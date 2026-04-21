« Dois-je vraiment m'excuser parce qu'il m'a laissé en vie ? » Une nouvelle fois, Antonio Rüdiger, défenseur du Real Madrid, essuie de vives critiques

L’action a suscité de vifs débats dans les médias espagnols. L’ancien arbitre Alfonso Perrez Burrull s’est montré prudent sur Radio Marca : « Cette action aurait dû être vérifiée par la VAR, car à mon avis, le défenseur du Real Madrid méritait l’expulsion. »

Sur Cadena SER, le journaliste Dani Carrido a été plus direct : « Rüdiger aurait pu lui briser la mâchoire sur le coup », a-t-il affirmé. De son côté, Juanma Castano, sur Cadena COPE, a parlé d’« une des fautes les plus brutales que nous ayons jamais vues ».

Seul le quotidien sportif espagnol Mundo Deportivo a plaidé pour une sanction plus clémente à l’égard de Rüdiger : « L’Allemand s’en est tiré avec une action qui méritait tout au plus un carton jaune. »

Quelques jours plus tard, Rüdiger a défendu son action : « Il n’y avait aucune intention. Au ralenti, ça a l’air horrible, mais je ne l’ai pas tué. Si j’y allais exprès, je le blesserais. Je n’ai jamais voulu lui faire mal, mais je joue dur. »