Selon The Athletic, Spence souffre d’une fracture de la mâchoire, conséquence d’un accrochage survenu lors de la défaite 2-1 des Spurs face à Chelsea mardi en Premier League. La blessure est survenue après un coup de coude involontaire de Delap, suffisamment violent pour alerter immédiatement le staff médical.

Spence a ensuite partagé la séquence sur les réseaux sociaux, accompagnée d’une série d’émojis rieurs. Malgré la gravité de la fracture, l’ancien joueur de Middlesbrough entend rester à la disposition de Roberto De Zerbi pour le dernier week-end de la saison. Le staff médical va lui confectionner un masque de protection spécialisé, une solution courante dans le football moderne pour permettre à un joueur de reprendre rapidement après un traumatisme facial.