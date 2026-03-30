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Discussion sur Kobe Bryant et un transfert européen « fou » : l'ancienne star de l'équipe nationale américaine Freddy Adu raconte quand les choses sont devenues « sérieuses » et comment il s'inscrit dans l'histoire du football américain
Débuts en MLS à 14 ans, puis départ pour l'Europe avec le Benfica
Adu a fait sensation lors de ses débuts chez les seniors avec le D.C. United en avril 2004. Ce record historique allait être battu, une vingtaine d'années plus tard, par une autre jeune star : Cavan Sullivan.
Après avoir attiré l'attention aux États-Unis, Adu s'est envolé pour l'Europe en 2007 pour rejoindre le grand club portugais du Benfica. Il a été prêté en France, en Grèce et en Turquie avant de rentrer chez lui pour rejoindre le Philadelphia Union – le club où Sullivan est en train de réaliser sa percée historique – en 2011.
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Adu revient sur ses débuts et son séjour au Portugal
Adu a été l'une des premières jeunes stars américaines à sortir de sa zone de confort et à traverser l'Atlantique. Dans une interview exclusive accordée à GOAL via parhaat pikakasinot, Adu a répondu, lorsqu'on lui a demandé à quel moment il avait eu le sentiment d'avoir réussi : « Pour moi, j'ai réalisé que c'était réel quand je me suis retrouvé en MLS. C'était génial. Je vivais mon rêve de footballeur professionnel.
Mais c'est quand j'ai signé avec Benfica, que je suis descendu de l'avion, que je suis entré dans le terminal de l'aéroport et que j'ai vu des milliers de fans rassemblés dehors, en train de chanter. C'est là que ça m'est vraiment apparu comme réel. C'est là que je me suis dit : "Oh mon Dieu, c'est fou". Parce que je n'avais jamais vécu quelque chose de tel. À ce moment-là, je me suis dit : “Oh wow, c’est réel”. C’est là qu’on se dit : “Oh mec, tu dois te donner à fond pour cette équipe maintenant, parce que c’est dingue”.
« Je ne m’y attendais pas. Je n’en avais aucune idée. Aux États-Unis, quand on voyage, même quand on est connu, on va quelque part, et rien de tout ça n’arrive. C’est juste : on traverse l’aéroport, tout se passe bien, on récupère sa voiture, on monte dedans, et on part. Là-bas, c’était comme si on ne pouvait pas bouger d’un pouce. C’était juste… waouh. L’ambiance était dingue.
« Mais faire mes débuts aux États-Unis, c’était tellement spécial. C’était la chose la plus géniale que j’aie jamais vécue. Mais quand on parle des supporters, des chants, du volume, de la passion, du Benfica, c’était génial. C’était tout simplement fou.
« Je veux juste dire que c'était exactement comme je l'avais imaginé, comme je l'avais vu à la télé quand j'étais petit. Et c'était génial. Les chants, les drapeaux qui flottaient, la passion. Oh, c'était incroyable. C'était la chose la plus cool du monde pour moi parce que c'était juste... Je n'arrive pas à croire que ça arrive en ce moment. C'est la chose la plus cool qui soit. »
Quand Adu a côtoyé Bryant aux Jeux Olympiques
C'est à cette époque qu'Adu a été sélectionné par les États-Unis pour participer aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Son séjour en Chine lui a réservé d'autres expériences surréalistes, et il a saisi l'occasion de s'entretenir avec des stars issues d'autres disciplines sportives.
Adu a ajouté, à propos de sa rencontre avec une icône des Lakers de Los Angeles : « Kobe était le plus marquant, parce que c'était vraiment génial. Kobe, c'était le mec. Tout le monde était là et s'écriait : "C'est Kobe, c'est Kobe !" Il adorait regarder mes matchs et trouvait ce que je faisais vraiment cool. Je me disais juste : "Euh, c'est en train d'arriver ? Kobe vient vraiment de dire ça ?" C'était génial. »
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Quelle place occupe l'histoire d'Adu dans l'histoire du football américain ?
Les stars de l'équipe nationale américaine sont désormais de véritables célébrités à part entière à travers les États-Unis, avec des joueurs comme Pulisic et McKennie qui font partie de ce qu'on appelle la « génération dorée ». À l'approche de la Coupe du monde qui se déroulera chez eux cet été, on leur confie la mission de faire progresser le football américain.
Interrogé sur la place qu’occupe son histoire dans ce processus, le pionnier Adu a déclaré : « Pour moi, j’aime à penser que lorsque j’ai fait mon coming out, c’était à un moment où le football commençait à prendre de l’ampleur ici, en Amérique.
Je pense que mon histoire, ma situation, a vraiment contribué à attirer beaucoup de monde, beaucoup de supporters qui étaient plutôt occasionnels, qui connaissaient ce sport mais ne le suivaient pas vraiment. Beaucoup de gens ont commencé à le suivre. Et beaucoup de gens sont devenus fans de ce sport. Et encore aujourd’hui, je reçois beaucoup de messages sur Instagram de personnes qui me racontent comment elles sont tombées amoureuses du football parce que, quand elles étaient jeunes, elles me regardaient jouer, sont devenues de grandes fans de football et ont elles-mêmes joué. Et ça me fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir parce qu’on a vraiment contribué à attirer beaucoup de monde vers ce sport.
« Pour moi, c’est ce que j’aime penser : que cette histoire, mon parcours, a vraiment contribué à attirer ces gens. Beaucoup d’Afro-Américains et d’Africains disent qu’ils se sont intéressés à ce sport, qu’ils ont commencé à le suivre, qu’ils ont commencé à le pratiquer, grâce à ça, parce qu’il y avait ce gamin noir. Parce que pour eux, le football, le soccer, ce n’est pas un sport vers lequel on est naturellement attiré. »
Les pays où Adu s'est illustré au cours de sa carrière
Au cours de sa carrière, Adu a également joué au Brésil, en Serbie, en Finlande et en Suède, et a disputé 17 matches avec l'équipe nationale américaine. Il reste une source d'inspiration pour les jeunes espoirs à travers toute l'Amérique et restera à jamais un exemple qui prouve qu'aucun rêve n'est trop ambitieux.