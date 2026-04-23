Après 200 jours en tête, Arsenal a été détrôné par City, vainqueur 2-1 dans le choc entre les deux équipes. Pourtant, les Citizens ont multiplié les occasions manquées : la victoire de Haaland (5^e) est intervenue malgré 28 tirs au but. « Et nous pensions qu’Arsenal allait trembler », raillait le tabloïd The Sun face à toutes ces occasions manquées.

Cette profusion pourrait toutefois se payer cash : à cinq journées du terme, City ne devance son rival que grâce à sa meilleure attaque (66 buts contre 63), alors que la différence de buts est identique (+37). « Je ne suis pas frustré », a tranché l’entraîneur citizen Pep Guardiola. « Pourquoi le serais-je ? Nous avons pris trois points, nous sommes en tête du classement. Bien sûr, nous pouvons faire mieux, mais les garçons ont tout donné. »