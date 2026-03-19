Dix millions d'euros de salaire en moins ? Des détails intéressants sur le retour éventuel de Jadon Sancho au BVB ont été révélés

Selon ces informations, Sancho devrait dire adieu à son salaire actuel à Manchester United, qui s'élèverait à 16 millions d'euros. Les dirigeants du BVB lui proposeraient en revanche un salaire de base compris entre cinq et six millions d'euros, qui pourrait encore augmenter grâce à des primes fortement liées aux performances.

Le magazine Sport Bild avait déjà rapporté mercredi que le soutien en faveur d'un retour de Sancho au BVB allait croissant en interne. Le directeur sportif Sebastian Kehl serait clairement favorable à ce transfert et le directeur général sportif Lars Ricken se montrerait de plus en plus ouvert à cette idée. Dans les discussions en cours, les arguments en faveur de ce transfert l'emporteraient.