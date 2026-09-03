« Donne aux Africains la possibilité de rêver ! » - Samuel Eto'o soutient le président de la FIFA Gianni Infantino au milieu des critiques de l'UEFA

Eto'o a salué Infantino pour avoir apporté aux nations africaines un soutien crucial afin de construire des infrastructures et de former les jeunes talents. Il a fait valoir que le football européen protège souvent ses propres intérêts commerciaux au détriment des autres régions.

« Le football est déjà un produit commercial ! Qui finance le football ? Des entreprises qui achètent des espaces publicitaires », a déclaré Eto'o. « À qui appartiennent ces entreprises ? L'Europe défend aussi ses propres intérêts, sous la pression des clubs.

« Pourquoi serions-nous jugés pour défendre les nôtres ? Aujourd'hui, le président Infantino donne aux Africains la possibilité de rêver au développement de ce sport. Il a contribué à améliorer le football africain, sinon nous ne verrions pas autant de sièges de fédérations être construits.

« Nous en avons financé une partie, tandis que le reste est venu du soutien de la FIFA via le projet FIFA Forward. C'est concret. Et cela nous permettra de développer les talents. Dans quelques années, quand nous aurons des joueurs comme Roger Milla ou [Kylian] Mbappe, ce sera grâce à ce financement. »