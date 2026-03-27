Disneyland comme modèle et la Ligue des champions en ligne de mire : pourquoi le Como 1907 est un « anti-RB Leipzig » malgré les fonds des investisseurs

Dans le même temps, Como et ses propriétaires adoptent une approche à long terme ; ils n'agissent pas comme des investisseurs classiques, dont l'objectif premier est de tirer le plus de profit possible de leur investissement dans un club. Leur but est plutôt de faire progresser le club, la ville, ses habitants et la région dans son ensemble. Alors que d'autres clubs gérés par des investisseurs classiques, comme le RB Leipzig en Allemagne, « exploitent » le football comme un simple moyen de commercialiser leurs propres produits, Côme adopte une stratégie marketing plus durable.

Cela va jusqu’à offrir, par exemple, un body pour bébé aux nouveau-nés des hôpitaux municipaux de Côme. De plus, le club collabore avec 14 bars locaux. Si le club remporte l’un de ses matchs officiels, une tournée est offerte aux clients présents. L'objectif est clair : rallier la population locale à sa cause et faire en sorte que le projet Côme soit perçu comme un atout pour la région plutôt que comme un facteur perturbateur.

Cela passe également par l’agrandissement du magnifique stade. Construit en 1927, le Stadio Giuseppe Sinigaglia, magnifiquement situé au bord du lac de Côme et offrant une vue phénoménale sur le lac en plus de l’action sur le terrain, appartient actuellement encore à la ville de Côme, mais devrait tôt ou tard être racheté et devenir la propriété du club. Dès la montée en division supérieure à l’été 2024, des travaux de rénovation indispensables ont dû être entrepris dans cette arène vieille de près de 100 ans ; d’autres aménagements sont prévus pour l’avenir, comme l’augmentation de la capacité totale, qui n’est actuellement que d’environ 13 600 places.

Disneyland servira de modèle pour les futurs travaux de rénovation. Selon la vision des propriétaires, la ville, la région et le club doivent être commercialisés comme une seule et même entité. L’objectif est de créer un parc au bord du lac avec un stade moderne et des possibilités de divertissement, même en dehors des jours de match. « Ce que le parc à thème représente pour Disney, c’est ce que le club de football et l’expérience des jours de match représentent pour nous. Nous avons la chance d’être dans un endroit où la ville elle-même est une marque : le lac de Côme est une marque mondiale. Il serait insensé de ne pas saisir cette opportunité – d’intégrer le football dans l’écosystème, non pas comme pièce maîtresse, mais comme élément clé », a déclaré le président du club et PDG de Sent, Mirwan Suwarso, au portail italien Calcio e Finanza.

Sur le modèle de Disney, Como 1907 ne doit donc pas être simplement un club de football nouveau riche, mais un projet de divertissement global et financièrement durable – avec la région touristique du lac de Côme comme marque phare. L’objectif est de relier le football, le marketing, le merchandising et la région, d’attirer des célébrités et d’établir le club comme une marque mondiale axée sur l’expérience.

C'est passionnant, car les contrastes ne pourraient être plus grands. D'un côté, le « caractère traditionnel » d'une petite ville idyllique bénéficiant d'un emplacement idéal au bord d'un lac ; de l'autre, les grandes ambitions mondiales des propriétaires.