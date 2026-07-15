La vedette de l’équipe tricolore, qui n’a joué que 79 minutes en six matchs tout au long du tournoi, a perdu son sang-froid après la rencontre devant la presse rassemblée. Pendant près d’une minute, il a fustigé la prestation bien trop timide de son équipe, laissant transparaître une légère accusation d’arrogance.
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Discours virulent, accusations d'arrogance et interruption d'interview : la star française a perdu son sang-froid après l'élimination de la France face à l'Espagne en Coupe du monde
« Aujourd’hui, nous avons perdu contre nous-mêmes, pas contre l’Espagne ni contre l’arbitre. Vous le savez tous : tout le monde avait peur de nous. La seule équipe qui pouvait nous éliminer, c’était nous-mêmes », a déclaré Cherki, tout en félicitant l’Espagne pour la leçon de tactique que la « Furia roja » a donnée aux Français.
Nous avons été dominés techniquement, tactiquement et dans les duels. C’est une énorme déception. Nous n’avons pas joué comme nous aimons le faire. Vous ne nous avez pas vus jusqu’à présent ? Quand nous jouons notre football, c’est exceptionnel. Mais aujourd’hui, ce sont eux qui ont joué comme ils le voulaient », a poursuivi le joueur de 22 ans, avant d’exprimer un soupçon explosif selon lequel, avant la demi-finale, l’équipe aurait peut-être affiché un peu trop d’arrogance en raison de sa grande domination lors des précédentes rencontres de la Coupe du monde.
La France trop arrogante avant d’affronter l’Espagne ? « Aujourd’hui, nous nous sommes battus nous-mêmes. »
Avant cette demi-finale, la France avait brillé en remportant tous ses matchs de la Coupe du monde avec une grande maîtrise. En phase à élimination directe, les champions du monde 1998 et 2018 n’avaient encore encaissé aucun but jusqu’à leur confrontation avec l’Espagne. Portée par un trio offensif Mbappé-Olise-Dembélé étincelant, la sélection tricolore a atteint le dernier carré sans véritable opposition.
« Peut-être pensons-nous que, si c’est trop facile, c’est que nous sommes supérieurs à tous les autres », a donc supposé Cherki : « Ça ne sert à rien de compliquer les choses, aujourd’hui, nous nous sommes battus nous-mêmes. Et j’en ai fini avec ça. »
Interrogé pour savoir s’il aurait aimé entrer plus tôt sur la pelouse – il a remplacé Michael Olise, auteur d’erreurs surprenantes et inquiétantes, à la 72^e minute –, l’attaquant vedette de Manchester City a répondu sèchement au journaliste : « Qu’est-ce que tu crois ? », avant de refuser toute autre question et de mettre fin à l’interview.
- Getty Images
La France affronte l’Espagne en demi-finale de la Coupe du monde, des statistiques à faire froid dans le dos.
Les statistiques publiées après la rencontre illustrent sans équivoque la supériorité de la défense espagnole sur l’attaque, pourtant redoutable, des Bleus. Selon les données Opta, l’indice xGoals des Bleus – qui évalue le nombre de buts attendus – était de 0,04 après seulement 45 minutes, un chiffre quasi nul.
Seuls deux tirs ont été comptabilisés pour les Bleus, aucun cadré, aucun depuis la surface de réparation. Pire : ils ont été pris trois fois hors-jeu avant la pause.
En deuxième période, les Français, pourtant légèrement favoris pour cette première demi-finale de la Coupe du monde 2026, sont restés inoffensifs par longues phases. L’indice xGoals, qui synthétise l’efficacité offensive, n’a guère été plus flatteur après 90 minutes, atteignant péniblement 0,3 au coup de sifflet final.
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