Getty/GOAL/TNT Sports
Traduit par
Dominic Calvert-Lewin échappe au carton rouge pour avoir tiré les cheveux de Marc Cucurella, seulement deux semaines après l’expulsion de Lisandro Martinez pour la même faute sur l’attaquant de Leeds
Polémique à Wembley
La demi-finale de la FA Cup entre Chelsea et Leeds, disputée sous haute tension, a été marquée par un incident controversé en milieu de première mi-temps. Alors que les Blues menaient 1-0 grâce à un coup de tête d’Enzo Fernández, un long ballon adressé à Calvert-Lewin a provoqué un accrochage avec Marc Cucurella.
Alors que le défenseur espagnol se déplaçait vers l’attaquant, Calvert-Lewin a semblé agripper une mèche des cheveux caractéristiques du joueur de Chelsea. L’arbitre Jarred Gillett et ses assistants ont d’abord laissé l’action se poursuivre, Cucurella s’effondrant sur la pelouse.
Après consultation de la VAR, l’arbitre a finalement décidé de ne pas sanctionner l’attaquant de Leeds, qui a pu poursuivre la rencontre sans même recevoir un carton jaune, au grand étonnement d’une grande partie du stade.
- Getty Images Sport
Les supporters de Manchester United sont furieux.
L’absence de sanction à l’encontre de Calvert-Lewin a immédiatement suscité l’indignation, notamment chez les supporters de Manchester United. Deux semaines auparavant, le défenseur des Red Devils Lisandro Martínez avait écopé d’un carton rouge direct pour un geste identique en Premier League à Old Trafford. Ironie du sort : la victime était alors Calvert-Lewin lui-même.
Les réseaux sociaux ont aussitôt dénoncé un manque de cohérence de la part de la PGMOL. Un supporter frustré a résumé la situation : « Il y a deux semaines, Lisandro Martinez a écopé d’un carton rouge pour avoir touché les cheveux de Calvert-Lewin. Aujourd’hui, ce dernier a reproduit le même geste sur Cucurella et n’a pas été sanctionné parce qu’il ne joue pas pour Manchester United. »
Le précédent Martinez
L'incident impliquant Martinez continue de susciter des réactions chez les Red Devils : le défenseur a été suspendu trois matches pour comportement violent. Lors de la rencontre, il a perdu son sang-froid au cours d'un accrochage physique, ce qui a entraîné une intervention du VAR et son expulsion.
Manchester United a contesté cette suspension, mais la commission disciplinaire de la FA a rejeté le recours. Dans son rapport, elle a expliqué que, bien que d’autres formes de comportement violent puissent présenter un risque plus élevé de blessure physique, « dans l’intérêt général du football, le fait de “tirer les cheveux” ne devrait pas être toléré et doit être découragé par des sanctions cohérentes ».
Cette position revient aujourd’hui hanter les instances après la clémence accordée à Calvert-Lewin.
- Getty Images Sport
La frustration de Carrick s’est accentuée
La décision de laisser l’attaquant de Leeds s’en tirer à bon compte n’a fait qu’exacerber le sentiment d’injustice qui règne à Old Trafford. Après le carton rouge initial infligé à Martinez, l’entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, avait qualifié cette décision de « l’une des pires » qu’il ait jamais vues, alors que son équipe s’inclinait finalement 2-1 face au club du Yorkshire. La suspension qui s’en est suivie a privé Manchester United d’un joueur clé à un moment crucial de la saison.
Reste à savoir si Calvert-Lewin écopera d’une suspension rétroactive, Leeds ayant finalement perdu 1-0 contre Chelsea et été éliminé de la FA Cup dimanche.