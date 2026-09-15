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Donyell Malen salue sa connexion « spéciale » avec Paulo Dybala après avoir égalé le record historique de la légende de la Roma
La star néerlandaise s’épanouit aux côtés de Dybala
L’alchimie entre Malen et Dybala est devenue la pierre angulaire du dispositif tactique de Gian Piero Gasperini cette saison. Après la victoire au Stadio Olimpico Grande Torino, Malen n’a pas tardé à remercier son coéquipier argentin pour son rôle sur le but d’ouverture, soulignant la compréhension intuitive qui se développe entre les deux. La presse italienne a qualifié Dybala et Malen de « duo de rêve », en leur attribuant leur nouveau surnom commun : Dybalen
« Mon partenariat avec Dybala ? C’est amusant », a déclaré Malen à DAZN. « Dybala a fait une superbe passe, je suis désolé qu’il n’ait pas eu la passe décisive parce que le gardien l’a touchée. L’important, c’était de marquer. »
- AFP
Sur les traces du fantôme de Francesco Totti
En trouvant le chemin des filets contre le Torino, Malen s’est assuré une place dans les livres d’histoire de la Roma en égalant une performance auparavant réalisée par le plus grand joueur de l’histoire du club. Le joueur de 25 ans a désormais inscrit six buts lors de la série de matches d’ouverture de cette saison, un total qui lui permet d’égaler le départ du légendaire Francesco Totti lors de la campagne 2001-02. C’est un cap qui a une importance considérable dans la capitale, mais Malen semble savourer la pression qui accompagne de telles comparaisons.
Il est difficile de surestimer l’importance statistique du début de saison de Malen, puisqu’il devient seulement le troisième joueur de la riche histoire du club à marquer plus de cinq buts lors des quatre premiers matches d’une saison. Si la marque de Totti en 2001 constitue la référence moderne, seul le total de sept buts de Pedro Manfredini lors de la saison 1960-61 est supérieur au rendement actuel du Néerlandais. « Battre des records ? Je sais à quel point Totti est important pour la Roma. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à jouer ce football et à battre tous ces records », a-t-il ajouté.
L’évolution tactique de Gasperini et la profondeur d’effectif
Au-delà des exploits très médiatisés de son attaque, Gasperini gère soigneusement son effectif afin de rester compétitif sur tous les fronts. L’entraîneur a défendu sa décision de sortir Malen tôt en seconde période, invoquant le besoin d’avoir des jambes fraîches dans un calendrier chargé.
« Nous avons besoin que tout le monde dans cet effectif passe un cap, c’était notre troisième match en huit jours, et vous ne pouvez pas avoir régulièrement des joueurs à 90 minutes », a souligné Gasperini. « Si nous parvenons à leur donner 20 à 30 minutes de repos, cela peut faire la différence sur le long terme. Nous avons aussi besoin que ceux qui sont dans le sillage de champions comme Dybala et Malen passent un cap, prêts à jouer les premiers rôles. »
- Getty Images Sport
Le focus se tourne vers le choc face à l’Inter
Avec quatre victoires consécutives à leur actif, la Roma se prépare désormais à ce que beaucoup considèrent comme un premier tournant dans la course au titre cette saison face au champion en titre, l’Inter. Pour Malen et ses coéquipiers, le match contre l’Inter représente une opportunité de prouver que leur forme actuelle n’a rien d’un hasard et qu’ils sont de véritables prétendants au Scudetto.
Gasperini reconnaît que l’Inter reste la référence du football italien, mais il estime que son équipe est prête pour ce test. « Clairement, l’Inter est le point de référence de ce championnat, une équipe désignée par tout le monde comme la meilleure d’Italie, même si je pense que Côme s’en rapproche », a-t-il conclu.
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