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Dominik Szoboszlai fustige la saison « catastrophique » de Liverpool et met en garde contre un désastre en Ligue des champions après la déroute face à Manchester City en FA Cup
Un tournant décisif à l'Etihad
Liverpool a subi une lourde défaite 4-0 face à Manchester City en quarts de finale de la FA Cup, un résultat qui a mis en évidence l’ampleur des difficultés persistantes de l’équipe et a ravivé les inquiétudes quant à la trajectoire actuelle du club. Erling Haaland a été la vedette du match, ouvrant le score sur penalty à la 39e minute. Il a ensuite inscrit deux autres buts, tandis qu’Antoine Semenyo en a ajouté un autre.
Interrogé sur Spíler TV pour savoir si ce penalty avait été le tournant du match, Szoboszlai a répondu : « Je ne pense pas que le penalty ait été le tournant, c'est plutôt le deuxième but encaissé qui a changé la donne. Il restait une minute, et on aurait pu rentrer à la mi-temps sur un score de 1-0, mais en encaissant un autre but avant cela, ce n’est pas positif de ressortir en pensant qu’on a encore une chance à l’extérieur contre Manchester City. Car je pense que peu d’équipes peuvent remonter un score de 2-0 contre City. Je dirais donc que le deuxième but a été le tournant. »
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Pas d'excuses pour la fatigue
Au lendemain de la trêve internationale, certains ont laissé entendre que l'équipe de Liverpool aurait pu être affectée par les déplacements et la fatigue, ses joueurs venant tout juste de rejoindre leurs équipes nationales respectives. Cependant, le milieu de terrain de 23 ans s'est empressé de rejeter toute tentative de justifier cette performance par des facteurs externes, insistant sur le fait que l'équipe devait assumer l'entière responsabilité de cette défaite.
« Cela ne peut pas être une excuse, eux aussi ont été en sélection nationale de la même manière, et ils ont également disputé des matches de la même manière », a déclaré Szoboszlai aux journalistes. « Si vous n’êtes pas prêt, dites-le et vous commencerez sur le banc. Le fait qu’une personne soit fatiguée, ou que nous devions jouer à 12 h 45, ou qu’il s’agisse d’un match de FA Cup, ce ne sont que des excuses. Je pense que la meilleure équipe a gagné, cela s’est bien vu, nous aurions dû sceller le sort du match en première mi-temps car nous avons eu nos occasions. »
Une catastrophe se profile en Ligue des champions
À l'approche d'un match crucial de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, la pression monte sur l'équipe d'Arne Slot. Szoboszlai a admis que le prestige du club sur la scène européenne était menacé, tant pour les phases à élimination directe de cette saison que pour ses espoirs de qualification l'année prochaine, si ses performances en championnat ne s'améliorent pas.
« Nous devons nous ressaisir, car si nous jouons comme ça, nous pouvons très vite faire une croix sur la Ligue des champions, et sur notre participation à la Ligue des champions l'année prochaine aussi », a averti le milieu de terrain. « Nous devons donc faire le point sur nous-mêmes et commencer à réfléchir à la manière dont nous pouvons transformer cette saison catastrophique en une saison dont nous nous souviendrons. »
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Tensions croissantes à Anfield
Cette lourde défaite a marqué un nouveau chapitre tumultueux de la saison de Liverpool, marquée par un manque de régularité sur le terrain et des troubles en dehors. Le penalty manqué par Mohamed Salah n’a fait qu’ajouter à la frustration, tandis que des informations parues après le match indiquaient que Szoboszlai lui-même aurait été impliqué dans une altercation avec des supporters visiteurs alors que les émotions débordaient après le coup de sifflet final.
L'entraîneur Slot se retrouve également sous le feu des projecteurs. Après cette élimination 4-0, une partie des supporters de Liverpool se serait retournée contre le Néerlandais, des chants évoquant ses successeurs potentiels ayant été entendus dans le stade. Alors que les Reds se préparent à une série de matchs difficiles contre le PSG et Chelsea, l'atmosphère autour du club reste tendue à l'approche de ce que Szoboszlai décrit comme une période nécessaire d'introspection.