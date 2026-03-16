Dominik Szoboszlai s'en prend aux supporters de Liverpool après le match nul décevant contre Tottenham

À l'issue du match, Szoboszlai n'a pas mâché ses mots lorsqu'il a évoqué l'impact du départ prématuré des supporters. « Je ne pense pas que ça nous aide que les gens commencent à rentrer chez eux après 80 minutes ; ça ne nous aide pas du tout », a-t-il déclaré aux journalistes. Le milieu de terrain a exhorté les supporters à rester fidèles malgré une baisse du spectacle par rapport aux exploits de la saison dernière, couronnée par le titre. « Restez avec nous. Tout le monde le remarque, et quand on encaisse un but, les gens continuent de partir – vous ne partez pas quand on marque. Je comprends la frustration, mais on a besoin d’eux ; on a besoin de tout le monde. Il devrait être normal que dans les moments difficiles, on se serre davantage les coudes, car c’est ce dont on a besoin. »