Dominic Calvert-Lewin « n’en garde pas rancune » à Lisandro Martínez pour le tir de cheveux : l’attaquant de Leeds revient sur l’incident qui lui a valu un carton rouge contre Manchester United

Le moment le plus dramatique s'est produit lorsque Martinez a reçu un carton rouge direct, après consultation du VAR, pour avoir tiré les cheveux de Calvert-Lewin. Interrogé sur cet incident après le match, l'attaquant de Leeds est resté professionnel : « Je ne sais pas, ce n'est pas moi qui fixe les règles. J'ai senti qu'on me tirait les cheveux, je l'ai signalé à l'arbitre, c'est lui qui prend les décisions. C'est malheureux pour lui, qu'il l'ait fait exprès ou non. Je ne lui en veux pas. »

Calvert-Lewin, auteur de cinq tirs sans trouver le chemin des filets, s’est finalement révélé décisif défensivement pour Leeds en repoussant le ballon sur sa ligne en toute fin de rencontre.

« Je restais dans l’instant, concentré, impliqué et attentif. Je faisais mon travail. Heureusement, j’étais là pour dégager le ballon sur la ligne ; on peut dire que ça a compensé les occasions que j’aurais dû convertir de l’autre côté », a-t-il expliqué.