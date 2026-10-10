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« Donner mal à la tête à Arteta ! » : Guimaraes savoure des débuts de rêve à l’Emirates alors qu’Arsenal rebondit contre Leeds
Guimaraes laisse sa marque dans le nord de Londres
Arsenal a affiché un mental de champion samedi après-midi, en se remettant d’une défaite décevante avant la trêve internationale pour s’offrir trois points vitaux face à une équipe de Leeds United accrocheuse. Après la frustration d’une défaite 3-0 contre Brighton, les hommes d’Arteta avaient besoin d’une réaction pour maintenir la pression sur Manchester City en tête du classement.
Au micro de TNT Sport après le coup de sifflet final, le milieu brésilien n’a pas pu cacher sa joie d’avoir eu un impact aussi important devant ses nouveaux supporters. « C’est incroyable. J’ai eu le sentiment que lors du dernier match contre Brighton, nous n’étions pas au niveau. Aujourd’hui, l’état d’esprit consistait à rebondir, a expliqué Guimaraes. C’est mon premier match officiel à domicile. C’est incroyable de marquer et c’est un but important, trois points importants. Belle finition et je suis très heureux. » Son efficacité dans les derniers mètres a apporté l’étincelle qui avait manqué à Arsenal pendant une première heure de jeu poussive.
La performance du milieu ne s’est pas résumée à ses buts, mais aussi au message envoyé à son entraîneur concernant son rôle dans le onze de départ. Guimaraes a admis qu’il tenait à compliquer les choix d’Arteta pour la suite, déclarant : « Super sentiment. Pour moi, il est important de donner le meilleur de moi-même et de donner un petit mal de tête à l’entraîneur. Je suis simplement heureux d’inscrire mon premier but ici, un but important. »
- AFP
Surmonter le défi de Leeds United
L’après-midi n’a pas commencé comme prévu pour les hôtes, qui ont eu du mal à venir à bout d’une équipe de Leeds United bien en place. Les visiteurs ont fait preuve de discipline et de courage, prenant finalement l’avantage à la surprise générale dix minutes après le début de la seconde période. James Justin a stupéfié le public de l’Emirates en reprenant d’une frappe un centre de Gabriel Gudmundsson, offrant un rare moment de joie aux supporters de Leeds dans ce stade.
Cependant, la réponse du champion en titre a été rapide et décisive. Riccardo Calafiori a égalisé à bout portant après une remise astucieuse de Ben White, mais c’est l’entrée de Guimaraes qui a véritablement fait basculer la dynamique du match. Revenant sur la difficulté de la rencontre, l’ancien joueur de Newcastle a salué la qualité de l’adversaire. « Nous savons que la Premier League est très difficile. Leeds a une grande équipe, c’était un match difficile, je suis content que nous ayons pu prendre les trois points. Chaque fois que nous prenons les trois points, c’est très bien pour nous », a déclaré l’international brésilien.
Un point à prouver pour la star brésilienne
Malgré son transfert très médiatisé cet été, Guimaraes a dû faire preuve de patience le temps de s’intégrer au système tactique d’Arteta. Interrogé sur le fait de savoir s’il estimait avoir quelque chose à prouver à l’Espagnol, le milieu de terrain est resté confiant quant à son pedigree déjà établi, tout en reconnaissant l’ampleur de son nouvel environnement. « Oui, j’ai fait mes preuves en Premier League au cours des cinq dernières années, donc bien sûr c’est un nouveau défi pour moi, il est toujours important de jouer. Le plus important pour Bruno, c’est d’aller sur le terrain et de jouer le meilleur football possible, j’en suis très heureux aujourd’hui », a-t-il déclaré.
Il s’agit du deuxième but de Guimaraes sous le maillot d’Arsenal, après avoir déjà marqué lors de la victoire 2-0 contre Sunderland en septembre. Le milieu brésilien poursuit sur son impressionnante lancée, ce qui porte à sept son nombre d’apparitions avec Arsenal toutes compétitions confondues.
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La lutte pour le titre reste brûlante en tête
Cette victoire permet à Arsenal de rester au coude-à-coude avec Manchester City, qui occupe actuellement la tête de la Premier League à la différence de buts. Alors que City doit effectuer un déplacement redoutable à Anfield pour y affronter Liverpool dimanche, Arsenal savait que tout autre résultat qu’une victoire face à une équipe de Leeds qui n’a plus gagné en déplacement en championnat contre Arsenal depuis mai 2003 aurait constitué un coup dur important dans sa quête de conserver la couronne.
Arsenal tourne désormais son attention vers la Ligue des champions, avec la réception de Lille mardi, avant de retrouver la Premier League le dimanche 18 octobre avec un déplacement sur la pelouse de Nottingham Forest.
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