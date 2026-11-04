Dix ans à Leeds ? Pourquoi James Trafford peut rejoindre Paul Robinson, Nigel Martyn et John Lukic parmi les gardiens de légende d’Elland Road
Le gardien de but le plus cher de l’histoire du football britannique
Après une seule saison de retour à l’Etihad Stadium, où il avait auparavant gravi les échelons du centre de formation, Trafford s’est montré ouvert à un nouveau défi à l’été 2026, l’imposante stature de Gianluigi Donnarumma lui barrant la route à Manchester.
Après avoir assuré son maintien en Premier League, Leeds a décidé de faire du charismatique joueur de 24 ans la recrue la plus chère de son histoire et le gardien le plus cher du football britannique, en déboursant 45 millions de livres sterling (61 millions de dollars).
Trafford a réalisé quatre matches sans encaisser de but en 10 apparitions toutes compétitions confondues, aidant Leeds à récolter 11 points en neuf rencontres de Premier League et à occuper la 12e place du classement. Il a également été de nouveau appelé en sélection, portant à quatre son nombre de sélections avec l’équipe d’Angleterre A.
Il est considéré comme le successeur naturel de James Pickford dans les buts de l’Angleterre. Il pourrait aussi rester assez longtemps à Elland Road pour inscrire son nom aux côtés de gardiens emblématiques, qui ont jadis remporté le titre de First Division et disputé la phase à élimination directe de la Ligue des champions.
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Trafford peut-il imiter Lukic, Martyn et Robinson ?
Beckford en convient. L'ancien attaquant, qui s'exprimait avec l'aimable autorisation de FreeBets, où l'on trouve les meilleurs sites de paris britanniques, a confié à GOAL, lorsqu'on lui a demandé si Trafford pouvait égaler Lukic, Robinson et Martyn : « Oui, à 100 %.
« Il a très bien commencé sa carrière à Leeds United. Je crois qu'il a gardé sa cage inviolée lors de près de la moitié des matches qu'il a déjà disputés. Et puis, il y a ses arrêts. Il en a aussi réalisé quelques-uns d'incroyables.
« Sa qualité de relance au pied. L'assurance qu'il dégage. Il sort et capte des ballons qui semblent parfois à la portée de l'attaquant. Par exemple, contre Sunderland, Brian Brobbey a eu deux très belles occasions, des face-à-face. Traff est sorti, s'est emparé du ballon et a étouffé ces occasions. Il s'est aussi blessé sur l'une d'elles. Mais il continue à jouer.
« C'est ce que les joueurs veulent voir, mais aussi les supporters. Quand ils voient un gardien sortir comme le faisaient les légendes que vous avez citées, capter le ballon, prendre un petit coup, puis se relever et continuer à jouer, ils se mettent derrière lui.
« Il a un immense avenir devant lui. Il a 24 ans, je crois que vous l'avez dit. S'il peut rester à Leeds pendant 10 ans, ce dont il est tout à fait capable, pourquoi pas ? C'est un gardien fantastique et il semble aussi être un garçon bien. »
Des similitudes relevées avec Seaman, légende de l’équipe d’Angleterre
Trafford a également été comparé à un autre gardien légendaire lié à Leeds, David Seaman, qui a commencé sa carrière à Leeds avant de devenir une légende d’Arsenal et de l’Angleterre.
Matt Kilgallon, lui aussi passé par Elland Road au cours de sa carrière de joueur, a récemment confié à GOAL son avis sur Trafford : « Je pense que c’est une excellente recrue. Je pense qu’il va vraiment rapporter beaucoup de points à Leeds United cette saison.
« Je l’aime bien. Je trouve qu’il a de la personnalité. Tous les gardiens sont un peu étranges, non ? Mais je vous le dis, il a de la personnalité. Il a confiance en lui. Quand il réalise un arrêt, il me rappelle un peu David Seaman. Seaman réalisait des arrêts extraordinaires, mais ça avait l’air très facile pour lui. Je trouve Trafford très semblable. Il a une queue-de-cheval, alors on dirait presque son portrait craché !
« Je crois qu’il a donné quelques interviews et qu’il y est apparu comme quelqu’un qui a peut-être besoin d’une attention constante, peut-être de consignes depuis le bord du terrain, avec l’entraîneur des gardiens qui l’aide à rester concentré. Il est encore jeune pour un gardien, non ? Je pense qu’il a encore le temps et que cela viendra.
« La concentration sur le terrain est capitale, surtout en Premier League. Et cette erreur contre Arsenal ne veut pas dire qu’il n’est pas un bon gardien : elle devait plutôt être due à un petit manque de concentration. Je vois ce que vous voulez dire, mais je pense qu’il a le potentiel pour être le numéro un de l’Angleterre pendant très, très longtemps. »
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Calendrier de Leeds 2026-2027 : cinq matches sans victoire avant d’affronter Tottenham
Trafford aura à cœur d’aider Leeds à relancer sa saison 2026-2027 ce week-end, lors de la réception d’un Tottenham revigoré. L’équipe de Daniel Farke reste sur cinq matches sans victoire et n’a pris que trois points durant cette période.
Il avait été question de viser une qualification européenne cette saison, à la faveur d’un recrutement encore plus judicieux, avec l’objectif d’aborder la trêve internationale de novembre en étant prêt à accélérer le rythme pendant une nouvelle période chargée jusqu’à la fin de l’année civile.
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