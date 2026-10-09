Getty
Traduit par
« Disponible pendant au moins 20 à 30 minutes » : Massimiliano Allegri confirme que Scott McTominay est prêt à revenir avec Naples seulement un mois après une opération du cœur
McTominay sur le point de faire un retour en tant que remplaçant contre Frosinone
Allegri a donné la nouvelle que les supporters de Naples attendaient, en révélant que McTominay est suffisamment apte pour jouer un rôle dans le match de Serie A de samedi contre Frosinone. L'ancien joueur de Manchester United était absent depuis un peu plus d'un mois à la suite d'une intervention chirurgicale pour traiter un problème cardiaque, mais sa récupération a progressé assez rapidement pour justifier un retour immédiat dans le groupe.
S'exprimant avant les rencontres du week-end, Allegri a clairement indiqué que le joueur de 29 ans était prêt à apporter sa contribution, même s'il n'est pas tout à fait préparé à débuter au Stadio Diego Armando Maradona.
« La nouvelle, c'est que McTominay sera convoqué, et nous l'aurons à disposition pendant au moins 20 à 30 minutes », a confirmé Allegri lors de sa conférence de presse d'avant-match, comme cité par Sky Sport Italia.
- Getty Images Sport
Rétablissement rapide après une intervention cardiaque
L'absence de McTominay remonte au 30 août, date de sa dernière apparition lors d'une courte défaite en championnat contre Côme. Le staff médical a ensuite diagnostiqué chez le joueur une arythmie légère et bénigne, une affection qui nécessitait une intervention cardiaque mineure afin d'assurer sa condition physique à long terme et sa sécurité sur le terrain. L'opération a été réalisée avec succès le 8 septembre à l'hôpital Spire de Manchester.
Après l'opération, le milieu de terrain a été contraint d'observer deux semaines de repos absolu avant d'entamer son processus de rééducation. Il n'a reçu que mercredi dernier l'autorisation sportive officiellede reprendre l'entraînement collectif.
Les inquiétudes liées aux blessures persistent pour l’effectif d’Allegri
Si le retour de McTominay constitue une excellente nouvelle, Naples traverse encore une période difficile avec plusieurs autres titulaires habituels à l'infirmerie. Allegri a fait le point sur l'état de son effectif, soulignant que si certains sont proches d'un retour, d'autres devront rester éloignés des terrains plus longtemps. L'entraîneur reste toutefois inflexible et refuse d'utiliser ces absences comme excuse aux mauvais résultats.
« En ce moment, nous avons perdu [Antonio] Vergara et [Costantino] Favasuli pour une plus longue période, mais [Mathías] Olivera devrait aller bien d'ici une semaine. [Frank] Anguissa est en phase de récupération. Nous avons aussi le retour de [Luca] Marianucci ainsi que [Benoit] Badiashile, qui a beaucoup progressé, donc je ne suis pas inquiet », a révélé l'entraîneur.
- Getty Images Sport
L’entraîneur appelle à la concentration avant un mois crucial
Naples occupe actuellement la neuvième place du classement de Serie A, et Allegri est parfaitement conscient qu’une victoire samedi est essentielle pour lancer une dynamique. Avec les échéances européennes qui se profilent également à l’horizon, l’entraîneur italien veut que son équipe conserve un haut niveau de concentration et d’humilité face à une formation de Frosinone connue pour son énergie et son abattage.
L’entraîneur des Partenopei a souligné que les prochaines semaines seront décisives pour les objectifs de la saison. Il a conclu son point presse en déclarant : « Un mois important nous attend, avec beaucoup de matches. Il ne peut y avoir aucune excuse ; l’équipe doit entrer sur le terrain en étant pleinement consciente de l’importance du match, en l’abordant avec humilité et respect. »
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles