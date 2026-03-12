Donadoni à propos de Massolin : « Pas besoin d'être un génie pour évaluer ses qualités ». Combien l'Inter a-t-il payé, son rôle et ses caractéristiques

Pour Yanis Massolin, l'Inter a réalisé un investissement de 3,5 millions d'euros en concluant un accord définitif avec le joueur, qui a signé un contrat de quatre ans et demi, expirant le 30 juin 2030. C'est un joker du milieu de terrain qui a débuté comme deuxième attaquant, mais qui, en reculant de quelques mètres, a trouvé sa position idéale : milieu offensif naturel, il peut également jouer à d'autres postes du milieu de terrain, tantôt en tant que meneur de jeu, tantôt en tant que milieu offensif. Milieu de terrain physiquement fort, doué dans les têtes grâce à ses 190 cm, il a souvent été comparé à Adrien Rabiot en raison de ses caractéristiques et de sa nationalité. Son arrivée en Italie l'a aidé à s'améliorer sur le plan tactique mais aussi physique, Massolin a augmenté sa masse musculaire et est devenu plus structuré, prêt pour les duels.