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« Dommage que vous soyez rongés par autant de haine ! » : Gianni Infantino tacle les détracteurs de la FIFA après une Coupe du monde « exceptionnelle »
Infantino contre-attaque face à ses détracteurs
Au lendemain d’une compétition marquée autant par les rebondissements en dehors du terrain que par les exploits sportifs, Infantino a choisi de passer à l’offensive. Le président de la FIFA a utilisé son compte Instagram personnel ainsi que les canaux officiels de l’instance pour adresser une réprimande cinglante aux journalistes et détracteurs qui ont remis en cause la logistique et l’intégrité de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Présentant l’événement comme un triomphe de l’unité, Infantino a suggéré que ses détracteurs avaient manqué la joie que procure le football en raison de leurs préjugés et de leurs agendas personnels.
« À vous tous qui n’avez pas su voir ces enfants, ces bébés, ces grands-parents et ces parents se rassembler pour ce beau jeu, je dis : je suis désolé que les matchs soient désormais terminés et désolé que vous ayez manqué toute cette joie et cette convivialité », a écrit Infantino dans son discours cinglant. « Je suis désolé que vous ayez été tellement consumés par la haine et la critique que vous ayez tout manqué.
À ceux qui, derrière leurs stylos, leurs feuilles et leurs écrans, répandent la haine et de fausses rumeurs, je veux dire que pendant que vous restez en retrait, nous, à la FIFA, sommes en première ligne pour organiser, travailler dur et offrir le plus beau spectacle du monde. »
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Gérer les polémiques autour des visas et garantir la sécurité
Le tournoi a été entaché par d’importantes difficultés liées aux déplacements, les supporters et les officiels de pays tels que l’Iran, Haïti, le Sénégal et la Côte d’Ivoire ayant été confrontés à des restrictions strictes en matière de visas américains. L’arbitre somalien Omar Artan s’est même vu refuser l’entrée aux États-Unis alors qu’il devait officier. Cependant, Infantino a relativisé ces incidents, les qualifiant de problèmes mineurs au regard du nombre total de participants. Il a affirmé que l’événement avait attiré 7 millions de supporters venus de plus de 200 pays, se félicitant d’un bilan de « 100 % de sécurité et de sûreté », tout en remerciant les gouvernements hôtes pour leur engagement en faveur d’un environnement exempt de violence.
« Vous avez mentionné les quelques personnes à qui un visa a été refusé et vous avez négligé les millions de personnes qui l’ont obtenu, venues des quatre coins du monde », a ajouté Infantino. « Car le football unit le monde, et cela a été démontré de manière impressionnante cet été. »
Prendre la défense de Balogun face à la tempête politique
Le moment sans doute le plus controversé du tournoi a concerné l’attaquant américain Folarin Balogun, dont la suspension automatique d’un match, suite à un carton rouge reçu face à la Bosnie-Herzégovine, a été annulée de manière sensationnelle. Cette décision est intervenue peu après que le président américain Donald Trump eut révélé avoir parlé directement à Infantino au sujet de la disponibilité du joueur. Si l’UEFA et la Fédération belge de football ont dénoncé cette ingérence politique présumée, le patron de la FIFA a aussitôt souligné que des incohérences disciplinaires similaires se produisaient dans les grands championnats nationaux sans susciter une attention médiatique aussi soutenue.
Sans citer l’épisode, le président a affirmé : « Les décisions arbitrales “discutables” ou les sanctions disciplinaires “étranges”, telles que des cartons rouges ou jaunes éventuellement erronés, ou la décision ultérieure de ne pas suspendre un joueur, sont courantes et largement acceptées dans certains des plus grands championnats du monde.
« Il est curieux que ce soient précisément les pays qui recourent à ces pratiques qui formulent des critiques. » Malgré ces justifications, la Fédération norvégienne de football a déjà confirmé qu’elle déposerait une plainte officielle concernant l’erreur présumée liée à l’influence de Trump.
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Un appel à la méditation et à la paix à travers le football
En se projetant vers l’avenir du football, Infantino a appelé ses détracteurs les plus virulents à changer de perspective et à reconnaître la puissance émotionnelle du sport. Concluant son long manifeste, il a présenté la FIFA comme un vecteur de paix et invité ses détracteurs à rechercher une clarté spirituelle ou émotionnelle.
« À ceux qui consacrent leur temps et leur énergie à nous haïr, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir, méditer, prier ou simplement regarder un match de football et observer véritablement les visages, les regards, les émotions », a déclaré Infantino.
« Puissiez-vous trouver la paix ; à la FIFA, nous avons trouvé la nôtre et nous la transmettons en organisant la plus exceptionnelle des Coupes du monde de la FIFA. Que le football s’élève au-dessus de toute haine. Enfin, en tant que président de la FIFA, je suis incroyablement fier d’avoir contribué, ne serait-ce qu’un peu, à ce spectacle. C’est un sentiment formidable ! Je vous adresse tout mon amour à tous. »
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