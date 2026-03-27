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Disneyland comme modèle et la Ligue des champions en ligne de mire : pourquoi le Como 1907 est un « anti-RB Leipzig » malgré les fonds des investisseurs

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Côme bouleverse la Serie A. Si cette ascension fulgurante peut, à première vue, ressembler à un « conte de fées » classique du football, elle repose en réalité sur une stratégie mûrement réfléchie, des moyens financiers considérables… et une durabilité étonnamment grande.

Quiconque s'est déjà rendu à Côme, au bord du lac du même nom, associera plutôt cette petite ville d'environ 80 000 habitants à un mélange de paysages pittoresques mêlant montagnes alpines et charme méditerranéen, ainsi qu'à ses maisons colorées, ses églises, ses collines verdoyantes et ses palmiers, qu'au football de haut niveau.

En réalité, si la ville est connue pour attirer des touristes du monde entier, le lac, situé à environ 80 kilomètres au nord de Milan, jouit également d’une immense popularité auprès des stars hollywoodiennes. George Clooney, Brad Pitt ou encore Julia Roberts y posséderaient des maisons de vacances, et la région a déjà servi de décor à des superproductions de renom, comme le deuxième épisode de Star Wars ou James Bond : Casino Royale.

D'une certaine manière, ce « facteur glamour » se reflète également dans l'image publique du Como 1907. Lors des matchs à domicile, on aperçoit régulièrement dans les tribunes des stars hollywoodiennes telles que Keira Knightley, Michael Fassbender, Hugh Grant, Andrew Garfield ou Adrien Brody ; depuis la montée en Serie A, l'affluence a sensiblement augmenté. Un ancien employé a même confirmé à la Gazzetta dello Sport que le club invitait des célébrités à des week-ends tout compris incluant des visites du stade, afin d’accroître la notoriété auprès du grand public et de promouvoir le tourisme dans la ville dans son ensemble.

  • Como 1907Getty Images

    Si Côme a atteint un tel statut, c'est avant tout grâce aux deux frères Robert Budi Hartono et Michael Bambang Hartono, décédé la semaine dernière. Ces entrepreneurs indonésiens ont racheté le club en 2019 par l'intermédiaire de l'une de leurs holdings pour environ 350 000 euros et lui ont ouvert petit à petit la voie vers le football mondial. Après tout, Côme n'a pas toujours été un endroit où l'on osait rêver de la Ligue des champions.

    Dans les années 1980, le club a évolué en Serie A pendant cinq années consécutives, mais depuis, à l'exception de la saison 2003/04, il n'a joué qu'en deuxième ou troisième division. Après sa dernière relégation en Serie A en 2004, le club a dû se déclarer en faillite ; à la suite d’une deuxième faillite en 2016, Côme a été mis aux enchères. Dans un premier temps, Akosua Puni Essien, l’épouse du joueur international ghanéen Michael Essien, a racheté le club pour 237 000 euros, mais a dû le revendre rapidement en raison de nouveaux problèmes de liquidités.

    Finalement, les frères Hartono ont sauté sur l'occasion : ils sont entrés dans l'aventure avec leur agence de divertissement Sent Entertainment Limited et, grâce à leur fortune estimée à plus de 40 milliards de dollars, ont balayé tous les problèmes financiers de Côme. Après le rachat, les Hartono ont remboursé les dettes de ce club alors évoluant en quatrième division et l'ont ramené en Serie A, où ils comptent aujourd'hui parmi les propriétaires les plus riches de la ligue.

    Depuis lors, non seulement les résultats sportifs n’ont cessé de s’améliorer, mais il s’est également passé beaucoup de choses en dehors du terrain. L’ancien international anglais Dennis Wise a été engagé en 2021 en tant que directeur général et a bénéficié, jusqu’à son départ en 2024, d’une grande liberté pour réorganiser le club et mettre sur pied une équipe compétitive.

    Grâce aux contacts des frères Hartono, Uber, un acteur mondial de premier plan, a été recruté comme sponsor principal pour la saison 2024/25 – le premier engagement de l'entreprise américaine dans le sport italien. En janvier 2025, le club a conclu un partenariat stratégique avec l'Ajax Amsterdam, après avoir déjà recruté deux légendes du sport, Cesc Fabregas et Thierry Henry, pour sa cause. Ce dernier est simple actionnaire de Côme, tandis que Fabregas a d'abord joué pour le club pendant une saison, puis a occupé le poste d'entraîneur adjoint avant de devenir entraîneur principal en 2024.

