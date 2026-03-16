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Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

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Dominik Szoboszlai s'en prend aux supporters de Liverpool après le match nul décevant contre Tottenham

Dominik Szoboszlai a lancé un message sans détours à ses coéquipiers et aux supporters de Liverpool après un match nul décevant (1-1) contre Tottenham. Le milieu de terrain hongrois, qui a ouvert le score à Anfield, a fait part de sa profonde frustration envers les supporters qui ont choisi de quitter le stade avant le coup de sifflet final. Alors que les espoirs de Liverpool en Ligue des champions ne tiennent plus qu’à un fil, Szoboszlai a insisté sur le fait qu’une ambiance morose nuit directement aux performances de l’équipe.

  • La frustration monte à Anfield

    La quête de Liverpool pour terminer parmi les quatre premiers a subi un nouveau coup dur dimanche, le club n'ayant pas su tirer profit de sa domination face aux Spurs. Malgré 17 tirs, les Reds ont manqué de précision, ne parvenant à cadrer que quatre fois. Szoboszlai a donné l'avantage aux locaux en première mi-temps grâce à un superbe coup franc – son 11e but dans une saison individuelle prolifique –, mais le scénario familier d'une fragilité défensive en fin de match s'est à nouveau produit. Un but égalisateur de Richarlison à la 90e minute a réduit au silence le public local, provoquant une salve de sifflets à la fin du match et un exode massif et visible des tribunes avant même que la rencontre ne soit terminée. Ce résultat laisse le club à la cinquième place, soulignant une tendance inquiétante à perdre des points dans les dernières minutes des matchs.

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    « Restez avec nous » – l'appel de Szoboszlai

    À l'issue du match, Szoboszlai n'a pas mâché ses mots lorsqu'il a évoqué l'impact du départ prématuré des supporters. « Je ne pense pas que ça nous aide que les gens commencent à rentrer chez eux après 80 minutes ; ça ne nous aide pas du tout », a-t-il déclaré aux journalistes. Le milieu de terrain a exhorté les supporters à rester fidèles malgré une baisse du spectacle par rapport aux exploits de la saison dernière, couronnée par le titre. « Restez avec nous. Tout le monde le remarque, et quand on encaisse un but, les gens continuent de partir – vous ne partez pas quand on marque. Je comprends la frustration, mais on a besoin d’eux ; on a besoin de tout le monde. Il devrait être normal que dans les moments difficiles, on se serre davantage les coudes, car c’est ce dont on a besoin. »

  • Une saison marquée par des effondrements dans les arrêts de jeu

    Le match nul contre Tottenham est le dernier d'une série de résultats où Liverpool a laissé filer des points dans le temps additionnel. Les récentes défaites face aux Wolverhampton Wanderers, à Manchester City et à Bournemouth ont toutes été scellées par des buts encaissés après la 90e minute, provoquant un sentiment d'angoisse palpable dans les tribunes. Szoboszlai a révélé que l'équipe avait récemment tenu une réunion interne pour discuter de ses espoirs de Ligue des champions qui s'amenuisent, après la défaite 1-0 contre Galatasaray à Istanbul. « Nous devons nous réveiller et commencer à jouer de manière à pouvoir disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Nous manquons de temps », a-t-il conclu.

  • Galatasaray-vs-Liverpool-UEFA-Champions-League-2025-26-Round-ofAFP

    Une finale européenne à enjeux élevés

    Alors qu'ils se préparent pour le match décisif de mercredi à Anfield, les joueurs de Liverpool n'auront guère le temps de se reposer. L'équipe a désespérément besoin de faire front commun après les tensions de dimanche ; l'ambiance sera donc surveillée de près. Si l'équipe d'Arne Slot ne parvient pas à se qualifier pour la Ligue des champions et ne parvient pas à améliorer son classement déjà précaire en championnat, elle risque fort de se retrouver écartée des compétitions européennes de haut niveau pour toute la saison.

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