« Aujourd’hui, nous avons perdu contre nous-mêmes, pas contre l’Espagne ni contre l’arbitre. Vous le savez tous : tout le monde avait peur de nous. La seule équipe qui pouvait nous éliminer, c’était nous-mêmes », a déclaré Cherki, tout en félicitant l’Espagne pour la leçon de tactique que la « Furia roja » a donnée aux Français.

Nous avons été dominés techniquement, tactiquement et dans les duels. C’est une énorme déception. Nous n’avons pas joué comme nous aimons le faire. Vous ne nous avez pas vus jusqu’à présent ? Quand nous jouons notre football, c’est exceptionnel. Mais aujourd’hui, ce sont eux qui ont joué comme ils le voulaient », a poursuivi le joueur de 22 ans, avant d’exprimer un soupçon explosif selon lequel, avant la demi-finale, l’équipe aurait peut-être affiché un peu trop d’arrogance en raison de sa grande domination lors des précédentes rencontres de la Coupe du monde.