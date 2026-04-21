Dotée d’un terrain de football et d’un terrain de basket, la villa que l’entraîneur du Bayern Munich Vincent Kompany possède en Angleterre serait mise en vente pour une somme estimée à plusieurs millions d’euros

Selon le tabloïd anglais The Sun, l’entraîneur du FC Bayern cède sa villa dotée d’un terrain de football et d’un terrain de basket. Le prix affiché serait particulièrement attractif, alors que la propriété, achevée en 2009, avait initialement coûté environ 4,5 millions d’euros.

Le défenseur, qui a occupé les lieux avec sa famille dès 2009, lors de son passage à Manchester City (2008-2019), a décidé de céder cette propriété sans que son nom n’apparaisse dans l’annonce.