« Dois-je vraiment m’excuser parce qu’il m’a laissé en vie ? », a lancé Rico avec ironie à l’adresse du défenseur du Real dans le podcast « La Otra Grada ». Selon lui, Rüdiger est « un joueur très agressif » qui a « dépassé les limites » lors d’un duel qui a fait les gros titres.
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« Dois-je vraiment m'excuser parce qu'il m'a laissé en vie ? » Une nouvelle fois, Antonio Rüdiger, défenseur du Real Madrid, essuie de vives critiques
Début mars, lors de la défaite 0-1 du Real Madrid contre Getafe, Antonio Rüdiger a adressé un coup de genou au visage de David Soria, dit « Rico », alors que le gardien gisait au sol. La victime a poussé un cri de douleur, mais la rencontre a repris son cours. L’arbitre Alejandro Muniz Ruiz n’a pas sanctionné l’action du défenseur allemand. La VAR n'est pas intervenue pour vérifier s'il s'agissait d'une agression ou d'une faute grave.
Après la rencontre, Rico n’avait pas caché son incompréhension : « S’il me frappe mal, il me laisse directement allongé sur la pelouse. Il voulait m’écraser le visage. »
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« Rüdiger aurait pu lui casser la mâchoire sur-le-champ. »
L’action a suscité de vifs débats dans les médias espagnols. L’ancien arbitre Alfonso Perrez Burrull s’est montré prudent sur Radio Marca : « Cette action aurait dû être vérifiée par la VAR, car à mon avis, le défenseur du Real Madrid méritait l’expulsion. »
Sur Cadena SER, le journaliste Dani Carrido a été plus direct : « Rüdiger aurait pu lui briser la mâchoire sur le coup », a-t-il affirmé. De son côté, Juanma Castano, sur Cadena COPE, a parlé d’« une des fautes les plus brutales que nous ayons jamais vues ».
Seul le quotidien sportif espagnol Mundo Deportivo a plaidé pour une sanction plus clémente à l’égard de Rüdiger : « L’Allemand s’en est tiré avec une action qui méritait tout au plus un carton jaune. »
Quelques jours plus tard, Rüdiger a défendu son action : « Il n’y avait aucune intention. Au ralenti, ça a l’air horrible, mais je ne l’ai pas tué. Si j’y allais exprès, je le blesserais. Je n’ai jamais voulu lui faire mal, mais je joue dur. »
Julian Nagelsmann a mis en garde Antonio Rüdiger.
En avril 2025, Antonio Rüdiger s’était déjà illustré négativement en lançant un rouleau de bandage vers l’arbitre et en l’insultant lors de la finale de la Copa del Rey face au FC Barcelone. La Fédération espagnole l’avait alors sanctionné d’une suspension de six matchs.
Le sélectionneur national Julian Nagelsmann s’était alors penché sur cet incident et avait averti : « La limite est atteinte. Il ne devrait pas se permettre davantage, sinon cela aura des conséquences plus graves. »
Lors de l’élimination des Merengues en quarts de finale contre le Bayern Munich, Rüdiger s’est de nouveau retrouvé sous les projecteurs. Après la rencontre, Josip Stanisic a porté de graves accusations contre l’international allemand, qu’il dit l’avoir insulté suite à un tacle une nouvelle fois contestable. « Je n’ai pas besoin d’évoquer ce qu’il s’est passé alors que j’étais au sol. Vous pouvez toujours demander à Toni. Mais à mon avis, ce genre de comportement n’est pas acceptable », s’est emporté Stanisic, avant d’ajouter : « Un seul mot a été prononcé – et ce, à deux reprises. Mais vous pouvez lui demander vous-mêmes ce qu’il a dit. Peut-être aura-t-il l’honnêteté de l’admettre ! »
Le bilan d'Antonio Rüdiger cette saison
Interventions 21 Buts 1 Passes décisives 0 Cartons jaunes 2