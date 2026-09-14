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Dominic Calvert-Lewin brille alors que Leeds United inflige à Newcastle United sa première défaite en Premier League
Une domination précoce payante
Leeds n’a pas tardé à imposer sa domination, affichant une intensité féroce qui a submergé son adversaire dès le coup d’envoi. L’équipe de Matthias Jaissle a eu toutes les peines du monde à faire face à cette pression incessante.
L’ouverture du score est arrivée dans des circonstances heureuses lorsque la frappe d’Ao Tanaka a été déviée par Sean Steur puis Lewis Miley avant de lober Lukas Hornicek, qui a marqué contre son camp. Deux minutes plus tard à peine, Jayden Bogle a doublé la mise. Un centre parfait de James Justin a trouvé Dominic Calvert-Lewin, dont la puissante tête piquée a effleuré les cheveux de Bogle avant de finir au fond des filets.
- AFP
Calvert-Lewin creuse l’écart
Leeds n’a pas levé le pied et a pratiquement mis fin au suspense juste avant la pause. Calvert-Lewin, menace constante pour la défense visiteuse, a repris de la tête déviée de Tarik Muharemovic après un long ballon de Bogle.
Calvert-Lewin a ensuite pris le dessus physiquement sur Sven Botman avant de décocher une frappe puissante à ras de terre qui a trompé Hornicek pour porter le score à 3-0. Leeds était plus rapide, plus physique et bien plus agressif, au point de laisser l’équipe en déplacement attendre désespérément le coup de sifflet de l’arbitre pour obtenir un bref répit.
Okafor scelle la correction
La seconde période a suivi un scénario similaire, Leeds continuant à dicter le tempo et à se créer de nombreuses occasions dangereuses. Son intention offensive incessante a de nouveau été récompensée lorsque Noah Okafor a inscrit un quatrième but. À la suite d’une longue rentrée de touche d’Ethan Ampadu, le ballon est parfaitement revenu sur Okafor, qui a décoché une demi-volée sublime venue se loger dans le petit filet opposé après avoir touché le poteau. Newcastle a finalement réduit l’écart en fin de match grâce à Bazoumana Toure, qui a profité d’une erreur défensive pour pousser le ballon au fond.
- AFP
Quelle suite pour Leeds et Newcastle ?
À la suite de cette victoire éclatante, Leeds est remonté à la troisième place du classement de Premier League et cherchera à maintenir son excellent élan en ce début de saison lors de la réception de Crystal Palace.
De son côté, Newcastle occupe la 12e place après avoir subi sa première défaite en championnat de la saison, et devra rapidement corriger ses fragilités défensives avant de recevoir Hull City avant la prochaine trêve internationale.
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