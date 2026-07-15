Immédiatement après la victoire 2-1 des Three Lions samedi dernier, Tuchel s'était présenté devant les micros et avait félicité son équipe pour son incroyable mental. Le sélectionneur anglais s'est montré particulièrement impressionné par la prestation de Jude Bellingham, qui s'est imposé comme le héros du match en inscrivant deux buts face aux Scandinaves.
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« Dispute » avec Jude Bellingham ? Thomas Tuchel s’en prend aux médias avant la demi-finale de la Coupe du monde contre l’Argentine
Tuchel a néanmoins pointé du doigt les lacunes techniques des Anglais, en difficulté face à une équipe norvégienne libérée après la pause. Interrogé sur les critiques de son entraîneur, Bellingham a répliqué avec mordant en conférence de presse, glissant au passage une pique à la carrière professionnelle plutôt modeste de Tuchel.
« Thomas Tuchel a lancé une grenade au sein du groupe. Jude Bellingham l’a ramassée et la lui a renvoyée », a notamment commenté The Guardian.
Avant la demi-finale de la Coupe du monde, mercredi à 21 h contre l’Argentine, Tuchel a toutefois affirmé que tout était rentré dans l’ordre : les éventuelles tensions auraient été dissipées lors d’une réunion d’équipe immédiatement après le match contre la Norvège.
« J’ai ensuite parlé à tout le groupe dans le vestiaire, et j’ai réitéré dimanche soir que nous devions simplement regarder devant nous. Nous avons pris un nouveau cap, fixé un nouvel objectif : la demi-finale et l’Argentine », a déclaré l’Allemand.
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Thomas Tuchel apaise les tensions dans la « dispute » avec Jude Bellingham
Il a précisé qu'il n'avait nullement pris ombrage des déclarations de Bellingham, ajoutant au contraire que « nos propos répondaient à la même exigence, à savoir être compétitifs ». Il a imputé aux médias la responsabilité des informations faisant état d'une ambiance négative, voire parfois de « tensions » au sein de l'équipe anglaise.
« Je me demande qui exagère ces histoires ? Il n’y a rien à exagérer, et si quelque chose est exagéré, c’est bien sûr dans les médias », a déclaré Tuchel à Talksport. « Que peut-on attendre d’un joueur qui vient de courir pendant 120 minutes et qui a tout donné, quand on lui résume les propos de son entraîneur en omettant de lui dire qu’“il a été exceptionnel”, qu’“il a réalisé des actions exceptionnelles” ? Puis, quand on occulte tout cela et qu’on lui balance : « Oh, ton coach dit que t’as été négligent », qu’est-ce qu’on espère provoquer ? »
« De toutes parts, on crée des “malentendus et des divisions là où il n’y en a pas du tout” », s’est indigné l’homme de 52 ans. Selon lui, les aspects positifs de son entretien ont été volontairement omis pour provoquer une réaction chez le joueur. « Peut-être que moi aussi, je réagirais si j’avais joué 120 minutes, marqué deux buts et donné tout ce que j’avais. C’est une réaction tout à fait normale pour un joueur avec sa mentalité », a conclu Tuchel.
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