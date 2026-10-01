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« Donnez-moi ma Coupe du monde des clubs ! » - L’ancien joueur de Fluminense Felipe Melo veut que le titre 2023 lui soit attribué après que Manchester City a été reconnu coupable d’infractions au fair-play financier
Le vétéran brésilien réclame un trophée attribué rétrospectivement
L’ancien milieu défensif de Fluminense a plaisanté en réclamant que le trophée de la Coupe du monde des clubs 2023 lui soit remis après le verdict de culpabilité de City pour des infractions aux règles financières. S’exprimant lors de l’Ole Summit 2026 à Buenos Aires, le vétéran surnommé le Pitbull est revenu sur la défaite 4-0 sans appel de son équipe lors de l’affiche en Arabie saoudite. Il s’est saisi de la perspective de voir Manchester City être privé de son trophée pour s’en prendre à l’hégémonie financière écrasante du football européen.
- AFP
« Donnez-moi ma Coupe du monde des clubs ! »
Des informations faisant état de lourdes sanctions planant sur le club anglais ont déclenché une réaction pleine d’humour de l’ancien joueur sur les réseaux sociaux après son passage sur le plateau. Citant les propos de l’ancien international brésilien sur les réseaux sociaux, le quotidien argentin Olea rapporté : « Manchester City devrait tout perdre. Rendez-moi ma Coupe du monde des clubs ! Je ferai le tour de Rio, de Copacabana à Barra da Tijuca, avec le trophée. Champions du monde ! Qu’on leur retire tout. »
Un verdict de culpabilité menace des honneurs historiques
L’affirmation satirique de Melo découle d’une décision rendue par une commission indépendante, qui a jugé le géant mancunien coupable de « tous les chefs d’accusation liés à de graves violations du règlement financier de la Premier League ».
Cette longue enquête portait sur une manipulation présumée des comptes financiers du club entre 2009 et 2018. Si les autorités de la compétition décident de retirer les trophées nationaux remportés durant cette période dans le cadre des sanctions, des inquiétudes subsistent quant au fait qu’un tel précédent puisse s’étendre aux trophées internationaux remportés par le club mancunien en 2023.
- Getty Images Sport
La commission indépendante décide des sanctions officielles
City fait désormais face à un avenir incertain, en attendant les détails des sanctions formelles de la commission indépendante concernant des amendes, des retraits de points ou le retrait de titres. Pour Fluminense et le public brésilien, l’idée d’une réattribution de la couronne mondiale ne reste qu’une maigre consolation face à la domination financière européenne, qui a vu le continent monopoliser le tournoi mondial depuis que les Corinthians ont battu Chelsea en 2012.
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