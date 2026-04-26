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Bara Sapoko Nicolas JacksonGetty Images
Christian Guinin

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Dominé par un Mainz plein d’énergie, le projet « Jeunes chercheurs » de Vincent Kompany a connu son premier véritable revers face au FC Bayern

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Mayence vs Bayern Munich
B. Ndiaye
N. Jackson

Grâce à une formidable remontée, le FC Bayern Munich a réussi, lors de la 31^e journée de Bundesliga, à transformer un retard de 0-3 à la mi-temps face au 1. FSV Mayence 05 en une victoire 4-3. L’expérience de Kompany avec ses jeunes joueurs a pour la première fois complètement échoué, tandis qu’une équipe que tout le monde croyait morte ne baisse pas les bras.

À la veille de la demi-finale de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, mardi prochain, l’entraîneur du FC Bayern Munich, Vincent Kompany, a mené plusieurs essais face à Mayence : il a ainsi lancé un jeune de 18 ans dans le onze de départ tout en s’appuyant, au final, sur un banc de qualité.

Les enseignements à retenir de la victoire bavaroise face à Mayence.

  • Le Bayern Munich s’impose face à Mayence : Kompany rate son coup avec « Jugend forscht »

    Samedi, le record n’a pas été battu. Pour égaler la marque du FC Schalke 04, établie lors de la saison 1980/81, il aurait fallu faire entrer Bastian Assomo, récemment intégré à l’effectif, lors de la rencontre contre Mayence. À l’époque, onze joueurs de moins de 20 ans avaient fait leurs débuts en première division avec les Knappen, contre dix pour le champion en titre.

    Il faudra donc suivre avec attention les trois dernières journées de Bundesliga face à Heidenheim, Wolfsburg et Cologne pour savoir si le record tombera. Quoi qu’il en soit, Kompany se distingue déjà nettement de ses prédécesseurs des vingt dernières années par son goût prononcé pour l’intégration de jeunes talents et la volonté de leur offrir un temps de jeu significatif chez les professionnels.

    Cet après-midi, par exemple, il a lancé le milieu de terrain Bara Sapoko dans le onze de départ. Le milieu sénégalais de 18 ans avait déjà fait ses débuts avec l’équipe première il y a environ deux semaines, lors de la victoire 5-0 contre le FC St. Pauli, avant d’accumuler quelques minutes supplémentaires lors du match de gala contre le VfB Stuttgart.

    « Il a mérité cette chance », a tranché Kompany avant le coup d’envoi, rappelant qu’une place chez les pros n’est pas un « cadeau » fait par pure bienveillance. « C’est une tâche difficile aujourd’hui. Il faut avoir cette maturité pour jouer un match comme celui-ci. C’est un grand test pour Sapoko, mais aussi pour les autres jeunes. À un moment donné, il faut vivre ça. Il faut être là. Et pour eux, le moment est venu. »

    Depuis plusieurs semaines, l’entourage du club pressentait que l’international sénégalais allait bientôt goûter à la Bundesliga. Au Bayern, où l’on vante son potentiel, Kompany, grand admirateur du jeune homme, suit de près ses progrès. Ses coéquipiers ont, eux aussi, rapidement été séduits par ses qualités. « On a vu qu’il avait un talent incroyable et qu’il était un type bien. Il est très reconnaissant. Il a super bien joué aujourd’hui », s’est enthousiasmé Leon Goretzka après la rencontre à St. Pauli.

    Contre les 05, ce « talent » s’est manifesté à plusieurs reprises, mais dans l’ensemble, Sapoko a connu un après-midi plutôt malchanceux. Associé à Aleksandar Pavlovic, le jeune homme de 18 ans a parfois souffert face au pressing haut et aux montées agressives du milieu mainçois, animé par Paul Nebel, Nadiem Amiri et Kaishu Sano. Lors des contres-attaques rapides du FSV, il a souvent été pris de vitesse. Il n’est donc pas surprenant qu’il ait été impliqué sur les deux buts encaissés : sur le 0-2, il perd le ballon en phase de construction et se fait ensuite dominé dans le duel ; sur le 0-3, un simple crochet d’Amiri à l’entrée de la surface suffit pour le déséquilibrer.

    Ce revers ne doit toutefois pas occulter son potentiel : un seul match, face à un adversaire en pleine forme, ne saurait juger définitivement un joueur de son âge. Reste que, pour la première fois, Kompany s’est peut-être trompé dans l’une de ses expériences « Jeunes chercheurs ». Ce n’est qu’après la sortie de Sapoko, à la 77^e minute, que la construction bavaroise a retrouvé clarté et structure, puis efficacité, avec deux buts tardifs.

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    La victoire du Bayern Munich face à Mayence confirme une vérité du football : un but annoncé retient l’attention plus longtemps.

