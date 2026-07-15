Tuchel a néanmoins pointé du doigt les lacunes techniques des Anglais, en difficulté face à une équipe norvégienne libérée après la pause. Interrogé sur les critiques de son entraîneur, Bellingham a répliqué avec mordant en conférence de presse, glissant au passage une pique à la carrière professionnelle plutôt modeste de Tuchel.

« Thomas Tuchel a lancé une grenade au sein du groupe. Jude Bellingham l’a ramassée et la lui a renvoyée », a notamment commenté The Guardian.

Avant la demi-finale de la Coupe du monde, mercredi à 21 h contre l’Argentine, Tuchel a toutefois affirmé que tout était rentré dans l’ordre : les éventuelles tensions auraient été dissipées lors d’une réunion d’équipe immédiatement après le match contre la Norvège.

« J’ai ensuite parlé à tout le groupe dans le vestiaire, et j’ai réitéré dimanche soir que nous devions simplement regarder devant nous. Nous avons pris un nouveau cap, fixé un nouvel objectif : la demi-finale et l’Argentine », a déclaré l’Allemand.