Après une seule saison de retour à l’Etihad Stadium, où il avait auparavant gravi les échelons du centre de formation, Trafford s’est montré ouvert à un nouveau défi à l’été 2026, l’imposante stature de Gianluigi Donnarumma lui barrant la route à Manchester.

Après avoir assuré son maintien en Premier League, Leeds a décidé de faire du charismatique joueur de 24 ans la recrue la plus chère de son histoire et le gardien le plus cher du football britannique, en déboursant 45 millions de livres sterling (61 millions de dollars).

Trafford a réalisé quatre matches sans encaisser de but en 10 apparitions toutes compétitions confondues, aidant Leeds à récolter 11 points en neuf rencontres de Premier League et à occuper la 12e place du classement. Il a également été de nouveau appelé en sélection, portant à quatre son nombre de sélections avec l’équipe d’Angleterre A.

Il est considéré comme le successeur naturel de James Pickford dans les buts de l’Angleterre. Il pourrait aussi rester assez longtemps à Elland Road pour inscrire son nom aux côtés de gardiens emblématiques, qui ont jadis remporté le titre de First Division et disputé la phase à élimination directe de la Ligue des champions.