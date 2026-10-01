« Donnez-moi ma Coupe du monde des clubs ! » - L’ancien joueur de Fluminense Felipe Melo veut que le titre 2023 lui soit attribué après que Manchester City a été reconnu coupable d’infractions au fair-play financier

L’affirmation satirique de Melo découle d’une décision rendue par une commission indépendante, qui a jugé le géant mancunien coupable de « tous les chefs d’accusation liés à de graves violations du règlement financier de la Premier League ».

Cette longue enquête portait sur une manipulation présumée des comptes financiers du club entre 2009 et 2018. Si les autorités de la compétition décident de retirer les trophées nationaux remportés durant cette période dans le cadre des sanctions, des inquiétudes subsistent quant au fait qu’un tel précédent puisse s’étendre aux trophées internationaux remportés par le club mancunien en 2023.