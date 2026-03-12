Goal.com
Donadoni à propos de Massolin : « Pas besoin d'être un génie pour évaluer ses qualités ». Combien l'Inter a-t-il payé, son rôle et ses caractéristiques

Lors de la prochaine journée de Serie B, l'entraîneur de La Spezia affrontera Modène, où joue le milieu de terrain bloqué par les Nerazzurri.

Lors du mercato de janvier, l'Inter s'est surtout concentré sur les départs avec les transferts d'Asllani, Palacios et des frères Carboni (Franco et Valentin) ;  aucun achat pour la première équipe - la seule arrivée en milieu de saison a été celle du Croate Leon Jakirovic, qui a rejoint l'équipe des moins de 23 ans - Marotta et Ausilio ont toutefois conclu un achat en perspective, en bloquant le milieu de terrain français né en 2002 de Modène, Yanis Massolin, qui terminera la saison en Serie B et arrivera à Milan cet été.

    L'entraîneur de La Spezia, Roberto Donadoni, prochain adversaire de Modène lors de la 30e journée du championnat, prévue vendredi 13 mars à 20h30, a également évoqué les qualités de Massolin lors de la conférence de presse d'avant-match : « Si l'Inter a pensé à l'acheter,il ne faut pas être un génie pour évaluer ses qualités. C'est un joueur qui mérite une attention particulière, même si je ne fais pas partie des entraîneurs qui disent à leurs joueurs de rester collés à un adversaire, il est indispensable de ne pas le laisser tourner quand il a le dos au but ».

    Pour Yanis Massolin, l'Inter a réalisé un investissement de 3,5 millions d'euros en concluant un accord définitif avec le joueur, qui a signé un contrat de quatre ans et demi, expirant le 30 juin 2030. C'est un joker du milieu de terrain qui a débuté comme deuxième attaquant, mais qui, en reculant de quelques mètres, a trouvé sa position idéale : milieu offensif naturel, il peut également jouer à d'autres postes du milieu de terrain, tantôt en tant que meneur de jeu, tantôt en tant que milieu offensif. Milieu de terrain physiquement fort, doué dans les têtes grâce à ses 190 cm, il a souvent été comparé à Adrien Rabiot en raison de ses caractéristiques et de sa nationalité. Son arrivée en Italie l'a aidé à s'améliorer sur le plan tactique mais aussi physique, Massolin a augmenté sa masse musculaire et est devenu plus structuré, prêt pour les duels.

