Adu a été l'une des premières jeunes stars américaines à sortir de sa zone de confort et à traverser l'Atlantique. Dans une interview exclusive accordée à GOAL via parhaat pikakasinot, Adu a répondu, lorsqu'on lui a demandé à quel moment il avait eu le sentiment d'avoir réussi : « Pour moi, j'ai réalisé que c'était réel quand je me suis retrouvé en MLS. C'était génial. Je vivais mon rêve de footballeur professionnel.

Mais c'est quand j'ai signé avec Benfica, que je suis descendu de l'avion, que je suis entré dans le terminal de l'aéroport et que j'ai vu des milliers de fans rassemblés dehors, en train de chanter. C'est là que ça m'est vraiment apparu comme réel. C'est là que je me suis dit : "Oh mon Dieu, c'est fou". Parce que je n'avais jamais vécu quelque chose de tel. À ce moment-là, je me suis dit : “Oh wow, c’est réel”. C’est là qu’on se dit : “Oh mec, tu dois te donner à fond pour cette équipe maintenant, parce que c’est dingue”.

« Je ne m’y attendais pas. Je n’en avais aucune idée. Aux États-Unis, quand on voyage, même quand on est connu, on va quelque part, et rien de tout ça n’arrive. C’est juste : on traverse l’aéroport, tout se passe bien, on récupère sa voiture, on monte dedans, et on part. Là-bas, c’était comme si on ne pouvait pas bouger d’un pouce. C’était juste… waouh. L’ambiance était dingue.

« Mais faire mes débuts aux États-Unis, c’était tellement spécial. C’était la chose la plus géniale que j’aie jamais vécue. Mais quand on parle des supporters, des chants, du volume, de la passion, du Benfica, c’était génial. C’était tout simplement fou.

« Je veux juste dire que c'était exactement comme je l'avais imaginé, comme je l'avais vu à la télé quand j'étais petit. Et c'était génial. Les chants, les drapeaux qui flottaient, la passion. Oh, c'était incroyable. C'était la chose la plus cool du monde pour moi parce que c'était juste... Je n'arrive pas à croire que ça arrive en ce moment. C'est la chose la plus cool qui soit. »