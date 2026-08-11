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Donald Trump apporte son soutien à Gianni Infantino alors que le président de la FIFA fait face à des accusations de « tromperie »
Trump lance un avertissement aux fédérations de football
Le président Trump a lancé un avertissement sévère à la communauté mondiale du football, affirmant que la FIFA commettrait une « terrible erreur » si elle allait de l’avant avec des plans visant à remplacer Infantino. Le président américain a utilisé sa plateforme de réseaux sociaux pour défendre le patron de la FIFA en difficulté, en soutenant que les récents succès financiers et opérationnels de l’instance dirigeante sont directement liés au leadership d’Infantino et à sa vision du jeu.
Dans un message direct publié lundi soir, Trump a affirmé que la FIFA « ne serait jamais aussi performante ou rentable » sans la présence de l’actuel président à sa tête. Il a écrit : « La FIFA commettrait une terrible erreur si, pour une raison quelconque, elle envisageait ne serait-ce que de remplacer le président Gianni Infantino. Il est fantastique, venant tout juste de présider à la Coupe du monde la plus réussie jamais organisée, avec un succès quatre fois supérieur à toutes les précédentes.
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Polémique autour de FIFA Forward Enterprise
Le soutien de la Maison-Blanche intervient à un moment où Infantino fait face à une opposition sans précédent de la part des instances régionales les plus puissantes du football. L’UEFA, la CONCACAF et l’AFC ont publié un communiqué commun cinglant, évoquant une rupture de confiance par la tromperie au sujet d’une proposition de cession des droits commerciaux.
Les confédérations ont exprimé leur indignation dans une lettre ouverte, affirmant que « lorsque la confiance est brisée par la tromperie, lorsqu’un individu se place au-dessus du collectif qui lui a confié son autorité, ce devoir a été abandonné ». La lettre souligne en outre que le football appartient aux joueurs, aux supporters et aux associations membres plutôt qu’à un seul individu.
La Fédération américaine de football rejoint l’appel au changement
Malgré le soutien personnel de Trump à Infantino, la Fédération américaine de football s’est rangée du côté des critiques, rejoignant Canada Soccer et d’autres unions régionales pour exiger une réforme importante au sein de l’instance dirigeante. Dans un communiqué publié lundi, la fédération américaine a appelé à « un changement significatif qui renforce la gouvernance, la transparence et la responsabilité de la FIFA ». Cela place l’instance nationale en porte-à-faux avec la rhétorique politique venant de la présidence américaine.
Les critiques se concentrent sur le manque de consultation concernant le projet FFE, qui aurait, selon certaines informations, été mené à la hâte dans un calendrier resserré afin d’éviter tout examen approfondi.
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Les excuses d’Infantino et les perspectives d’avenir
Infantino a présenté ses excuses pour la manière dont la proposition de la FFE a été traitée, mais pour beaucoup au sein des associations européennes et asiatiques, ce geste est arrivé trop tard. L’UEFA avait auparavant suggéré que ses nations membres pourraient boycotter les compétitions de la FIFA, y compris la Coupe du monde, si les projets commerciaux allaient de l’avant.
Le dirigeant suisse est au pouvoir depuis février 2016 et entend actuellement rester à son poste encore plusieurs années. Son mandat actuel doit courir jusqu’en 2027, et il a déjà indiqué son souhait de se représenter afin de prolonger sa présidence jusqu’en 2031.
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