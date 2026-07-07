Le match a été éclipsé par la « réhabilitation » controversée de l'attaquant américain Folarin Balogun, dont la suspension, suite à un carton rouge reçu lors du match précédent contre la Bosnie-Herzégovine, avait été annulée par la FIFA au milieu d'une vive polémique.
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Donald Trump raillé après le but tardif de Romelu Lukaku : les stars belges se moquent du président américain pendant la Coupe du monde
Auparavant, un entretien téléphonique avait eu lieu entre Donald Trump et le président de la FIFA, Gianni Infantino. Les médias et les experts ont accusé le président américain et le patron du football mondial d’être intervenus dans la décision de la commission disciplinaire, censée rester indépendante.
Balogun a donc pu jouer malgré l’opposition de la Fédération belge, et l’entraîneur Mauricio Pochettino a aligné son meilleur buteur du tournoi (trois réalisations) dans le onze de départ. L’attaquant de l’AS Monaco n’a toutefois pas pu éviter l’élimination des siens : les « US Boys » se sont inclinés 1-4 face aux « Diables Rouges », avant d’essuyer de nombreuses railleries.
Pour en rajouter, le compte X officiel des Diables Rouges a publié après le but tardif de Romelu Lukaku une photo du buteur en pleine célébration, accompagnée de la légende « Overturn this » (« Annulez ça »), claire allusion à la suspension de Balogun.
Lukaku provoque avec ses célébrations et ses petites danses
Alors qu’il se dirigeait vers le poteau de corner, Romelu Lukaku a immédiatement placé ses mains sur ses oreilles dans un geste provocateur, comme pour défier le silence du stade de Seattle. Arrivé à la ligne de touche, l’attaquant belge et plusieurs coéquipiers ont alors exécuté une brève chorégraphie évoquant de manière évidente la célèbre danse du président américain Donald Trump.
« Cher Monsieur le Président, salutations de Belgique. Que va bien pouvoir en penser Donald Trump ? Les Diables Rouges célèbrent un but en imitant la célèbre danse du président américain », a commenté le journal belge Het Laatste Nieuws. De son côté, Voetbalkrant a également commenté : « Les Diables Rouges se moquent de Trump. Après le coup de sifflet final, une célébration remarquable a eu lieu sur la pelouse. »
- Getty Images Sport
Tous les pays hôtes de la Coupe du monde ont été éliminés au stade des huitièmes de finale.
Exploitant les lacunes de la défense américaine, Charles De Ketelaere (9^e, 33^e) et Hans Vanaken (57^e) avaient d’abord permis aux Belges de prendre les devants ; pour le co-organisateur, seul Malik Tillmann (31^e) avait temporairement égalisé.
Avec les États-Unis, ce sont désormais trois des quatre co-organisateurs éliminés dès les huitièmes de finale : le Canada avait auparavant été dominé par le Maroc, tandis que le Mexique s’était incliné de justesse 2-3 face à l’Angleterre.
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