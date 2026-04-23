Erling Haaland, héros de la rencontre, a perçu l’atmosphère pesante qui suivait la victoire 1-0 (1-0) de Manchester City sur la pelouse du FC Burnley – et il l’a combattue avec la même détermination qu’un défenseur aguerri. « Nous sommes leaders du classement », a lancé la star norvégienne, « alors réjouissez-vous ! »
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Dominant en tête du classement, Manchester City affiche pourtant un climat sportif étouffant. Erling Haaland lance un appel solennel aux supporters des Citizens
Après 200 jours en tête, Arsenal a été détrôné par City, vainqueur 2-1 dans le choc entre les deux équipes. Pourtant, les Citizens ont multiplié les occasions manquées : la victoire de Haaland (5^e) est intervenue malgré 28 tirs au but. « Et nous pensions qu’Arsenal allait trembler », raillait le tabloïd The Sun face à toutes ces occasions manquées.
Cette profusion pourrait toutefois se payer cash : à cinq journées du terme, City ne devance son rival que grâce à sa meilleure attaque (66 buts contre 63), alors que la différence de buts est identique (+37). « Je ne suis pas frustré », a tranché l’entraîneur citizen Pep Guardiola. « Pourquoi le serais-je ? Nous avons pris trois points, nous sommes en tête du classement. Bien sûr, nous pouvons faire mieux, mais les garçons ont tout donné. »
Pep Guardiola : « Un match fantastique, exceptionnel. »
Guardiola a salué la « performance fantastique, exceptionnelle » de son équipe. Mais à ce stade de la saison, il martèle : « Notre seul objectif est de gagner, quel qu’en soit le prix. »
Les Gunners possèdent toutefois un calendrier légèrement plus favorable. Les Gunners doivent encore affronter Newcastle, Fulham, West Ham, Burnley et Crystal Palace, tandis que City rencontrera Everton, Brentford, Bournemouth, Palace et Aston Villa. Comme Manchester disputera samedi à 18h15 la demi-finale de Coupe contre Southampton, Arsenal peut prendre six points d’avance avant le prochain match de championnat de son rival, le 4 mai.