Donyell Malen salue sa connexion « spéciale » avec Paulo Dybala après avoir égalé le record historique de la légende de la Roma

En trouvant le chemin des filets contre le Torino, Malen s’est assuré une place dans les livres d’histoire de la Roma en égalant une performance auparavant réalisée par le plus grand joueur de l’histoire du club. Le joueur de 25 ans a désormais inscrit six buts lors de la série de matches d’ouverture de cette saison, un total qui lui permet d’égaler le départ du légendaire Francesco Totti lors de la campagne 2001-02. C’est un cap qui a une importance considérable dans la capitale, mais Malen semble savourer la pression qui accompagne de telles comparaisons.

Il est difficile de surestimer l’importance statistique du début de saison de Malen, puisqu’il devient seulement le troisième joueur de la riche histoire du club à marquer plus de cinq buts lors des quatre premiers matches d’une saison. Si la marque de Totti en 2001 constitue la référence moderne, seul le total de sept buts de Pedro Manfredini lors de la saison 1960-61 est supérieur au rendement actuel du Néerlandais. « Battre des records ? Je sais à quel point Totti est important pour la Roma. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à jouer ce football et à battre tous ces records », a-t-il ajouté.