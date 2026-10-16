Interrogé par Sky Sport Italia, Conceicao a rapidement coupé court aux spéculations. L’attaquant a assuré que ses gestes avaient été totalement mal interprétés et a fermement démenti toute altercation avec le staff technique de la Juventus.

« Je tiens à préciser que je ne me suis disputé avec personne, a déclaré Conceicao. Je suis sorti, j’ai frappé l’endroit du banc où je m’assieds, mais je n’ai échangé aucun mot avec un membre du staff. Je suis allé au vestiaire pour changer de maillot et aller aux toilettes, puis je suis revenu quelques minutes plus tard. Je veux que ce soit clair, car je ne veux pas qu’on raconte des choses fausses. »

Spalletti est également revenu sur l’incident après le match, estimant que son joueur ne devrait en vouloir qu’à lui-même pour sa prestation. « Il ferait bien de s’en vouloir, parce que sinon, on pourra en parler plus tard », a fait remarquer l’entraîneur de la Juventus.

« S’il a quelque chose à dire, je pense que c’est à lui-même qu’il devrait en vouloir pour sa prestation. En plus, il est sorti à la 70e minute et nous avons un autre match dans quelques jours. S’il a eu cette attitude, alors que mon staff me dit que non, il nous expliquera ce qu’il pense et nous essaierons de régler ça. »



