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Dominic Calvert-Lewin « n’en garde pas rancune » à Lisandro Martínez pour le tir de cheveux : l’attaquant de Leeds revient sur l’incident qui lui a valu un carton rouge contre Manchester United
Leeds, très solide, surprend un Manchester United en manque de brio
Le match a basculé de manière décisive en faveur des visiteurs lorsque Noah Okafor a apporté à Leeds cette efficacité devant le but qui lui avait fait défaut cette saison, en marquant deux fois au cours des 30 premières minutes, prenant ainsi les hôtes de court. Malgré une remontée pleine d’énergie de la part de United en fin de match, déclenchée par une tête de Casemiro et la 17e passe décisive de Bruno Fernandes, les Red Devils n’ont pas réussi à revenir au score.
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Calvert-Lewin revient sur son expulsion insolite
Le moment le plus dramatique s'est produit lorsque Martinez a reçu un carton rouge direct, après consultation du VAR, pour avoir tiré les cheveux de Calvert-Lewin. Interrogé sur cet incident après le match, l'attaquant de Leeds est resté professionnel : « Je ne sais pas, ce n'est pas moi qui fixe les règles. J'ai senti qu'on me tirait les cheveux, je l'ai signalé à l'arbitre, c'est lui qui prend les décisions. C'est malheureux pour lui, qu'il l'ait fait exprès ou non. Je ne lui en veux pas. »
Calvert-Lewin, auteur de cinq tirs sans trouver le chemin des filets, s’est finalement révélé décisif défensivement pour Leeds en repoussant le ballon sur sa ligne en toute fin de rencontre.
« Je restais dans l’instant, concentré, impliqué et attentif. Je faisais mon travail. Heureusement, j’étais là pour dégager le ballon sur la ligne ; on peut dire que ça a compensé les occasions que j’aurais dû convertir de l’autre côté », a-t-il expliqué.
L'objectif reste le maintien en Premier League
Grâce à ce succès, Leeds compte désormais six points d’avance sur la zone de relégation, un bol d’air précieux pour ses espoirs de maintien en Premier League. Calvert-Lewin a insisté sur la nécessité de prendre du recul plutôt que de se perdre dans l’euphorie d’une victoire historique sur la pelouse de l’équipe de Michael Carrick.
« Venir ici et marquer l’histoire, c’est une chose, mais cela ne comptera pas si, en fin de saison, le total de points ne nous assure pas le maintien. C’est notre unique objectif : enchaîner match après match pour rester en Premier League », a rappelé l’attaquant, soulignant la démarche pragmatique de son équipe.
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La crise défensive s’aggrave pour Carrick
Manchester United doit désormais faire face à une crise défensive de plus en plus grave à l'approche de son déplacement à Chelsea en Premier League, Martinez devant purger une suspension de trois matches. De son côté, Leeds cherchera à tirer parti de cet élan décisif lorsqu'il accueillera les Wolves, dans le but de consolider davantage son maintien en première division, obtenu de haute lutte.