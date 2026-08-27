Dominik Livakovic rejoint le FC Barcelone après la signature par le gardien croate d’un contrat de quatre ans

Les négociations pour l’international croate se sont considérablement accélérées au cours de la semaine passée, s’écartant de la feuille de route initiale du club. Au départ, l’équipe de recrutement dirigée par le directeur sportif Deco avait prévu de recruter Livakovic puis de le prêter immédiatement pour la saison 2026-2027. L’intention était de l’intégrer à la dynamique de l’équipe première seulement après l’expiration du contrat de Wojciech Szczesny l’année prochaine. Cependant, la direction du club a décidé d’accélérer le processus après ses performances impressionnantes sur la scène mondiale plus tôt cet été.

Le gardien vétéran, qui s’était illustré lors de la Coupe du monde 2026 de la FIFA, est arrivé en Catalogne plus tôt cette semaine pour finaliser les détails de son transfert. Il a passé sa visite médicale sans la moindre complication avant de rencontrer les dirigeants du club pour signer son contrat. La rapidité des dernières étapes de l’opération souligne à quel point Barcelone tenait à obtenir sa signature avant que d’autres clubs européens ne puissent intervenir.