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« Donne aux Africains la possibilité de rêver ! » - Samuel Eto'o soutient le président de la FIFA Gianni Infantino au milieu des critiques de l'UEFA
Eto'o vole au secours d'Infantino
Le président de la FECAFOOT, Eto'o, a publiquement apporté son soutien au patron de la FIFA, Infantino, alors que l'opposition de l'UEFA grandit. S'exprimant auprès de L'Equipe, l'ancien attaquant a défendu le leadership d'Infantino après les critiques de l'instance dirigeante du football européen. Infantino fait face à une pression croissante de la part des dirigeants de l'UEFA, qui cherchent à le démettre de ses fonctions. Eto'o insiste toutefois sur le fait que le président de la FIFA a apporté des bénéfices concrets au développement du football mondial, en particulier en Afrique.
- AFP
« Infantino donne aux Africains la possibilité de rêver »
Eto'o a salué Infantino pour avoir apporté aux nations africaines un soutien crucial afin de construire des infrastructures et de former les jeunes talents. Il a fait valoir que le football européen protège souvent ses propres intérêts commerciaux au détriment des autres régions.
« Le football est déjà un produit commercial ! Qui finance le football ? Des entreprises qui achètent des espaces publicitaires », a déclaré Eto'o. « À qui appartiennent ces entreprises ? L'Europe défend aussi ses propres intérêts, sous la pression des clubs.
« Pourquoi serions-nous jugés pour défendre les nôtres ? Aujourd'hui, le président Infantino donne aux Africains la possibilité de rêver au développement de ce sport. Il a contribué à améliorer le football africain, sinon nous ne verrions pas autant de sièges de fédérations être construits.
« Nous en avons financé une partie, tandis que le reste est venu du soutien de la FIFA via le projet FIFA Forward. C'est concret. Et cela nous permettra de développer les talents. Dans quelques années, quand nous aurons des joueurs comme Roger Milla ou [Kylian] Mbappe, ce sera grâce à ce financement. »
Repenser le débat contre l’UEFA
Répondant aux accusations selon lesquelles Infantino aurait contourné les procédures de gouvernance, Eto'o a mis en avant le pouvoir démocratique des 211 fédérations membres au sein de l’Assemblée générale. Il a souligné que des initiatives clés comme le projet FIFA Forward sont légitimement ratifiées par les présidents de fédération.
Il a ajouté : « L’UEFA est une confédération importante pour la FIFA et contribue énormément au football, mais elle ne doit pas être considérée comme la seule ou la plus importante des confédérations. C’est un débat biaisé. Et les gens ne se rendent pas compte des défis auxquels sont confrontés les présidents de fédération en Afrique. Pensez-vous que nous pourrions seulement jouer au football sans les gouvernements ? Pour certaines fédérations, 95 %, voire 100 %, du financement provient d’États déjà confrontés à d’immenses défis. »
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Soutien total à l’élection de mars
En vue de l’élection présidentielle de la FIFA en mars, Eto’o a confirmé qu’il soutiendrait fermement Infantino. Il a souligné que les recettes élevées issues des grands tournois internationaux restent essentielles au développement global.
« Il y a toujours un risque lors d’une élection [de perdre], mais cela ne m’empêche pas de le soutenir », a déclaré Eto’o. « Les gens lui attribuent toutes sortes de choses. Gérer quelque chose qui suscite une telle passion à l’échelle mondiale est difficile. Mais regardez les profits des Coupes du monde au Qatar et aux États-Unis. C’est ce que nous voulons pour le football. Si nous n’avons pas d’argent, nous ne pouvons pas développer ce sport. Les gens doivent le comprendre. »
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