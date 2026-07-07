Donald Trump raillé après le but tardif de Romelu Lukaku : les stars belges se moquent du président américain avec la « danse de Trump »

Auparavant, un entretien téléphonique avait eu lieu entre Donald Trump et le président de la FIFA, Gianni Infantino. Les médias et les experts ont accusé le président américain et le patron du football mondial d’être intervenus dans la décision de la commission disciplinaire, censée rester indépendante.

Balogun a donc pu jouer malgré l’opposition de la Fédération belge, et l’entraîneur Mauricio Pochettino l’a immédiatement aligné dans le onze de départ. L’attaquant de l’AS Monaco, auteur de trois buts dans le tournoi, n’a toutefois pas pu éviter l’élimination des siens. Les « US Boys » se sont inclinés 1-4 face aux « Diables Rouges » et ont ensuite dû essuyer de nombreuses railleries.

Après le but tardif de Romelu Lukaku, le compte X officiel des Diables Rouges a publié une photo du buteur en pleine célébration, accompagnée de la légende « Overturn this » (« Annulez ça »), une référence évidente à la suspension de Balogun.