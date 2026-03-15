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Dominik Szoboszlai lance un avertissement à Liverpool concernant la Ligue Europa Conférence après un match nul décevant contre Tottenham
Un signal d'alarme pour les Reds en difficulté
La défaite de dimanche relègue les champions en titre de Premier League à la cinquième place du classement, à deux points d’Aston Villa (4e) et avec seulement un point d’avance sur Chelsea (6e). Liverpool totalise actuellement 49 points en 30 matches, alors qu’il ne reste plus que huit rencontres avant la fin de la saison. S’adressant directement à Sky Sports après le match nul décevant 1-1 contre Tottenham Hotspur, Szoboszlai a lancé un avertissement sans détour à ses coéquipiers.
« Nous devons nous réveiller », a insisté le milieu de terrain, appelant à l'unité. « Si nous continuons comme ça, la saison prochaine, nous devrions nous estimer heureux de jouer en Ligue Europa Conférence. Ils devraient rester derrière nous, car la saison dernière, quand nous étions champions quatre matchs avant la fin, tout le monde était heureux. Soutenez-nous maintenant que nous traversons une période difficile. »
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Analyse d'un match en deux mi-temps
Le meneur de jeu a sans doute été le joueur le plus en vue, couronnant 90 minutes de travail acharné par un coup franc brillant, 121 touches de balle, un taux de réussite de 87 % dans ses passes et six duels au sol remportés. Il s'est toutefois dit perplexe face à cette chute de régime spectaculaire qui a permis aux Spurs d'égaliser. « En première mi-temps, nous avons très bien joué. Nous avons contrôlé tout le match, ils n’ont pratiquement pas créé d’occasions », a expliqué Szoboszlai. « En deuxième mi-temps, je ne sais pas, nous n’avons tout simplement pas fait la même chose qu’en première mi-temps. La question est : pourquoi ? Nous allons nous réunir. C’est le moment le plus difficile. Nous devons rester soudés. »
Comprendre la frustration qui règne à Anfield
Le coup de sifflet final à Anfield a été accueilli par des grognements de mécontentement de la part des supporters locaux, bien loin des scènes de liesse vécues l'année dernière lors de la conquête du titre sous la houlette d'Arne Slot. Bien qu'il n'ait pas pu voir la réaction immédiate sur le terrain, Szoboszlai a reconnu que le public avait le droit d'être déçu et a plaidé avec ferveur pour qu'il continue à les soutenir. « Je n'ai pas entendu les huées, mais je peux comprendre, car la saison dernière, nous avons été sacrés champions et cette saison, nous ne jouons pas comme nous le devrions », a-t-il admis. Il a ensuite exhorté les supporters à rester fidèles, ajoutant : « Ils doivent continuer à nous soutenir. Soutenez-nous maintenant que nous traversons une période difficile. »
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Quelle sera la prochaine étape pour Liverpool ?
En quête de rédemption, Liverpool se recentre rapidement sur l'Europe et accueillera Galatasaray mercredi pour le match retour de son duel en Ligue des champions de l'UEFA, avec pour objectif de renverser un déficit de 1-0. L'équipe comptera fortement sur son milieu de terrain vedette, auteur de 11 buts et 8 passes décisives en 41 apparitions cette saison. Sur le plan national, une série de matchs décisifs attend les champions en perte de vitesse, à commencer par un déplacement à Brighton samedi prochain. La course au top 4 se jouera finalement lors d'un calendrier de mai exténuant, avec des affrontements décisifs contre Manchester United, Chelsea et Aston Villa, l'un de ses rivaux pour le top 4.
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