    Ces dernières semaines, Nicolas Jackson est resté relativement discret sous les projecteurs. Pourtant, alors que le Bayern a souvent dû puiser dans ses réserves offensives en raison des blessures temporaires de Lennart Karl, Serge Gnabry, Tom Bischof et même Harry Kane, le Colombien est demeuré en retrait dans la couverture médiatique.

    Pourtant, plusieurs occasions auraient permis de mettre en lumière le joueur de 24 ans, auteur de performances solides ces derniers temps. Dans le cadre des tâches fastidieuses de cette Bundesliga déjà remportée depuis des semaines et donc considérée comme acquise, Jackson s’est récemment imposé comme un buteur fiable et surtout régulier, qui a tout de même réussi à marquer deux buts et à délivrer une passe décisive au cours des 180 minutes contre St. Pauli et Stuttgart.

    À Mayence aussi, il a été aligné d’entrée et, bien qu’il soit resté discret et peu en possession du ballon durant les 45 premières minutes, il a laissé une impression globale satisfaisante. C’est lui qui a ouvert le score en seconde période d’une belle reprise de volée, avant de se montrer à son avantage en combinant avec les remplaçants Michael Olise, Harry Kane et Jamal Musiala.

    L’image qui circule, selon laquelle il serait l’un des plus grands « flops du Bayern » de ces dernières années, ne correspond donc pas à la réalité. Avec dix buts et quatre passes décisives en 29 matchs toutes compétitions confondues, ses statistiques sont solides. En seulement 1 151 minutes jouées, il marque toutes les 115 minutes et participe à un but toutes les 82 minutes, rappelons-le, souvent en tant que joker derrière Harry Kane.

    La qualité de ses buts s’est par ailleurs élevée d’un cran : autrefois dangereux uniquement lorsque le score était déjà acquis, il pèse aujourd’hui sur les moments clés. À Mayence, il a lancé la remontée, et une semaine plus tôt, face au VfB, il a inscrit le 2-1 dans un passage de jeu chaotique.

    Il surprend donc de voir la plupart des médias affirmer, avec une telle unanimité, que son départ est déjà acté pour l’été. Reste que l’obligation d’achat de 65 millions d’euros ne se déclenchera pas : le joueur ne pourra pas atteindre les 40 matchs nécessaires. Un retour à Chelsea, où son avenir semble bouché, n’est guère envisageable. Autant dire qu’une négociation anticipée, à un prix inférieur, serait logique, d’autant que Kompany lui témoigne toujours de la confiance.

  • FC Bayern MünchenGetty Images

    Le Bayern Munich a dominé Mayence : son axe offensif est en pleine effervescence.

    En raison de l’absence prolongée de Serge Gnabry, le secteur offensif du Bayern Munich se met presque en place de lui-même pour les rencontres cruciales restantes en Ligue des champions et en Coupe d’Allemagne. En pointe, Harry Kane est un titulaire indiscutable, tandis que sur les ailes, Luis Diaz et Michael Olise s’imposent comme des choix évidents. Au poste de numéro 10, récemment occupé par Gnabry, Jamal Musiala devrait logiquement prendre le relais.

    Le joueur de 23 ans, rétabli de sa fracture du péroné subie lors de la Coupe du monde des clubs l’été dernier, retrouve peu à peu son rythme et se rapproche lentement mais sûrement de son meilleur niveau. Pour le Bayern, ce retour à la compétition intervient à un moment clé de la saison, où les alternatives sont limitées : outre Gnabry, Lennart Karl et Tom Bischof sont toujours à l’infirmerie, ne laissant que Nicolas Jackson et Raphael Guerreiro comme remplaçants confirmés.

    D’où l’importance cruciale d’une coordination irréprochable entre les joueurs sur le terrain. Ce scénario s’est confirmé face à Mayence : entrés en jeu à la mi-temps, Olise, Kane et Musiala ont immédiatement combiné leurs efforts pour percer les lignes adverses. Grâce à des une-deux précis, des feintes et des déplacements intelligents, ils ont renversé une rencontre pourtant mal engagée (0-3 à la mi-temps) pour offrir une victoire 4-3 aux Bavarois.

    Cette performance pourrait bien constituer la répétition générale parfaite avant le duel contre le PSG. Certes, le club parisien n’est pas vraiment comparable aux Rhénans sur le plan du niveau de jeu, mais les combinaisons du trio bavarois devraient tout de même donner des maux de tête aux Parisiens lors de l’analyse vidéo.

  • FC Bayern Munich : le calendrier des prochaines rencontres du FCB

    Date

    Match

    Compétition

    Mardi 28 avril

    Paris Saint-Germain vs FC Bayern

    Ligue des champions

    Samedi 2 mai

    FC Bayern – 1. FC Heidenheim

    Bundesliga

    Mercredi 6 mai

    FC Bayern vs Paris Saint-Germain

    Ligue des champions

Ligue des Champions
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