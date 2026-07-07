Le match a été éclipsé par la « réhabilitation » controversée de l'attaquant américain Folarin Balogun, dont la suspension, suite à un carton rouge reçu lors du match précédent contre la Bosnie-Herzégovine, avait été annulée par la FIFA au milieu d'une vive polémique.
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Donald Trump raillé après le but tardif de Romelu Lukaku : les stars belges se moquent du président américain avec la « danse de Trump »
Auparavant, un entretien téléphonique avait eu lieu entre Donald Trump et le président de la FIFA, Gianni Infantino. Les médias et les experts ont accusé le président américain et le patron du football mondial d’être intervenus dans la décision de la commission disciplinaire, censée rester indépendante.
Balogun a donc pu jouer malgré l’opposition de la Fédération belge, et l’entraîneur Mauricio Pochettino l’a immédiatement aligné dans le onze de départ. L’attaquant de l’AS Monaco, auteur de trois buts dans le tournoi, n’a toutefois pas pu éviter l’élimination des siens. Les « US Boys » se sont inclinés 1-4 face aux « Diables Rouges » et ont ensuite dû essuyer de nombreuses railleries.
Après le but tardif de Romelu Lukaku, le compte X officiel des Diables Rouges a publié une photo du buteur en pleine célébration, accompagnée de la légende « Overturn this » (« Annulez ça »), une référence évidente à la suspension de Balogun.
Pourquoi les Belges ont-ils exécuté la « danse du rump » ?
Alors qu’il se dirigeait vers le poteau de corner, Romelu Lukaku a immédiatement placé ses mains sur ses oreilles dans un geste provocateur, comme pour défier le silence du stade de Seattle. Au pied du poteau, lui et plusieurs coéquipiers ont alors exécuté une brève danse aisément interprétable comme une parodie de la célèbre « Trump dance ».
« Cher Monsieur le Président, salutations de Belgique. Que va bien pouvoir en penser Donald Trump ? Les Diables Rouges célèbrent un but en imitant la célèbre danse du président américain », a commenté le journal belge Het Laatste Nieuws. De son côté, Voetbalkrant a également souligné : « Les Diables Rouges se moquent de Trump. Après le coup de sifflet final, une célébration remarquable a eu lieu sur la pelouse. »
- Getty Images Sport
Tous les pays hôtes de la Coupe du monde ont été éliminés au stade des huitièmes de finale.
Exploitant les lacunes de la défense américaine, Charles De Ketelaere (9^e, 33^e) et Hans Vanaken (57^e) avaient d’abord permis aux Belges de prendre l’avantage ; pour le co-organisateur, seul Malik Tillmann (31^e) avait temporairement égalisé.
Avec les États-Unis, c’est donc le troisième pays hôte éliminé au stade des huitièmes de finale : le Canada avait auparavant chuté face au Maroc, tandis que le Mexique s’était incliné de justesse 2-3 contre l’Angleterre.
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