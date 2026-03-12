Lors du mercato de janvier, l'Inter s'est surtout concentré sur les départs avec les transferts d'Asllani, Palacios et des frères Carboni (Franco et Valentin) ; aucun achat pour la première équipe - la seule arrivée en milieu de saison a été celle du Croate Leon Jakirovic, qui a rejoint l'équipe des moins de 23 ans - Marotta et Ausilio ont toutefois conclu un achat en perspective, en bloquant le milieu de terrain français né en 2002 de Modène, Yanis Massolin, qui terminera la saison en Serie B et arrivera à Milan cet été.
Donadoni à propos de Massolin : « Pas besoin d'être un génie pour évaluer ses qualités ». Combien l'Inter a-t-il payé, son rôle et ses caractéristiques
« SI L'INTER L'A ACHETÉ... »
L'entraîneur de La Spezia, Roberto Donadoni, prochain adversaire de Modène lors de la 30e journée du championnat, prévue vendredi 13 mars à 20h30, a également évoqué les qualités de Massolin lors de la conférence de presse d'avant-match : « Si l'Inter a pensé à l'acheter,il ne faut pas être un génie pour évaluer ses qualités. C'est un joueur qui mérite une attention particulière, même si je ne fais pas partie des entraîneurs qui disent à leurs joueurs de rester collés à un adversaire, il est indispensable de ne pas le laisser tourner quand il a le dos au but ».
COMBIEN L'INTER A-T-IL PAYÉ, RÔLE ET CARACTÉRISTIQUES
Pour Yanis Massolin, l'Inter a réalisé un investissement de 3,5 millions d'euros en concluant un accord définitif avec le joueur, qui a signé un contrat de quatre ans et demi, expirant le 30 juin 2030. C'est un joker du milieu de terrain qui a débuté comme deuxième attaquant, mais qui, en reculant de quelques mètres, a trouvé sa position idéale : milieu offensif naturel, il peut également jouer à d'autres postes du milieu de terrain, tantôt en tant que meneur de jeu, tantôt en tant que milieu offensif. Milieu de terrain physiquement fort, doué dans les têtes grâce à ses 190 cm, il a souvent été comparé à Adrien Rabiot en raison de ses caractéristiques et de sa nationalité. Son arrivée en Italie l'a aidé à s'améliorer sur le plan tactique mais aussi physique, Massolin a augmenté sa masse musculaire et est devenu plus structuré, prêt pour les duels.