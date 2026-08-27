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Dominik Livakovic rejoint le FC Barcelone après la signature par le gardien croate d’un contrat de quatre ans
Barcelone confirme l’arrivée de Livakovic
Le gardien de 31 ans a engagé son avenir avec le géant catalan en signant un contrat de quatre ans qui le maintiendra au Spotify Camp Nou jusqu'à l'été 2030. Des informations suggèrent que le Barça a accepté de payer un montant initial de 2 millions d'euros pour s'attacher les services de Livakovic. L'accord comprend également des bonus liés aux performances qui pourraient faire grimper le coût total du transfert de 2 millions d'euros supplémentaires, portant l'investissement total potentiel à 4 millions d'euros
Le club a publié un communiqué officiel confirmant l'opération : « Accord conclu entre le FC Barcelone et le Fenerbahce SK pour le transfert de Dominik Livakovic. Le gardien croate signe pour quatre saisons, jusqu'au 30 juin 2030. »
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Accélération rapide des discussions sur le transfert
Les négociations pour l’international croate se sont considérablement accélérées au cours de la semaine passée, s’écartant de la feuille de route initiale du club. Au départ, l’équipe de recrutement dirigée par le directeur sportif Deco avait prévu de recruter Livakovic puis de le prêter immédiatement pour la saison 2026-2027. L’intention était de l’intégrer à la dynamique de l’équipe première seulement après l’expiration du contrat de Wojciech Szczesny l’année prochaine. Cependant, la direction du club a décidé d’accélérer le processus après ses performances impressionnantes sur la scène mondiale plus tôt cet été.
Le gardien vétéran, qui s’était illustré lors de la Coupe du monde 2026 de la FIFA, est arrivé en Catalogne plus tôt cette semaine pour finaliser les détails de son transfert. Il a passé sa visite médicale sans la moindre complication avant de rencontrer les dirigeants du club pour signer son contrat. La rapidité des dernières étapes de l’opération souligne à quel point Barcelone tenait à obtenir sa signature avant que d’autres clubs européens ne puissent intervenir.
Le rôle dans la structure de l’effectif de Flick
Malgré son statut de héros national en Croatie, Livakovic devrait entamer son aventure au FC Barcelone dans un rôle de soutien. Il servira principalement de doublure à Joan Garcia, qui s'est imposé comme le gardien numéro un privilégié du club. Cette hiérarchie place Szczesny dans une position délicate, le vétéran polonais étant susceptible d'occuper le rôle de troisième gardien pendant la dernière année de son contrat au club. Flick dispose désormais de trois options expérimentées, ce qui lui offre la flexibilité tactique nécessaire pour une éprouvante campagne nationale et européenne.
Lors de ses premiers jours en ville, le gardien a été vu en train de prendre ses marques dans son nouvel environnement et de rencontrer les dirigeants du club. Selon les détails de son arrivée, le joueur a célébré ce transfert en dînant au restaurant Botafumeiro avec le président Joan Laporta et le vice-président Rafa Yuste. Son représentant, Andy Bara, était également présent lors du repas, qui a servi d'événement de bienvenue avant la cérémonie officielle de signature du contrat en présence de Deco et Bojan Krkic.
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Planification stratégique pour l’avenir
Le recrutement de Livakovic est un indicateur clair de la planification à long terme de Barcelone concernant sa solidité défensive. En le liant à un contrat jusqu’en 2030, le Barça s’est assuré de disposer d’un gagnant confirmé capable d’intervenir chaque fois que nécessaire. Sa capacité à performer sous pression s’est notamment illustrée lors de son passage avec l’équipe nationale croate, où ses arrêts et ses exploits lors des séances de tirs au but lui ont valu une reconnaissance mondiale. Flick cherchera désormais à l’intégrer immédiatement aux séances d’entraînement afin de s’assurer qu’il soit prêt pour les prochaines rencontres de Liga.
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