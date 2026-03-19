Selon les informations du journal Bild, un éventuel retour au Borussia Dortmund impliquerait une réduction considérable du salaire de l'ailier anglais.
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Dix millions d'euros de salaire en moins ? Des détails intéressants sur le retour éventuel de Jadon Sancho au BVB ont été révélés
Selon ces informations, Sancho devrait dire adieu à son salaire actuel à Manchester United, qui s'élèverait à 16 millions d'euros. Les dirigeants du BVB lui proposeraient en revanche un salaire de base compris entre cinq et six millions d'euros, qui pourrait encore augmenter grâce à des primes fortement liées aux performances.
Le magazine Sport Bild avait déjà rapporté mercredi que le soutien en faveur d'un retour de Sancho au BVB allait croissant en interne. Le directeur sportif Sebastian Kehl serait clairement favorable à ce transfert et le directeur général sportif Lars Ricken se montrerait de plus en plus ouvert à cette idée. Dans les discussions en cours, les arguments en faveur de ce transfert l'emporteraient.
- AFP
Jadon Sancho a déçu en Premier League
Un accord ne se heurterait pas non plus à l'entraîneur Niko Kovac, mais Sancho devrait s'adapter considérablement en matière de discipline. De plus, l'entraîneur du BVB n'aurait pas nécessairement à s'écarter de son système à trois défenseurs centraux et sans ailiers clairement définis, car l'Anglais a déjà su convaincre à Dortmund dans le rôle de milieu offensif.
Sancho est actuellement prêté par les Red Devils à Aston Villa, mais ces deux prêts expirent cet été. Le joueur de 25 ans serait donc disponible sans indemnité de transfert. Il n'a toutefois guère réussi à s'imposer sur le plan sportif en Angleterre. Au cours de la saison en cours, il n'a inscrit que deux contributions au score (un but et une passe décisive) en 29 apparitions.
Le premier retour de Sancho au BVB a été un succès
C'est sans aucun doute à Dortmund que Sancho a connu sa meilleure période. Entre 2017 et 2021, il s'y est imposé comme un joueur de premier plan ; il y est ensuite revenu brièvement en prêt et a atteint la finale de la Ligue des champions avec l'équipe.
Aucun contact direct n'aurait encore été établi avec l'entourage de Sancho. Cependant, selon son entourage, il serait tout à fait disposé à envisager un retour. Sancho serait également prêt à accepter les réductions salariales qui l'attendent.
Jadon Sancho : statistiques et performances au BVB
Matchs officiels Buts Passes décisives Cartons jaunes 158 53 67 7
Questions fréquentes
Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.
Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardären Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).
Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen.
Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League.
Mit 47 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen.
Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 13-mal die englische Meisterschaft.
Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994.
Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.
Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz.
Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (2 Titel).
Der Verein trägt aufgrund der Kanone im Wappen auch den Spitznamen "The Gunners", zu deutsch "die Kanoniere".