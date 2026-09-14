Dominic Calvert-Lewin brille alors que Leeds United inflige à Newcastle United sa première défaite en Premier League

Leeds n’a pas tardé à imposer sa domination, affichant une intensité féroce qui a submergé son adversaire dès le coup d’envoi. L’équipe de Matthias Jaissle a eu toutes les peines du monde à faire face à cette pression incessante.

L’ouverture du score est arrivée dans des circonstances heureuses lorsque la frappe d’Ao Tanaka a été déviée par Sean Steur puis Lewis Miley avant de lober Lukas Hornicek, qui a marqué contre son camp. Deux minutes plus tard à peine, Jayden Bogle a doublé la mise. Un centre parfait de James Justin a trouvé Dominic Calvert-Lewin, dont la puissante tête piquée a effleuré les cheveux de Bogle avant de finir au fond des filets.