Goal.com
En direct
FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-STUTTGARTAFP

Traduit par

Dotée d’un terrain de football et d’un terrain de basket, la villa que l’entraîneur du Bayern Munich Vincent Kompany possède en Angleterre serait mise en vente pour une somme estimée à plusieurs millions d’euros

Bundesliga
V. Kompany
Bayern Munich

Selon les informations disponibles, l’entraîneur du Bayern Munich, Vincent Kompany, devrait vendre prochainement sa villa en Angleterre.

Six chambres, une vaste piscine intérieure, une salle de jeux, une salle de sport : cette propriété de 700 m² habitables se trouve à Hale Barns, dans la banlieue chic de Manchester. Comptez environ quatre millions d’euros pour en devenir le propriétaire et emménager dans l’ancienne demeure de Vincent Kompany.

  • Selon le tabloïd anglais The Sun, l’entraîneur du FC Bayern cède sa villa dotée d’un terrain de football et d’un terrain de basket. Le prix affiché serait particulièrement attractif, alors que la propriété, achevée en 2009, avait initialement coûté environ 4,5 millions d’euros.

    Le défenseur, qui a occupé les lieux avec sa famille dès 2009, lors de son passage à Manchester City (2008-2019), a décidé de céder cette propriété sans que son nom n’apparaisse dans l’annonce.

    • Publicité
  • KompanyGetty Images

    Vincent Kompany a de nouveau mené le Bayern Munich au titre de champion.

    Entre-temps, le technicien belge s’est installé à Munich et a remporté, lors de sa deuxième saison sur le banc, un deuxième titre de champion d’Allemagne. D’après un reportage du journal Bild publié fin 2024, il a pris à bail, dans la banlieue chic de Grünwald, la villa où résidait auparavant Lars Ricken, directeur général du Borussia Dortmund, rival historique du Bayern.

    Sur place, le luxe est au rendez-vous : piscine intérieure, sauna et bibliothèque figurent parmi les équipements de la demeure.

  • Vincent Kompany : un tour d’horizon de ses expériences sur le banc


    Période

    Association

    2019-2022

    RSC Anderlecht (2019/20, également entraîneur-joueur)

    2022-2024

    FC Burnley

    Depuis 2024

    FC Bayern Munich


DFB-Pokal
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB