaire et emménager dans l’ancienne demeure de Vincent Kompany.
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Dotée d’un terrain de football et d’un terrain de basket, la villa que l’entraîneur du Bayern Munich Vincent Kompany possède en Angleterre serait mise en vente pour une somme estimée à plusieurs millions d’euros
Selon le tabloïd anglais The Sun, l’entraîneur du FC Bayern cède sa villa dotée d’un terrain de football et d’un terrain de basket. Le prix affiché serait particulièrement attractif, alors que la propriété, achevée en 2009, avait initialement coûté environ 4,5 millions d’euros.
Le défenseur, qui a occupé les lieux avec sa famille dès 2009, lors de son passage à Manchester City (2008-2019), a décidé de céder cette propriété sans que son nom n’apparaisse dans l’annonce.
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Vincent Kompany a de nouveau mené le Bayern Munich au titre de champion.
Entre-temps, le technicien belge s’est installé à Munich et a remporté, lors de sa deuxième saison sur le banc, un deuxième titre de champion d’Allemagne. D’après un reportage du journal Bild publié fin 2024, il a pris à bail, dans la banlieue chic de Grünwald, la villa où résidait auparavant Lars Ricken, directeur général du Borussia Dortmund, rival historique du Bayern.
Sur place, le luxe est au rendez-vous : piscine intérieure, sauna et bibliothèque figurent parmi les équipements de la demeure.
Vincent Kompany : un tour d’horizon de ses expériences sur le banc
Période
Association
2019-2022
RSC Anderlecht (2019/20, également entraîneur-joueur)
2022-2024
FC Burnley
Depuis 2024
FC Bayern Munich