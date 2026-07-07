Donald Trump raillé après le but tardif de Romelu Lukaku : les stars belges se moquent du président américain pendant la Coupe du monde

Auparavant, un entretien téléphonique avait eu lieu entre Donald Trump et le président de la FIFA, Gianni Infantino. Les médias et les experts ont accusé le président américain et le patron du football mondial d’être intervenus dans la décision de la commission disciplinaire, censée rester indépendante.

Balogun a donc pu jouer malgré l’opposition de la Fédération belge, et l’entraîneur Mauricio Pochettino a aligné son meilleur buteur du tournoi (trois réalisations) dans le onze de départ. L’attaquant de l’AS Monaco n’a toutefois pas pu éviter l’élimination des siens : les « US Boys » se sont inclinés 1-4 face aux « Diables Rouges », avant d’essuyer de nombreuses railleries.

Pour en rajouter, le compte X officiel des Diables Rouges a publié après le but tardif de Romelu Lukaku une photo du buteur en pleine célébration, accompagnée de la légende « Overturn this » (« Annulez ça »), claire allusion à la suspension de Balogun.