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Dominik Szoboszlai s'en prend aux supporters de Liverpool après le match nul décevant contre Tottenham
La frustration monte à Anfield
La quête de Liverpool pour terminer parmi les quatre premiers a subi un nouveau coup dur dimanche, le club n'ayant pas su tirer profit de sa domination face aux Spurs. Malgré 17 tirs, les Reds ont manqué de précision, ne parvenant à cadrer que quatre fois. Szoboszlai a donné l'avantage aux locaux en première mi-temps grâce à un superbe coup franc – son 11e but dans une saison individuelle prolifique –, mais le scénario familier d'une fragilité défensive en fin de match s'est à nouveau produit. Un but égalisateur de Richarlison à la 90e minute a réduit au silence le public local, provoquant une salve de sifflets à la fin du match et un exode massif et visible des tribunes avant même que la rencontre ne soit terminée. Ce résultat laisse le club à la cinquième place, soulignant une tendance inquiétante à perdre des points dans les dernières minutes des matchs.
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« Restez avec nous » – l'appel de Szoboszlai
À l'issue du match, Szoboszlai n'a pas mâché ses mots lorsqu'il a évoqué l'impact du départ prématuré des supporters. « Je ne pense pas que ça nous aide que les gens commencent à rentrer chez eux après 80 minutes ; ça ne nous aide pas du tout », a-t-il déclaré aux journalistes. Le milieu de terrain a exhorté les supporters à rester fidèles malgré une baisse du spectacle par rapport aux exploits de la saison dernière, couronnée par le titre. « Restez avec nous. Tout le monde le remarque, et quand on encaisse un but, les gens continuent de partir – vous ne partez pas quand on marque. Je comprends la frustration, mais on a besoin d’eux ; on a besoin de tout le monde. Il devrait être normal que dans les moments difficiles, on se serre davantage les coudes, car c’est ce dont on a besoin. »
Une saison marquée par des effondrements dans les arrêts de jeu
Le match nul contre Tottenham est le dernier d'une série de résultats où Liverpool a laissé filer des points dans le temps additionnel. Les récentes défaites face aux Wolverhampton Wanderers, à Manchester City et à Bournemouth ont toutes été scellées par des buts encaissés après la 90e minute, provoquant un sentiment d'angoisse palpable dans les tribunes. Szoboszlai a révélé que l'équipe avait récemment tenu une réunion interne pour discuter de ses espoirs de Ligue des champions qui s'amenuisent, après la défaite 1-0 contre Galatasaray à Istanbul. « Nous devons nous réveiller et commencer à jouer de manière à pouvoir disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Nous manquons de temps », a-t-il conclu.
- AFP
Une finale européenne à enjeux élevés
Alors qu'ils se préparent pour le match décisif de mercredi à Anfield, les joueurs de Liverpool n'auront guère le temps de se reposer. L'équipe a désespérément besoin de faire front commun après les tensions de dimanche ; l'ambiance sera donc surveillée de près. Si l'équipe d'Arne Slot ne parvient pas à se qualifier pour la Ligue des champions et ne parvient pas à améliorer son classement déjà précaire en championnat, elle risque fort de se retrouver écartée des compétitions européennes de haut niveau pour toute la saison.
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