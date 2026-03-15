Dominik Szoboszlai lance un avertissement à Liverpool concernant la Ligue Europa Conférence après un match nul décevant contre Tottenham

La défaite de dimanche relègue les champions en titre de Premier League à la cinquième place du classement, à deux points d’Aston Villa (4e) et avec seulement un point d’avance sur Chelsea (6e). Liverpool totalise actuellement 49 points en 30 matches, alors qu’il ne reste plus que huit rencontres avant la fin de la saison. S’adressant directement à Sky Sports après le match nul décevant 1-1 contre Tottenham Hotspur, Szoboszlai a lancé un avertissement sans détour à ses coéquipiers.

« Nous devons nous réveiller », a insisté le milieu de terrain, appelant à l'unité. « Si nous continuons comme ça, la saison prochaine, nous devrions nous estimer heureux de jouer en Ligue Europa Conférence. Ils devraient rester derrière nous, car la saison dernière, quand nous étions champions quatre matchs avant la fin, tout le monde était heureux. Soutenez-nous maintenant que nous traversons une période difficile. »