L’Inter est entré dans la course pour recruter le défenseur de Tottenham Spence, le géant italien ayant formulé une première offre officielle pour le joueur de 25 ans. Après un été animé sur le marché de Premier League, Tottenham semble prêt à faciliter un départ du latéral, qui s’est retrouvé plus bas dans la hiérarchie sous les ordres de Roberto De Zerbi malgré son impressionnante réputation sur la scène internationale.

Selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, les Nerazzurri ont mis sur la table une proposition de plus de 30 millions d’euros alors qu’ils cherchent à renforcer leurs options défensives pour l’entraîneur Christian Chivu. Cette offre témoigne de la volonté sérieuse de l’Inter de faire revenir en Italie l’ancien joueur de Nottingham Forest, qui avait auparavant été prêté à Gênes, après un été marqué par de lourds investissements au Tottenham Hotspur Stadium.



