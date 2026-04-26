Dominic Calvert-Lewin échappe au carton rouge pour avoir tiré les cheveux de Marc Cucurella, seulement deux semaines après l’expulsion de Lisandro Martinez pour la même faute sur l’attaquant de Leeds

La demi-finale de la FA Cup entre Chelsea et Leeds, disputée sous haute tension, a été marquée par un incident controversé en milieu de première mi-temps. Alors que les Blues menaient 1-0 grâce à un coup de tête d’Enzo Fernández, un long ballon adressé à Calvert-Lewin a provoqué un accrochage avec Marc Cucurella.

Alors que le défenseur espagnol se déplaçait vers l’attaquant, Calvert-Lewin a semblé agripper une mèche des cheveux caractéristiques du joueur de Chelsea. L’arbitre Jarred Gillett et ses assistants ont d’abord laissé l’action se poursuivre, Cucurella s’effondrant sur la pelouse.

Après consultation de la VAR, l’arbitre a finalement décidé de ne pas sanctionner l’attaquant de Leeds, qui a pu poursuivre la rencontre sans même recevoir un carton jaune, au grand étonnement d’une grande partie du stade.







