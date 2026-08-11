Le président Trump a lancé un avertissement sévère à la communauté mondiale du football, affirmant que la FIFA commettrait une « terrible erreur » si elle allait de l’avant avec des plans visant à remplacer Infantino. Le président américain a utilisé sa plateforme de réseaux sociaux pour défendre le patron de la FIFA en difficulté, en soutenant que les récents succès financiers et opérationnels de l’instance dirigeante sont directement liés au leadership d’Infantino et à sa vision du jeu.

Dans un message direct publié lundi soir, Trump a affirmé que la FIFA « ne serait jamais aussi performante ou rentable » sans la présence de l’actuel président à sa tête. Il a écrit : « La FIFA commettrait une terrible erreur si, pour une raison quelconque, elle envisageait ne serait-ce que de remplacer le président Gianni Infantino. Il est fantastique, venant tout juste de présider à la Coupe du monde la plus réussie jamais organisée, avec un succès quatre fois supérieur à toutes les précédentes.