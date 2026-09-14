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Leeds United v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduit par

Dominic Calvert-Lewin brille alors que Leeds United inflige à Newcastle United sa première défaite en Premier League

D. Calvert-Lewin
Leeds
Leeds vs Newcastle
Newcastle
Premier League

Leeds United a décroché une large victoire 4-1 contre Newcastle United à Elland Road, grimpant à la troisième place du classement de Premier League et infligeant aux visiteurs leur première défaite de la saison. Des buts en première période sur un but contre son camp, puis de Jayden Bogle et Dominic Calvert-Lewin, ont rapidement plié le match. Noah Okafor a ajouté un quatrième but, tandis que Bazoumana Toure a inscrit une réduction du score en fin de rencontre.

  • Une domination précoce payante

    Leeds n’a pas tardé à imposer sa domination, affichant une intensité féroce qui a submergé son adversaire dès le coup d’envoi. L’équipe de Matthias Jaissle a eu toutes les peines du monde à faire face à cette pression incessante.

    L’ouverture du score est arrivée dans des circonstances heureuses lorsque la frappe d’Ao Tanaka a été déviée par Sean Steur puis Lewis Miley avant de lober Lukas Hornicek, qui a marqué contre son camp. Deux minutes plus tard à peine, Jayden Bogle a doublé la mise. Un centre parfait de James Justin a trouvé Dominic Calvert-Lewin, dont la puissante tête piquée a effleuré les cheveux de Bogle avant de finir au fond des filets.

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    Calvert-Lewin creuse l’écart

    Leeds n’a pas levé le pied et a pratiquement mis fin au suspense juste avant la pause. Calvert-Lewin, menace constante pour la défense visiteuse, a repris de la tête déviée de Tarik Muharemovic après un long ballon de Bogle.

    Calvert-Lewin a ensuite pris le dessus physiquement sur Sven Botman avant de décocher une frappe puissante à ras de terre qui a trompé Hornicek pour porter le score à 3-0. Leeds était plus rapide, plus physique et bien plus agressif, au point de laisser l’équipe en déplacement attendre désespérément le coup de sifflet de l’arbitre pour obtenir un bref répit.

  • Okafor scelle la correction

    La seconde période a suivi un scénario similaire, Leeds continuant à dicter le tempo et à se créer de nombreuses occasions dangereuses. Son intention offensive incessante a de nouveau été récompensée lorsque Noah Okafor a inscrit un quatrième but. À la suite d’une longue rentrée de touche d’Ethan Ampadu, le ballon est parfaitement revenu sur Okafor, qui a décoché une demi-volée sublime venue se loger dans le petit filet opposé après avoir touché le poteau. Newcastle a finalement réduit l’écart en fin de match grâce à Bazoumana Toure, qui a profité d’une erreur défensive pour pousser le ballon au fond.

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    Quelle suite pour Leeds et Newcastle ?

    À la suite de cette victoire éclatante, Leeds est remonté à la troisième place du classement de Premier League et cherchera à maintenir son excellent élan en ce début de saison lors de la réception de Crystal Palace.

    De son côté, Newcastle occupe la 12e place après avoir subi sa première défaite en championnat de la saison, et devra rapidement corriger ses fragilités défensives avant de recevoir Hull City avant la prochaine trêve internationale.

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