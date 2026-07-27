« Dommage que vous soyez rongés par autant de haine ! » : Gianni Infantino tacle les détracteurs de la FIFA après une Coupe du monde « exceptionnelle »

Au lendemain d’une compétition marquée autant par les rebondissements en dehors du terrain que par les exploits sportifs, Infantino a choisi de passer à l’offensive. Le président de la FIFA a utilisé son compte Instagram personnel ainsi que les canaux officiels de l’instance pour adresser une réprimande cinglante aux journalistes et détracteurs qui ont remis en cause la logistique et l’intégrité de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Présentant l’événement comme un triomphe de l’unité, Infantino a suggéré que ses détracteurs avaient manqué la joie que procure le football en raison de leurs préjugés et de leurs agendas personnels.

« À vous tous qui n’avez pas su voir ces enfants, ces bébés, ces grands-parents et ces parents se rassembler pour ce beau jeu, je dis : je suis désolé que les matchs soient désormais terminés et désolé que vous ayez manqué toute cette joie et cette convivialité », a écrit Infantino dans son discours cinglant. « Je suis désolé que vous ayez été tellement consumés par la haine et la critique que vous ayez tout manqué.

À ceux qui, derrière leurs stylos, leurs feuilles et leurs écrans, répandent la haine et de fausses rumeurs, je veux dire que pendant que vous restez en retrait, nous, à la FIFA, sommes en première ligne pour organiser, travailler dur et offrir le plus beau spectacle du monde. »



