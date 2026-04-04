Dominik Szoboszlai s'est retrouvé au cœur d'une vive altercation avec des supporters de Liverpool après la défaite humiliante face à Manchester City

Les réseaux sociaux ont rapidement été inondés de vidéos de l'incident, les supporters remettant en question l'attitude du milieu de terrain en cette période si difficile pour le club.

L'utilisateur X @Ayodelebiodun a écrit : « Imaginez à quel point il faut être effronté pour jouer aussi mal, perdre 4-0 et, d'une manière ou d'une autre, rejeter la faute sur des supporters qui ont probablement dépensé tout leur salaire et traversé la moitié du pays pour venir soutenir ces losers. Quelle bande de gamins, ces joueurs. »

Un autre supporter des Reds, @ianyoungkop, a déclaré : « Ce connard prend un peu la grosse tête. »

« Je suis le plus grand fan de Szoboszlai, mais il doit s'excuser pour ça », a écrit @Corballyred. « Comment peut-il remettre en question l'engagement des supporters alors que les joueurs ont l'air de s'en foutre et de courir comme si c'était un match d'adieu ? »

Les critiques ne se sont pas arrêtées là, puisqu’un autre supporter mécontent l’a qualifié de « joueur tellement arrogant », tandis qu’un autre a ajouté : « Ce sont les supporters qui font le déplacement qui paient vos salaires ; applaudissez et descendez dans le tunnel, les effets théâtraux ne marchent pas avec les supporters. »