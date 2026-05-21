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Djed Spence devrait porter un masque de protection suite à la fracture de la mâchoire provoquée par un coup de coude de Liam Delap lors de la défaite de Tottenham face à Chelsea
Spence souffre d’une grave blessure à la mâchoire
Selon The Athletic, Spence souffre d’une fracture de la mâchoire, conséquence d’un accrochage survenu lors de la défaite 2-1 des Spurs face à Chelsea mardi en Premier League. La blessure est survenue après un coup de coude involontaire de Delap, suffisamment violent pour alerter immédiatement le staff médical.
Spence a ensuite partagé la séquence sur les réseaux sociaux, accompagnée d’une série d’émojis rieurs. Malgré la gravité de la fracture, l’ancien joueur de Middlesbrough entend rester à la disposition de Roberto De Zerbi pour le dernier week-end de la saison. Le staff médical va lui confectionner un masque de protection spécialisé, une solution courante dans le football moderne pour permettre à un joueur de reprendre rapidement après un traumatisme facial.
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Liste des blessés des Spurs
Alors que Tottenham se prépare pour son dernier match de la saison contre Everton, le retour de Spence – qui a disputé 43 rencontres toutes compétitions confondues avec les Spurs cette saison – constitue un véritable coup de pouce pour le staff technique. La dépendance du club londonien à son égard est d’autant plus cruciale que plusieurs cadres, Dejan Kulusevski, Mohammed Kudus, Ben Davies, Xavi Simons et Cristian Romero, sont actuellement à l’infirmerie à un moment clé de la saison.
Tottenham joue son va-tout lors de la dernière journée pour assurer son maintien.
À l’aube de la dernière journée de Premier League, Tottenham lutte pour éviter la relégation. West Ham, sous pression, doit battre Leeds pour entretenir ses espoirs de maintien, une victoire ne lui garantissant même pas de rester dans l’élite.
Pour assurer leur maintien, les Spurs, qui reçoivent Everton lors de l’ultime journée, n’auront besoin que d’un point, leur différence de buts nettement supérieure leur permettant de valider leur place en Premier League même en cas de match nul.
- AFP
Les Spurs restent en tête malgré leur défaite face à Chelsea
Bien que Tottenham ait été battu par Chelsea lors de son dernier match, ses espoirs de maintien ont été ravivés par la défaite 3-1 de West Ham sur la pelouse de Newcastle United. Ce coup du sort crucial offre aux Spurs une belle chance d'éviter la relégation de la Premier League pour la première fois depuis 1977. Ces difficultés surviennent au cours d'une saison historique dans le nord de Londres, marquée par le premier titre de champion d'Angleterre d'Arsenal depuis 2004.