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Dispute dans le vestiaire de la Juventus ?! Francisco Conceicao sort du silence après avoir donné un coup de poing au banc de touche lors de son remplacement pendant la victoire contre le Celta Vigo
Un remplacement provoque des remous au bord du terrain
La Juventus a conservé son bilan parfait en Ligue Europa grâce à une victoire renversante (2-1) en Espagne. Le résultat a toutefois été provisoirement éclipsé par des informations faisant état de tensions dans le vestiaire impliquant son international portugais. Conceicao est sorti à la 70e minute, après que Nick Woltemade a égalisé à la suite de l’ouverture du score de Hugo Alvarez. Il a cédé sa place avant que Randal Kolo Muani n’inscrive le but de la victoire dans le temps additionnel.
Selon La Gazzetta dello Sport, l’ailier de 23 ans a donné un coup de poing dans l’abri du banc de touche sous le coup de la frustration, avant de se disputer avec un membre du staff de Spalletti. Il serait ensuite parti directement dans le tunnel, furieux, faisant craindre des dissensions au sein de la Juventus.
- ZUMA Press Wire
Mettre les choses au clair
Interrogé par Sky Sport Italia, Conceicao a rapidement coupé court aux spéculations. L’attaquant a assuré que ses gestes avaient été totalement mal interprétés et a fermement démenti toute altercation avec le staff technique de la Juventus.
« Je tiens à préciser que je ne me suis disputé avec personne, a déclaré Conceicao. Je suis sorti, j’ai frappé l’endroit du banc où je m’assieds, mais je n’ai échangé aucun mot avec un membre du staff. Je suis allé au vestiaire pour changer de maillot et aller aux toilettes, puis je suis revenu quelques minutes plus tard. Je veux que ce soit clair, car je ne veux pas qu’on raconte des choses fausses. »
Spalletti est également revenu sur l’incident après le match, estimant que son joueur ne devrait en vouloir qu’à lui-même pour sa prestation. « Il ferait bien de s’en vouloir, parce que sinon, on pourra en parler plus tard », a fait remarquer l’entraîneur de la Juventus.
« S’il a quelque chose à dire, je pense que c’est à lui-même qu’il devrait en vouloir pour sa prestation. En plus, il est sorti à la 70e minute et nous avons un autre match dans quelques jours. S’il a eu cette attitude, alors que mon staff me dit que non, il nous expliquera ce qu’il pense et nous essaierons de régler ça. »
Une soufflante à la mi-temps inspire la remontée
Au-delà de la polémique sur le bord du terrain, Conceicao tenait à souligner le spectaculaire retournement de situation de son équipe. Menée 1-0 à la pause, la Juventus a vu Spalletti intervenir avec fermeté dans le vestiaire, ce qui a finalement changé le cours du match.
« Il faut parler de notre performance en seconde période, car nous avons gagné, pris trois points importants en Ligue Europa et nous devons continuer ainsi, a expliqué Conceicao. Il [Spalletti] a dit que nous ne gagnerions pas si nous continuions comme ça, en étant toujours en retard sur le ballon, dans les duels et dans les courses. »
L’ailier a salué la réaction du groupe aux critiques de l’entraîneur : « Nous devions d’abord réfléchir à ce que nous voulions faire. Je pense que nous avons apporté une réponse forte en jouant comme nous le faisons à l’entraînement. Nous avons marqué deux buts et aurions pu en inscrire beaucoup plus. Maintenant, nous devons nous appuyer là-dessus pour les prochains matches. »
- Getty Images Sport
La dynamique en Serie A en jeu
La Juventus doit désormais vite se reconcentrer avant de retrouver le championnat face à une Lazio en grande forme. Avec des points cruciaux en jeu, les hommes de Spalletti chercheront à prolonger en championnat l’élan de leur seconde période sur la scène européenne.
Conscient du défi à venir, Conceicao a conclu : « Nous savons que la Lazio est en forme, mais nous pouvons nous appuyer sur cette seconde période. Nous voulons aussi remonter au classement et prendre trois points importants. »
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