Allegri a donné la nouvelle que les supporters de Naples attendaient, en révélant que McTominay est suffisamment apte pour jouer un rôle dans le match de Serie A de samedi contre Frosinone. L'ancien joueur de Manchester United était absent depuis un peu plus d'un mois à la suite d'une intervention chirurgicale pour traiter un problème cardiaque, mais sa récupération a progressé assez rapidement pour justifier un retour immédiat dans le groupe.

S'exprimant avant les rencontres du week-end, Allegri a clairement indiqué que le joueur de 29 ans était prêt à apporter sa contribution, même s'il n'est pas tout à fait préparé à débuter au Stadio Diego Armando Maradona.

« La nouvelle, c'est que McTominay sera convoqué, et nous l'aurons à disposition pendant au moins 20 à 30 minutes », a confirmé Allegri lors de sa conférence de presse d'avant-match, comme cité par Sky Sport Italia.