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  • Cagliari Calcio v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport

    Les propriétaires du Como 1907 s'inspirent de Disneyland

    Dans le même temps, Como et ses propriétaires adoptent une approche à long terme ; ils n'agissent pas comme des investisseurs classiques, dont l'objectif premier est de tirer le plus de profit possible de leur investissement dans un club. Leur but est plutôt de faire progresser le club, la ville, ses habitants et la région dans son ensemble. Alors que d'autres clubs gérés par des investisseurs classiques, comme le RB Leipzig en Allemagne, « exploitent » le football comme un simple moyen de commercialiser leurs propres produits, Côme adopte une stratégie marketing plus durable.

    Cela va jusqu’à offrir, par exemple, un body pour bébé aux nouveau-nés des hôpitaux municipaux de Côme. De plus, le club collabore avec 14 bars locaux. Si le club remporte l’un de ses matchs officiels, une tournée est offerte aux clients présents. L'objectif est clair : rallier la population locale à sa cause et faire en sorte que le projet Côme soit perçu comme un atout pour la région plutôt que comme un facteur perturbateur.

    Cela passe également par l’agrandissement du magnifique stade. Construit en 1927, le Stadio Giuseppe Sinigaglia, magnifiquement situé au bord du lac de Côme et offrant une vue phénoménale sur le lac en plus de l’action sur le terrain, appartient actuellement encore à la ville de Côme, mais devrait tôt ou tard être racheté et devenir la propriété du club. Dès la montée en division supérieure à l’été 2024, des travaux de rénovation indispensables ont dû être entrepris dans cette arène vieille de près de 100 ans ; d’autres aménagements sont prévus pour l’avenir, comme l’augmentation de la capacité totale, qui n’est actuellement que d’environ 13 600 places.

    Disneyland servira de modèle pour les futurs travaux de rénovation. Selon la vision des propriétaires, la ville, la région et le club doivent être commercialisés comme une seule et même entité. L’objectif est de créer un parc au bord du lac avec un stade moderne et des possibilités de divertissement, même en dehors des jours de match. « Ce que le parc à thème représente pour Disney, c’est ce que le club de football et l’expérience des jours de match représentent pour nous. Nous avons la chance d’être dans un endroit où la ville elle-même est une marque : le lac de Côme est une marque mondiale. Il serait insensé de ne pas saisir cette opportunité – d’intégrer le football dans l’écosystème, non pas comme pièce maîtresse, mais comme élément clé », a déclaré le président du club et PDG de Sent, Mirwan Suwarso, au portail italien Calcio e Finanza.

    Sur le modèle de Disney, Como 1907 ne doit donc pas être simplement un club de football nouveau riche, mais un projet de divertissement global et financièrement durable – avec la région touristique du lac de Côme comme marque phare. L’objectif est de relier le football, le marketing, le merchandising et la région, d’attirer des célébrités et d’établir le club comme une marque mondiale axée sur l’expérience.

    C'est passionnant, car les contrastes ne pourraient être plus grands. D'un côté, le « caractère traditionnel » d'une petite ville idyllique bénéficiant d'un emplacement idéal au bord d'un lac ; de l'autre, les grandes ambitions mondiales des propriétaires.

  • Mirwan SuwarsoIMAGO / Italy Photo Press

    Le Como 1907 mise très peu sur ses propres jeunes et sur les joueurs italiens

    Il ne fait aucun doute que cela comporte un réel risque d’aliénation. Le club de Côme n’a plus grand-chose à voir avec un club traditionnel issu d’une petite ville italienne. La langue principale utilisée sur les profils des réseaux sociaux est l’anglais, et diverses rencontres avec des responsables et des dirigeants de clubs saoudiens ont semé la confusion parmi une partie des supporters par le passé.

    D'un point de vue sportif, il faut ajouter que Côme n'a jusqu'à présent pratiquement rien apporté au football de la région. Pas un seul joueur n'est issu du centre de formation du club ; en fait, avec le gardien remplaçant Mauro Vigorito et Edoardo Goldaniga, l'effectif ne compte que deux Italiens.

    Une statistique du Corriere dello Sport montre que, durant la saison en cours, un joueur italien n’a passé qu’une minute sur le terrain pour l’équipe de l’entraîneur Fabregas : le défenseur Goldaniga a pu entrer en jeu en fin de match pendant 60 secondes lors de la victoire 2-1 à l’extérieur contre la Fiorentina en septembre. Aucun autre club n'a fait appel aussi rarement et à si peu de joueurs de son propre pays : à l'avant-dernière place en termes de minutes de jeu des joueurs italiens, on trouve Hellas Vérone, lanterne rouge du classement, avec 4 137 minutes.

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