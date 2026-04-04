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Dominik Szoboszlai s'est retrouvé au cœur d'une vive altercation avec des supporters de Liverpool après la défaite humiliante face à Manchester City
Les tensions montent d'un cran à l'Etihad
Liverpool a subi une défaite écrasante 4-0 face à Manchester City en quarts de finale de la FA Cup, un résultat qui a mis en évidence de manière flagrante l’ampleur des difficultés que traverse actuellement le club, tant sur le terrain qu’en coulisses.
Alors que bon nombre des 8 000 supporters des Reds qui avaient fait le déplacement avaient déjà quitté les lieux bien avant la fin du match, ceux qui sont restés n’ont pas mâché leurs mots. Szoboszlai, visiblement frustré par le résultat et l’accueil réservé par les tribunes, a été vu en train de hausser les épaules et d’agiter les bras dans une confrontation tendue avant que son coéquipier Federico Chiesa n’intervienne pour l’éloigner.
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Les supporters sont furieux face à ce comportement « arrogant »
Les réseaux sociaux ont rapidement été inondés de vidéos de l'incident, les supporters remettant en question l'attitude du milieu de terrain en cette période si difficile pour le club.
L'utilisateur X @Ayodelebiodun a écrit : « Imaginez à quel point il faut être effronté pour jouer aussi mal, perdre 4-0 et, d'une manière ou d'une autre, rejeter la faute sur des supporters qui ont probablement dépensé tout leur salaire et traversé la moitié du pays pour venir soutenir ces losers. Quelle bande de gamins, ces joueurs. »
Un autre supporter des Reds, @ianyoungkop, a déclaré : « Ce connard prend un peu la grosse tête. »
« Je suis le plus grand fan de Szoboszlai, mais il doit s'excuser pour ça », a écrit @Corballyred. « Comment peut-il remettre en question l'engagement des supporters alors que les joueurs ont l'air de s'en foutre et de courir comme si c'était un match d'adieu ? »
Les critiques ne se sont pas arrêtées là, puisqu’un autre supporter mécontent l’a qualifié de « joueur tellement arrogant », tandis qu’un autre a ajouté : « Ce sont les supporters qui font le déplacement qui paient vos salaires ; applaudissez et descendez dans le tunnel, les effets théâtraux ne marchent pas avec les supporters. »
Szoboszlai réclame plus de combativité
Malgré les critiques concernant son comportement sur le terrain, Szoboszlai n’a pas mâché ses mots pour évaluer la performance de son équipe au lendemain de la défaite. S’adressant à TNT Sports, le joueur de 25 ans s’est montré d’une honnêteté brutale quant au manque d’engagement dont a fait preuve l’équipe lors de son élimination en quarts de finale.
Le milieu de terrain n'a pas mâché ses mots au sujet de cet échec collectif, déclarant : « La mentalité n'était pas au rendez-vous. Pour être honnête, aucun d'entre nous n'était vraiment présent. C'est une période difficile, mais nous devons rester soudés. Mercredi, nous aurons une nouvelle chance, mais nous devons garder à l'esprit que ce n'est pas ainsi que nous souhaitons terminer la saison. »
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Une saison au bord du gouffre
Les retombées de la défaite face à Manchester City laissent Arne Slot face à de nombreuses questions, alors que sa première saison à Anfield continue de piétiner. Mohamed Salah ayant manqué un penalty en fin de match, aggravant encore la situation, l'écart entre les deux géants du football anglais semblait plus grand que jamais à l'Etihad.
Les Reds n'ont toutefois pas le temps de panser leurs blessures, car le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, qui pourrait bien être décisif pour la saison, les attend mercredi. Liverpool doit trouver le moyen de se réconcilier avec ses supporters et de retrouver sa forme s'il veut sauver quelque chose d'une saison qui part rapidement en vrille.