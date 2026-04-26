Dominé par un Mainz plein d’énergie, le projet « Jeunes chercheurs » de Vincent Kompany a connu son premier véritable revers face au FC Bayern

Samedi, le record n’a pas été battu. Pour égaler la marque du FC Schalke 04, établie lors de la saison 1980/81, il aurait fallu faire entrer Bastian Assomo, récemment intégré à l’effectif, lors de la rencontre contre Mayence. À l’époque, onze joueurs de moins de 20 ans avaient fait leurs débuts en première division avec les Knappen, contre dix pour le champion en titre.

Il faudra donc suivre avec attention les trois dernières journées de Bundesliga face à Heidenheim, Wolfsburg et Cologne pour savoir si le record tombera. Quoi qu’il en soit, Kompany se distingue déjà nettement de ses prédécesseurs des vingt dernières années par son goût prononcé pour l’intégration de jeunes talents et la volonté de leur offrir un temps de jeu significatif chez les professionnels.

Cet après-midi, par exemple, il a lancé le milieu de terrain Bara Sapoko dans le onze de départ. Le milieu sénégalais de 18 ans avait déjà fait ses débuts avec l’équipe première il y a environ deux semaines, lors de la victoire 5-0 contre le FC St. Pauli, avant d’accumuler quelques minutes supplémentaires lors du match de gala contre le VfB Stuttgart.

« Il a mérité cette chance », a tranché Kompany avant le coup d’envoi, rappelant qu’une place chez les pros n’est pas un « cadeau » fait par pure bienveillance. « C’est une tâche difficile aujourd’hui. Il faut avoir cette maturité pour jouer un match comme celui-ci. C’est un grand test pour Sapoko, mais aussi pour les autres jeunes. À un moment donné, il faut vivre ça. Il faut être là. Et pour eux, le moment est venu. »

Depuis plusieurs semaines, l’entourage du club pressentait que l’international sénégalais allait bientôt goûter à la Bundesliga. Au Bayern, où l’on vante son potentiel, Kompany, grand admirateur du jeune homme, suit de près ses progrès. Ses coéquipiers ont, eux aussi, rapidement été séduits par ses qualités. « On a vu qu’il avait un talent incroyable et qu’il était un type bien. Il est très reconnaissant. Il a super bien joué aujourd’hui », s’est enthousiasmé Leon Goretzka après la rencontre à St. Pauli.

Contre les 05, ce « talent » s’est manifesté à plusieurs reprises, mais dans l’ensemble, Sapoko a connu un après-midi plutôt malchanceux. Associé à Aleksandar Pavlovic, le jeune homme de 18 ans a parfois souffert face au pressing haut et aux montées agressives du milieu mainçois, animé par Paul Nebel, Nadiem Amiri et Kaishu Sano. Lors des contres-attaques rapides du FSV, il a souvent été pris de vitesse. Il n’est donc pas surprenant qu’il ait été impliqué sur les deux buts encaissés : sur le 0-2, il perd le ballon en phase de construction et se fait ensuite dominé dans le duel ; sur le 0-3, un simple crochet d’Amiri à l’entrée de la surface suffit pour le déséquilibrer.

Ce revers ne doit toutefois pas occulter son potentiel : un seul match, face à un adversaire en pleine forme, ne saurait juger définitivement un joueur de son âge. Reste que, pour la première fois, Kompany s’est peut-être trompé dans l’une de ses expériences « Jeunes chercheurs ». Ce n’est qu’après la sortie de Sapoko, à la 77^e minute, que la construction bavaroise a retrouvé clarté et structure, puis efficacité, avec deux buts tardifs.