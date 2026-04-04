Dominik Szoboszlai fustige la saison « catastrophique » de Liverpool et met en garde contre un désastre en Ligue des champions après la déroute face à Manchester City en FA Cup

Liverpool a subi une lourde défaite 4-0 face à Manchester City en quarts de finale de la FA Cup, un résultat qui a mis en évidence l’ampleur des difficultés persistantes de l’équipe et a ravivé les inquiétudes quant à la trajectoire actuelle du club. Erling Haaland a été la vedette du match, ouvrant le score sur penalty à la 39e minute. Il a ensuite inscrit deux autres buts, tandis qu’Antoine Semenyo en a ajouté un autre.

Interrogé sur Spíler TV pour savoir si ce penalty avait été le tournant du match, Szoboszlai a répondu : « Je ne pense pas que le penalty ait été le tournant, c'est plutôt le deuxième but encaissé qui a changé la donne. Il restait une minute, et on aurait pu rentrer à la mi-temps sur un score de 1-0, mais en encaissant un autre but avant cela, ce n’est pas positif de ressortir en pensant qu’on a encore une chance à l’extérieur contre Manchester City. Car je pense que peu d’équipes peuvent remonter un score de 2-0 contre City. Je dirais donc que le deuxième but a été le tournant. »