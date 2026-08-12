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Djed Spence a dit oui à l’Inter alors que les Nerazzurri lancent une offre de transfert officielle pour la star de Tottenham
L’Inter accélère sa poursuite de Spence
L’Inter est entré dans la course pour recruter le défenseur de Tottenham Spence, le géant italien ayant formulé une première offre officielle pour le joueur de 25 ans. Après un été animé sur le marché de Premier League, Tottenham semble prêt à faciliter un départ du latéral, qui s’est retrouvé plus bas dans la hiérarchie sous les ordres de Roberto De Zerbi malgré son impressionnante réputation sur la scène internationale.
Selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, les Nerazzurri ont mis sur la table une proposition de plus de 30 millions d’euros alors qu’ils cherchent à renforcer leurs options défensives pour l’entraîneur Christian Chivu. Cette offre témoigne de la volonté sérieuse de l’Inter de faire revenir en Italie l’ancien joueur de Nottingham Forest, qui avait auparavant été prêté à Gênes, après un été marqué par de lourds investissements au Tottenham Hotspur Stadium.
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Accord trouvé sur les conditions personnelles
Dans une évolution importante de ce transfert, Spence a donné son feu vert à ce départ. Selon GiveMeSports, le défenseur a trouvé un accord total sur les conditions personnelles avec le club milanais, ce qui indique son envie de se tester à nouveau en Serie A.
Tottenham, toutefois, devrait faire monter les enchères pour obtenir un montant légèrement supérieur. Si l’offre de l’Inter, de 30 M€ (25,6 M£), est conséquente, des informations indiquent que le club du nord de Londres réclame au moins 35 M€ (30 M£), plus des bonus supplémentaires liés aux performances. La direction de Tottenham est consciente de l’intérêt d’autres clubs de Premier League et est déterminée à obtenir une valorisation qui reflète la cote du joueur après une sensationnelle campagne de Coupe du monde avec l’Angleterre.
La refonte défensive de Tottenham
Le possible départ de Spence intervient dans une période de transition importante au sein de la défense de Tottenham. Le club s’est montré particulièrement actif durant le mercato actuel, en s’attachant les services d’Andy Robertson, Marcos Senesi et Jan Paul van Hecke. En outre, le latéral droit titulaire Pedro Porro a engagé son avenir avec le club en signant un nouveau contrat de longue durée, ce qui réduit encore davantage les chances de Spence de jouer régulièrement en équipe première.
Avec Robertson, Destiny Udogie et Porro tous actuellement devant lui dans la rotation des latéraux, un départ à l’étranger offre à Spence la meilleure opportunité de conserver sa dynamique.
- AFP
Rivaux distancés dans la course au transfert
Si l’Inter est désormais clairement en pole position, ce n’était pas le seul club à suivre la situation de Spence cet été. Manchester United comme Liverpool ont été liés au latéral à différents moments du mercato. Toutefois, l’intérêt venu d’Anfield semble avoir été surestimé. Romano a précisé que l’intérêt de Liverpool avait été exagéré et que rien n’était avancé entre les deux parties.
Cela a permis à l’Inter de prendre une longueur d’avance sur la concurrence et d’entrer dans une phase décisive de l’opération. L’accord du joueur étant déjà obtenu, l’attention reste portée sur les discussions entre les directions des deux clubs.
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