Arsenal a affiché un mental de champion samedi après-midi, en se remettant d’une défaite décevante avant la trêve internationale pour s’offrir trois points vitaux face à une équipe de Leeds United accrocheuse. Après la frustration d’une défaite 3-0 contre Brighton, les hommes d’Arteta avaient besoin d’une réaction pour maintenir la pression sur Manchester City en tête du classement.

Au micro de TNT Sport après le coup de sifflet final, le milieu brésilien n’a pas pu cacher sa joie d’avoir eu un impact aussi important devant ses nouveaux supporters. « C’est incroyable. J’ai eu le sentiment que lors du dernier match contre Brighton, nous n’étions pas au niveau. Aujourd’hui, l’état d’esprit consistait à rebondir, a expliqué Guimaraes. C’est mon premier match officiel à domicile. C’est incroyable de marquer et c’est un but important, trois points importants. Belle finition et je suis très heureux. » Son efficacité dans les derniers mètres a apporté l’étincelle qui avait manqué à Arsenal pendant une première heure de jeu poussive.

La performance du milieu ne s’est pas résumée à ses buts, mais aussi au message envoyé à son entraîneur concernant son rôle dans le onze de départ. Guimaraes a admis qu’il tenait à compliquer les choix d’Arteta pour la suite, déclarant : « Super sentiment. Pour moi, il est important de donner le meilleur de moi-même et de donner un petit mal de tête à l’entraîneur. Je suis simplement heureux d’inscrire mon premier but ici, un but important. »